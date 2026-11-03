PHOTOS: 280 kmph की रफ्तार, 557 पैसेंजर कैपिसिटी और Wi-Fi... कैसी है भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन? क्या-क्या होंगी सुविधाएं

5 . खास तरीके का इंटीरियर डिजाइन

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भारत की इस बुलेट ट्रेन को भविष्य में ऑपरेशन के लिए दो आठ-कार वाली ट्रेनों को जोड़कर 16-कार वाली ट्रेन भी बनाई जा सकती है. इसमें लोगों को भरपूर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी. अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें बड़ी सीटें और पैरों के लिए काफी जगह बनाई गई है. ट्रेन में दिव्यांगजन यात्रियों के लिए लेवल बोर्डिंग और खास सीटें भी बनाई गई हैं. सिंगल-पीस, सील्ड गैंगवे यात्रियों को कोच के बीच आसानी से चलने की भी खास सुविधा होगी. पैसेंजर की हर सीट पर चौड़ी खिड़कियां भी लगाई गई हैं, जिससे वे बाहर का खूबसूरत नजारा भी देख पाएंगे. सुविधाएं अभी यहीं खत्म नहीं होती है. ट्रेन में मॉडर्न LED इंटीरियर लाइटिंग भी लगाई गई है. इसमें ओवरहेड रैक के साथ-साथ बड़े सामान के लिए डेडिकेटेड फ्लोर-माउंटेड स्टैंड भी लगाया गया है. मोबाइल-लैपटॉप के लिए अलग-अलग पावर आउटलेट भी लगाए गए हैं. (Image Credit: X/ Ministry of Railways)