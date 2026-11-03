PHOTOS: 280 kmph की रफ्तार, 557 पैसेंजर कैपिसिटी और Wi-Fi... कैसी है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन? क्या-क्या होंगी सुविधाएं

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 03, 2026, 04:51 PM IST
1.भारत में पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन
हाई-स्पीड ट्रेनें ज्यादातर जापान-चीन में देखने को मिलती हैं, लेकिन भारत के लोगों का हाई-स्पीड ट्रेन से सफर का सपना जल्द ही अपने देश में पूरा होने वाला है. जी हां! भारत में पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन आने वाली है. इस ट्रेन की जानकारी को लेकर अब लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. इस ट्रेन की सबसे खात बात यह है कि इसमें रफ्तार के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा और आधुनिक तकनीक पर खास जोर दिया गया है. इस ट्रेन को मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए देश में ही डिजाइन करने के साथ-साथ बनाया जा रहा है. (Image Credit: ANI)
2.रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मैन्युफैकचरिंग प्लांट का किया दौरा
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार (1 नवंबर 2026) को बेंगलुरु स्थित बीईएमएल मैन्युफैकचरिंग प्लांट का दौरा किया. जहां पर ट्रेन का निर्माण हो रहा था, उन्होंने वहां की वीडियोज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है. उन्होंने वहां इस बात की भी जानकारी ली कि कैसे इसे तैयार किया जा रहा है. उन्होंने ट्रेन की एक झलक शेयर करते हुए लिखा- 'भारत की पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण!'. (Image Credit: ANI)
3.280 km प्रति घंटे की मैक्सिमम टेस्ट स्पीड
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन को 280 km प्रति घंटे की मैक्सिमम टेस्ट स्पीड और 249 km प्रति घंटे की ऑपरेशनल स्पीड से चलाया जाएगा. ट्रेन की कुल लंबाई 202 मीटर होगी, जिसमें आठ कोच होंगे. इस बुलेट ट्रेन में जाने के बाद आपको लग्जरी ट्रैवलिंग का एहसास होगा. (Image Credit: ANI)
4. ट्रेन में 557 पैसेंजर की सीट की सुविधा
भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन में चार मोटर कार और चार ट्रेलर कार शामिल होंगी. ट्रेन में 557 पैसेंजर बैठ सकेंगे, जिसमें दिव्यांगजनों या कम चल-फिर सकने वाले लोगों के लिए दो सीटें होंगी. इस लग्जरी ट्रेन में 3x2 सीटिंग वाली सात स्टैंडर्ड-क्लास कारें और 2x2 सीटिंग वाली एक एग्जीक्यूटिव-क्लास कार भी दी जाएंगी. ड्राइवर की केबिन ट्रेन के दोनों तरफ होंगी और उनमें एक इंटेलिजेंट ऑन-बोर्ड कंट्रोल सिस्टम भी होगा. (Image Credit: X/ Ministry of Railways)
5.खास तरीके का इंटीरियर डिजाइन
भारत की इस बुलेट ट्रेन को भविष्य में ऑपरेशन के लिए दो आठ-कार वाली ट्रेनों को जोड़कर 16-कार वाली ट्रेन भी बनाई जा सकती है. इसमें लोगों को भरपूर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी. अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें बड़ी सीटें और पैरों के लिए काफी जगह बनाई गई है. ट्रेन में दिव्यांगजन यात्रियों के लिए लेवल बोर्डिंग और खास सीटें भी बनाई गई हैं. सिंगल-पीस, सील्ड गैंगवे यात्रियों को कोच के बीच आसानी से चलने की भी खास सुविधा होगी. पैसेंजर की हर सीट पर चौड़ी खिड़कियां भी लगाई गई हैं, जिससे वे बाहर का खूबसूरत नजारा भी देख पाएंगे. सुविधाएं अभी यहीं खत्म नहीं होती है. ट्रेन में मॉडर्न LED इंटीरियर लाइटिंग भी लगाई गई है. इसमें ओवरहेड रैक के साथ-साथ बड़े सामान के लिए डेडिकेटेड फ्लोर-माउंटेड स्टैंड भी लगाया गया है. मोबाइल-लैपटॉप के लिए अलग-अलग पावर आउटलेट भी लगाए गए हैं. (Image Credit: X/ Ministry of Railways)
6.हाई-स्पीड Wi-Fi की सुविधा
स्वदेशी बुलेट ट्रेन में मॉडर्न बायो-डाइजेस्टर टॉयलेट भी बनाया गया है. ट्रेन में यात्रियों को जानकारी देने के लिए एक पूरा पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी लगाया गया है. केबिन के अंदर LCD डिस्प्ले होंगे जो इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी लोगों को देगा. कनेक्टिविटी के लिए, एक हाई-स्पीड Wi-Fi-बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जाएगा. पैसेंजर केबिन और वेस्टिब्यूल दोनों में इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट लगाए जाएंगे. दरवाजों में लगे रिट्रैक्टेबल स्टेप्स ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच हॉरिजॉन्टल गैप को कम करने में मदद करेंगे. हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग भी लगाया गया है. हर कोच में दो HVAC यूनिट भी लगाए गए हैं. शोर को कम करने के लिए ट्रेन में एक खास कोटिंग की गई है.(Image Credit: ANI)