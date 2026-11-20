सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया. छोटे बेटे महेंद्र मोहन ने इसकी पुष्टि की, शनिवार को हरिद्वार में अंतिम संस्कार होगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है.उन्होंने शुक्रवार (20 नवंबर 2026) सुबह करीब 11 बजे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित पंचूर गांव में आखिरी सांस ली.

परिवार के छोटे बेटे महेंद्र मोहन ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मौत से पहले उनको सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी. शनिवार को हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. मां के निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर गहरा दुख जताया और परिवार के प्रति संवेदना जताई.

योगी आदित्यनाथ का गांव कहां है?

योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में पंचूर गांव में हुआ था. उस समय यह इलाका अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था. बचपन में उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया था. उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर हुए थे. उनकी मां सावित्री देवी एक हाउसवाइफ थीं.

योगी आदित्यनाथ 7 भाई-बहनों के परिवार में पले-बढ़े, जिसमें 4 भाई और 3 बहनें शामिल हैं. 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से योगी आदित्यनाथ 12वीं पास की और 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय से गणित में बी.एसी की. यहीं उन्होंने एम.एससी भी की.

योगी आदित्यनाथ राजनीति में कब आए?

पढ़ाई पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चले गए, जहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के उस समय के प्रमुख महंत अवैद्यनाथ से हुई. वह उनके शिष्य बन गए और कुछ समय बाद उन्होंने घर-परिवार छोड़कर संन्यास ले लिया. महंत अवैद्यनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के नए प्रमुख बने.

इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीता. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी. इसके बाद उन्होंने 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी इसी सीट से चुनाव जीता. वह लगातार 5 बार गोरखपुर के सांसद रहे. मार्च 2017 तक उन्होंने सांसद के तौर पर काम किया और फिर 2017 में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2022 में एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली.

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath's mother, Savitri Devi, passes away. Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami expresses his condolences over her demise. https://t.co/R61u8D4zfr — ANI (@ANI) November 20, 2026

पिता का निधन कब हुआ?

सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 भाई और 3 बहनें हैं. देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का परिवार होने के बाद भी उनके सभी भाई-बहन चुनावी राजनीति और सरकारी पदों से पूरी तरह दूर रहते हैं.

मनवेंद्र मोहन: बड़े भाई मनवेंद्र मोहन उत्तराखंड के एक कॉलेज में नौकरी करते हैं. वह कभी भी सार्वजनिक या राजनीतिक मंचों पर दिखाई नहीं देते.

बड़े भाई मनवेंद्र मोहन उत्तराखंड के एक कॉलेज में नौकरी करते हैं. वह कभी भी सार्वजनिक या राजनीतिक मंचों पर दिखाई नहीं देते. शैलेंद्र मोहन: उनके छोटे भाई शैलेंद्र मोहन भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह सेना में सूबेदार के पद पर तैनात हैं और राजनीति से दूर रहते हैं.

उनके छोटे भाई शैलेंद्र मोहन भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह सेना में सूबेदार के पद पर तैनात हैं और राजनीति से दूर रहते हैं. महेंद्र मोहन: सबसे छोटे भाई महेंद्र मोहन उत्तराखंड के एक स्कूल में काम करते हैं. उन्होंने ही मां सावित्री देवी के निधन की जानकारी दी और 2020 में पिता के अंतिम संस्कार की रस्में भी निभाई थीं.

सीएम योगी की बहन क्या करती हैं?

सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पायल परिवार की सबसे चर्चित सदस्यों में से एक हैं. वह पौड़ी गढ़वाल में माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर के पास एक छोटी सी दुकान चलाती हैं. इस दुकान में वह चाय, नाश्ता और पूजा का सामान बेचती हैं. शशि पायल ने कई इंटरव्यू में कहा था कि उनका परिवार मेहनत से स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करता है. भाई के इतने बड़े राजनीतिक पद पर होने के बाद भी परिवार ने कभी भी राजनीति या किसी फायदे की इच्छा नहीं रखी.

मां से कब मुलाकात हुई थी?

सीएम योगी लंबे समय तक परिवार से दूर रहे, लेकिन मां के लिए उनका प्यार हमेशा बना रहा. बीते कुछ सालों में मां के साथ उनकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिनमें उनका मां के लिए लगाव साफ नजर आया. इसी साल मई में वह गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां से मुलाकात की थी.

इससे पहले जून 2024 में जब उनकी मां सावित्री देवी की तबीयत खराब हुई और उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, तब भी योगी उनसे मिलने पहुंचे थे. उस दौरान वह मां का हाथ पकड़कर काफी देर तक उनके पास बैठे रहे और उन्हें देखते रहे. साल 2022 में भी जब योगी आदित्यनाथ गांव पहुंचे थे और मां से मिले थे, तब उनकी यह मुलाकात काफी चर्चा में रही थी.

क्या मां के अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे सीएम योगी?

सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम देहरादून पहुंच गए. यहां से वह सबसे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पौड़ी गढ़वाल के राजकीय कॉलेज गए. इसके बाद वह पैतृक गांव पंचूर पहुंचें, जहां रात मे रुकेंगे. वह शनिवार को अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. सीएम विजिट को देखते हुए पुलिस और स्थानीय अफसरों ने सुरक्षा के साथ बाकी जरूरी इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं.

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