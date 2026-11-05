घर में चाचा की तेरहवीं, दिल्ली में राहुल गांधी की रैली, नहीं जाने पर कांग्रेस ने युवा नेता को किया बर्खास्त, 200 वर्करों पर एक्शन

दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की 'वोट चोरी' रैली में शामिल नहीं होने पर युवा कांग्रेस ने 200 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है.

कांग्रेस में इन दिनों एक ऐसा मामला चर्चा में है, जिसने पार्टी के अंदर अनुशासन और पुराने कार्यकर्ताओं की अहमियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रोहित राजोरिया का है. आरोप है कि घर में चाचा की तेरहवीं होने के चलते वह दिल्ली में राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं हो पाए. इसकी जानकारी संगठन को पहले ही देने का दावा करने वाले राजोरिया को अब पद से हटा दिया गया है. इतना ही नहीं, दिल्ली की रैली में शामिल नहीं होने वाले 200 से ज्यादा युवा कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की गई है.

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को इंडिया ब्लॉक की ओर से 'वोट चोरी' के मुद्दे पर बड़ी रैली आयोजित की गई थी. इसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए थे. युवा कांग्रेस ने भी देशभर से अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में पहुंचने का निर्देश दिया था. संगठन की तरफ से साफ कहा गया था कि रैली और उससे पहले होने वाले मार्च में सभी की मौजूदगी जरूरी है. इसके बावजूद जो पदाधिकारी नहीं पहुंचे, अब उन पर कार्रवाई की जा रही है.

चाचा की तेरहवीं के लिए नहीं पहुंचे दिल्ली

इस कार्रवाई की चपेट में आए रोहित राजोरिया ने नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि परिवार में चाचा की मौत के बाद तेरहवीं का कार्यक्रम था. ऐसे में उनके लिए दिल्ली जाना संभव नहीं था. उन्होंने संगठन के जिम्मेदार लोगों को पहले ही अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बता दिया था. इसके बावजूद उन्हें निलंबन का पत्र थमा दिया गया.

रोहित राजोरिया ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "निलंबन का कारण ये बताया गया कि 1 तारीख को रामलीला मैदान में राहुल गांधी की रैली में हम मौजूद नहीं थे, और वहां हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई थी. मुझे और मेरे 60 साथियों को निलंबित कर दिया है. मुझे इसके बारे में कल शाम को ही पता चला, जब मैंने सोशल मीडिया पर पत्र देखा."

राजोरिया के मुताबिक, उन्हें कार्रवाई की जानकारी भी किसी पदाधिकारी ने फोन करके नहीं दी. उनका आरोप है कि संगठन ने न तो उनसे कोई बातचीत की और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी को उनकी मजबूरी के बारे में पहले से पता था, तो फिर उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई?

Bhopal, Madhya Pradesh: The party has suspended 60 workers, including State Youth Congress General Secretary Rohit Rajoria, for not attending the INDIA bloc rally held at Ramlila Maidan in Delhi. Suspended State Youth Congress General Secretary Rohit Rajoria says, "The reason given was that we were absent from Rahul Gandhi ji's 'Save Vote' programme held at Ramlila Maidan on the 1st, and our attendance was not recorded there. Because of this, 60 of my colleagues and I were suspended. I came to know about it only yesterday evening when I saw the letter on social media. Nobody tried to contact us or discuss the matter." — IANS (@ians_india) November 5, 2026

15 साल की मेहनत पर एक रैली भारी?

रोहित राजोरिया ने पार्टी के साथ अपने पुराने जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि वह साल 2010 से NSUI और युवा कांग्रेस में सक्रिय हैं. इस दौरान उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और पार्टी के लिए संघर्ष किया. उनका दावा है कि राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुईं और उन्हें तीन से चार बार जेल भी जाना पड़ा.

राजोरिया का कहना है कि 15 से ज्यादा सालों तक संगठन के लिए काम करने के बाद क्या सिर्फ एक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की वजह से उन्हें पद से हटा देना सही है? उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के लिए मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए.

उन्होंने संगठन में जिम्मेदारियों के बंटवारे पर भी सवाल उठाए. राजोरिया का कहना है कि नए लोगों को आगे बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को भी उनकी मेहनत के हिसाब से सम्मान और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए. उन्होंने साफ किया कि वह अपनी बात पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे.

200 से ज्यादा पर कार्रवाई, MP में सबसे ज्यादा

ये मामला सिर्फ रोहित राजोरिया तक सीमित नहीं है. युवा कांग्रेस ने देश के अलग-अलग राज्यों में रैली से गैरहाजिर रहने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है. करीब 200 से ज्यादा सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है. जांच आगे बढ़ने पर ये संख्या 500 तक पहुंच सकती है. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 60 सदस्यों पर कार्रवाई हुई है. गुजरात में 49, पश्चिम बंगाल में 26, तेलंगाना में 14, मध्य उत्तर प्रदेश में 13, हिमाचल प्रदेश में 13 और हरियाणा में 10 सदस्यों को निलंबित किया गया है.

निलंबन आदेश भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुपालन में, दिनांक 01 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आयोजित “वोट चोरी रैली” में अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न संगठनात्मक अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के निम्नलिखित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया जाता है। यह कार्रवाई संगठनात्मक अनुशासन एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। आदेशानुसार, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस दिनांक: 03 नवंबर 2026 — MP Youth Congress (@IYCMadhya) November 3, 2026

हाजिरी के लिए लगाए गए थे बारकोड स्कैनर

युवा कांग्रेस ने रैली में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दर्ज करने के लिए डिजिटल व्यवस्था भी की थी. दिल्ली के मिंटो रोड पर बारकोड स्कैनर लगाए गए थे. इसके अलावा 'विद आईवाईसी' मोबाइल ऐप के जरिए भी सदस्यों को अपनी हाजिरी दर्ज करनी थी. संगठन का दावा है कि करीब 15 हजार कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ मार्च में शामिल हुए थे, लेकिन ऐप पर केवल 2,831 लोगों की मौजूदगी दर्ज हुई.

युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कार्रवाई को संगठन में अनुशासन बनाए रखने का कदम बताया है. उनका कहना है कि जिन पदाधिकारियों ने साफ निर्देशों के बावजूद जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन्हें पद से हटाया गया है, ताकि मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका मिल सके. वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस की रैली में भीड़ जुटाने के दावों पर सवाल उठाए हैं. पार्टी सांसद संबित पात्रा ने खाली कुर्सियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के आंकड़ों को चुनौती दी.

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