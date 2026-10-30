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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'ODI टीम में जगह के हकदार हैं', वैभव सूर्यवंशी के समर्थन में उतरे युवराज सिंह, बोले- 'उनके टैलेंट के साथ...'

युवराज सिंह युवा खिलाड़ियों के सपोर्ट में उतरे हैं. उन्होंने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी को वनडे टीम में मौका देने की वकालत की है.

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Gaurav Barar

Updated : Oct 31, 2026, 12:07 AM IST

'ODI टीम में जगह के हकदार हैं', वैभव सूर्यवंशी के समर्थन में उतरे युवराज सिंह, बोले- 'उनके टैलेंट के साथ...'

युवराज सिंह लंबे समय से अभिषेक शर्मा के मेंटर रहे हैं (Image- BCCI & PTI)

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने युवा खिलाड़ियों को लेकर बड़ी बात कही है. उनका मानना है कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को अगर नियमित रूप से वनडे टीम में मौका नहीं मिलता है, तो यह उनके हुनर के साथ नाइंसाफी होगी.

युवराज सिंह चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों को 50 ओवर के क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिले. उन्होंने शुक्रवार (30 अक्टूबर 2026) को न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि वह अभिषेक शर्मा को वनडे क्रिकेट में खेलते हुए देखना चाहते हैं. 

'उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे'

पूर्व ODI वर्ल्ड चैंपियन ऑलराउंडर ने कहा, ''मैं सच कहूं तो अभिषेक को वनडे में खेलते देखना चाहूंगा. मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि अगर हम ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को 50 ओवर के क्रिकेट में मौका नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं हम उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं.'' युवराज ने प्रोटोकॉल 32 के लॉन्च इवेंट के दौरान ये बात कही. 

'युवाओं के लिए टीम में जगह बनाना आसान नहीं'

युवराज सिंह ने हालांकि ये भी कहा कि वे इस बात को भी समझते हैं कि भारतीय टीम में पहले से कई बड़े और अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि टीम में कई शानदार खिलाड़ी हैं और उनके बीच नए खिलाड़ियों को मौका देना आसान नहीं होता. लेकिन जिस तरह से युवा बल्लेबाज लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखते हुए उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही टीम में जगह मिलेगी. 

 

अभिषेक शर्मा को लेकर युवराज ने खास तौर पर कहा कि उन्होंने आज जो भी मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे उनकी अपनी मेहनत है. इसका पूरा श्रेय अभिषेक को ही मिलना चाहिए.  युवराज लंबे समय से अभिषेक के मेंटर रहे हैं और दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता है.

अभिषेक के गुरु हैं युवराज सिंह

अभिषेक शर्मा युवराज सिंह को अपना गुरु मानते हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई बार युवराज से बल्लेबाजी को लेकर सलाह ली है. दोनों खिलाड़ी पंजाब से आते हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ-साथ आक्रामक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं.

युवराज ने ऐसे दौर में क्रिकेट खेला, जब टी20 फॉर्मेट अपनी पहचान बना रहा था. उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनियाभर में अलग पहचान बनाई. 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाकर उन्होंने इतिहास रच दिया था. इसी मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था. आज भी फुल मेंबर टीमों में ये किसी बल्लेबाज का सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक है. 

ind vs nz

35 गेंदों में जड़ा शतक, युवराज ने ली चुटकी

अभिषेक शर्मा ने भी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा. वह युवराज के 12 गेंदों में अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने अपनी शानदार पारी जारी रखते हुए सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक दिया.

अभिषेक की इस पारी के बाद युवराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मजाकिया अंदाज में उनकी टांग खींची. उन्होंने लिखा कि तुम अभी भी 12 गेंदों में 50 रन नहीं बना पाए. ऐसा लग रहा है जैसे दो बाएं हाथ के बल्लेबाज अपने घर के मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हों. 

ind vs nz

युवराज के रिकॉर्ड को आसान नहीं मानते अभिषेक

युवराज की इस मजेदार टिप्पणी पर अभिषेक ने भी दिलचस्प जवाब दिया. मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि युवराज उस समय किस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन 12 गेंदों में 50 रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं है.

अभिषेक ने कहा कि कोई भी बल्लेबाज मैदान पर जाकर यह सोचकर बल्लेबाजी नहीं करता कि उसे 12 गेंदों में अर्धशतक बनाना है. इस तरह की पारियां कभी-कभार ही देखने को मिलती हैं और ये अपने आप हो जाता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी और अभिषेक को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

ये भी पढ़ें- NZ में 7 साल बाद T20 मैच हारा भारत, फिलिप्स ने ब्रूक-गुप्टिल को छोड़ा पीछे, मैच में बने 16 रिकॉर्ड, लगे 29 छक्के

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