पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि जायसवाल में बेखौफ होकर रन बनाने की क्षमता है और जब उनका बल्ला चलता है तो वह विरोधी गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं.

भारतीय क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल का नाम तेजी से एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में उभरा है, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को दबाव में डालने का दम रखता है. टेस्ट क्रिकेट में जहां ज्यादातर बल्लेबाज नई गेंद के सामने संभलकर खेलने और विकेट बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं जायसवाल मौका मिलते ही गेंदबाजों पर हमला बोलने से पीछे नहीं हटते. उनकी इसी बेखौफ बल्लेबाजी के पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी बड़े फैन हो गए हैं.

उन्होंने जायसवाल की तारीफ करते हुए उनके खेलने के अंदाज की तुलना वीरेंद्र सहवाग से की है. आकाश चोपड़ा का मानना है कि जायसवाल में रन बनाने की जबरदस्त भूख है. वह पिच की परिस्थितियों से घबराने के बजाय अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा करते हैं. यही वजह है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वह तेजी से रन बनाने का रास्ता तलाश लेते हैं.

नई गेंद के सामने भी नहीं बदला जायसवाल का अंदाज

आकाश चोपड़ा ने क्रिकइंफो पर जायसवाल की बल्लेबाजी पर बात करते हुए कहा कि शुरुआती छह ओवर में भारतीय टीम के खाते में एक भी रन नहीं आया था. नई गेंद के साथ पिच पर मूवमेंट था और गेंद कभी हवा में तो कभी पिच से टकराकर दिशा बदल रही थी. ऐसे में ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था. ऊपर से छोटे सेशन के बाद ब्रेक होने की वजह से बल्लेबाजों को दोबारा शुरुआत करनी पड़ी.

चोपड़ा के मुताबिक, जायसवाल ने शुरुआत में ही समझ लिया था कि गेंद पिच से हरकत कर रही है. इसके बावजूद उन्होंने अपने खेलने का तरीका नहीं बदला. वह क्रीज पर खड़े होकर गेंद का इंतजार करने के बजाय थोड़ा आगे निकलकर खेलने लगे. उनका मकसद गेंदबाजों को यह महसूस कराना था कि वह दबाव में आकर रक्षात्मक बल्लेबाजी नहीं करेंगे.

'जायसवाल बेहद खतरनाक बल्लेबाज'

आकाश ने कहा कि जब पिच से गेंद की हरकत कम हो जाती है तो जायसवाल बेहद खतरनाक बल्लेबाज बन जाते हैं. उनके पास ड्राइव, कट और अपर कट जैसे शानदार शॉट हैं. वह सिर्फ एक तरह के शॉट पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि जरूरत के हिसाब से मैदान के हर हिस्से में रन बना सकते हैं.

Yashasvi Jaiswal in overseas Tests 📈 #TeamIndia | #NZvIND | @ybj_19 https://t.co/jFdBhvN8pj — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

'सहवाग की तरह तेजी से रन बनाते हैं'

आकाश चोपड़ा ने जायसवाल की तुलना पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग से भी की. उनका मानना है कि दोनों का बल्लेबाजी करने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन रन बनाने की रफ्तार और गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता में काफी समानता है.

उन्होंने कहा कि सहवाग जहां अपने हाथों के दम पर मैदान में बड़े शॉट लगाते थे, वहीं जायसवाल हाथ और पैरों दोनों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं. वह आगे निकलकर गेंद को ड्राइव करने से भी नहीं हिचकते. चोपड़ा के मुताबिक, जायसवाल में रन बनाने की वही तेजी दिखाई देती है, जिसके लिए सहवाग जाने जाते थे.

उन्होंने ये भी कहा कि जायसवाल ने अपने करियर में मुश्किल विदेशी दौरों पर शानदार शुरुआत करने की आदत बना ली है. ऑस्ट्रेलिया में पर्थ टेस्ट के दौरान उन्होंने शतक लगाया था. इंग्लैंड में अपने पहले टेस्ट में भी उन्होंने शतकीय पारी खेली थी. न्यूजीलैंड दौरे पर भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है.

When conditions ask tough questions, composure writes the best answers 😇 🎥 Yashasvi Jaiswal on passing the Wellington Test ✅ - By @RajalArora 🔽 Watch | #TeamIndia | #NZvIND | @ybj_19 https://t.co/eWnI6eNWjN — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

राहुल और जायसवाल के आंकड़े लगभग बराबर

भारतीय टेस्ट टीम में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी ने पिछले कुछ समय में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. नवंबर 2024 में पर्थ टेस्ट के बाद से दोनों ने भारत के सभी 18 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान राहुल ने 1359 रन बनाए हैं, जबकि जायसवाल के खाते में 1290 रन आए हैं. राहुल का औसत 46.86 रहा है और जायसवाल का 41.61 रहा.

जोखिम लेकर भी गेंदबाजों पर भारी पड़ते हैं जायसवाल

जायसवाल की बल्लेबाजी की सबसे खास बात उनका कट शॉट है. वह गेंद में थोड़ी जगह मिलते ही उसे बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश करते हैं. कई बार वह अपर कट और रैंप शॉट खेलकर फील्डरों के ऊपर से रन निकाल लेते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी में भी यही अंदाज देखने को मिला.

उन्होंने शुरुआत में कुछ जोखिम भरे शॉट खेले. कभी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से निकली तो कभी उनका शॉट फील्डरों के हाथों से दूर चला गया. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने शानदार ड्राइव और आक्रामक शॉट लगाकर गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया.

Yashasvi Jaiswal nicks one to keeper. Departs after a brilliant knock of 85 runs off 89 deliveries. Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/oDRw0JIBln — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

89 गेंदों में बनाए 85 रन

जायसवाल ने सिर्फ 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली 22 गेंदों में 35 रन और जोड़ दिए. हालांकि, टॉम ब्लंडेल ने मैट हेनरी की गेंद पर शानदार कैच लेकर उनकी पारी का अंत किया. जायसवाल 89 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए. उनके क्रीज पर रहते हुए भारत ने 170 गेंदों में 130 रन बना लिए थे. उनके आउट होने के बाद रन बनाने की रफ्तार काफी धीमी हो गई.

जायसवाल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दिखा दिया कि वह सिर्फ रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि मैच का रुख बदलने की क्षमता भी रखते हैं. आकाश चोपड़ा का कहना है कि जायसवाल ने अपने खेल से लोगों को प्रभावित किया है. उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह जोखिम लेने से डरते नहीं और जब उनका बल्ला चलता है तो विरोधी टीम के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता.

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