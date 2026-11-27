सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 13 से 17 साल के बच्चों की सुरक्षा के लिए नए सेफ्टी फीचर्स जुड़े हैं. इनसे माता-पिता बिना निजी चैट पढ़े बच्चों के डायरेक्ट मैसेज और कंटेंट पर नजर रख पाएंगे.

एलन मस्क की कंपनी X ने पहली बार पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स लॉन्च किए हैं. (Photo- IANS/ANI)

एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने 13 से 17 साल के यूजर्स की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए पहली बार पैरेंटल कंट्रोल की शुरुआत की है. कंपनी ने आधिकारिक अकाउंट के जरिए इस नए सुरक्षा सिस्टम का ऐलान किया.

वैसे तो X की गाइडलाइन में साफ लिखा है कि यह प्लेटफॉर्म छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है और इस पर अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 13 साल की उम्र होना जरूरी है. लेकिन फिर भी लाखों बच्चे रोजाना X का इस्तेमाल करते हैं. पिछले 5 सालों के दौरान X पर Hate Speech, Grok AI से बने विवादित डीपफेक फोटो, फर्जी खबरें, एआई बोट्स और ट्रॉल्स जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं. इसके साथ ही अमेरिका के कई राज्यों जैसे वर्जीनिया और ओरेगॉन में कानूनी मुकदमों और सरकारी नियमों के बढ़ते दबाव के चलते कंपनी ने आखिरकार माता-पिता को नियंत्रण देने का फैसला किया.

माता-पिता और बच्चे का अकाउंट आपस में कैसे जुड़ेगा?

X के हेल्प सेंटर में दिए गए निर्देशों के अनुसार, पैरेंटल कंट्रोल चालू करने की प्रक्रिया माता-पिता के अकाउंट से शुरू होती है और बच्चे के अकाउंट पर खत्म होती है. इसमें सबसे अहम नियम यह है कि दोनों यूजर (यानी माता-पिता और बच्चा) का सहमत होना बेहद जरूरी है. अगर बच्चा अकाउंट पर लिंक करने की मंजूरी नहीं देता है तो माता-पिता जबर्दस्ती कोई पाबंदी लागू नहीं कर सकते.

कंपनी ने पारिवारिक सुरक्षा का एक ढांचा तैयार किया है. इसके तहत एक माता-पिता या अभिभावक का अकाउंट ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चों के अकाउंट से जोड़ा जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ, किसी भी बच्चे का अकाउंट सिर्फ एक ही पैरेंट अकाउंट से जुड़ सकता है. इस नियम से परिवार में सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी.

बच्चों के अकाउंट पर क्या बदलाव होंगे?

जैसे ही 13 से 17 साल का बच्चा X पर अकाउंट बनाएगा या नया सुरक्षा सिस्टम लागू होगा, उनका अकाउंट प्रोटेक्टेड मोड पर चला जाएगा. इस डिफॉल्ट सेटिंग के लागू होते ही अकाउंट में कई तरह के सेफ्टी फीचर चालू हो जाएंगे.

सबसे पहले, बच्चों को सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो और वीडियो देखने से रोका जाएगा, जो उनके लिए ठीक नहीं हैं. इसके साथ ही, बच्चों के अकाउंट पर Targeted Ads को भी पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाएगा. इन बदलावों के बाद माता-पिता को कुछ और टूल दिए जाएंगे, जिनकी मदद से वे खुद तय कर सकेंगे कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख सकते हैं, कितना समय बिता सकते हैं और उनके अकाउंट पर किस तरह की पाबंदियां होनी चाहिए.

माता-पिता को X पर कौन-कौन से 7 नए टूल मिलेंगे?

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, X के नए पैरेंटल कंट्रोल सिस्टम में माता-पिता को 7 प्रमुख फीचर्स दिए गए हैं:

डेली टाइम लिमिट: माता-पिता यह देख सकते हैं कि उनका बच्चा रोजाना X पर कितना समय बिता रहा है. इसके साथ ही वे रोजाना इस्तेमाल की एक समय सीमा तय कर सकते हैं. नए फॉलोअर्स को मंजूरी देना: बच्चा किस नए यूजर को फॉलो करना चाहता है या कौन उसे फॉलो कर रहा है, इसके लिए माता-पिता की मंजूरी लेना जरूरी बनाया जा सकता है. 'फॉर यू' फीड पर पाबंदी: 'For You' फीड में आने वाले अनजान जानकारी को रोककर स्क्रीन पर सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स की पोस्ट दिखाई जाएंगी जिन्हें बच्चा पहले से फॉलो करता है. शब्दों को फिल्टर करना: माता-पिता ऐसे खास शब्दों को म्यूट या फिल्टर कर सकते हैं जिन्हें वे बच्चों के लिए सही नहीं मानते. आपत्तिजनक कंटेंट बंद करना: किसी भी तरह के संवेदनशील या हिंसक फोटो-वीडियो को पूरी तरह छुपाने का विकल्प मिलता है. डायरेक्ट मैसेज पर कंट्रोल: बच्चा किससे प्राइवेट मैसेज पर बात कर सकता है और कौन उसे मैसेज भेज सकता है, इसे माता-पिता तय कर सकते हैं. अकाउंट देखना: माता-पिता यह देख सकेंगे कि बच्चे ने किन-किन अकाउंट्स के साथ वन-ऑन-वन चैट की है.

क्या माता-पिता बच्चों के प्राइवेट मैसेज पढ़ सकते हैं?

X ने बताया है कि नया पैरेंटल कंट्रोल बच्चों की प्राइवेसी पर हमला नहीं करता है. कंपनी के मुताबिक, यह टूल सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, न कि बच्चों की जासूसी करने के लिए.

माता-पिता को यह तो दिखेगा कि उनके बच्चे ने किस अकाउंट से चैट की है, लेकिन वे मैसेज के अंदर लिखे टेक्स्ट या कंटेंट को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते. इसके अलावा माता-पिता बच्चे की सर्च हिस्ट्री नहीं देख सकते और न ही बच्चे के अकाउंट से खुद कोई पोस्ट या कमेंट कर सकते हैं. माता-पिता को बच्चे के अकाउंट का डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं दिया जाएगा.

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