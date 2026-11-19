WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका नंबर-1 पर पहुंच गई है और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर खिसक गई है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. गुरुवार (19 नवंबर 2026) को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर न्यूजीलैंड को नंबर-1 की कुर्सी से हटा दिया.

इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों (PCT) के साथ टॉप पर पहुंच गई है. वहीं, न्यूजीलैंड 72.22 PCT के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गई है. ये बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब न्यूजीलैंड और भारत के बीच वेलिंग्टन में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इस नतीजे ने WTC फाइनल की रेस को और दिलचस्प बना दिया है. भारतीय टीम फिलहाल चौथे स्थान पर है.

WTC पॉइंट्स टेबल में कौन कहां?

साउथ अफ्रीका ने मौजूदा चक्र में अब तक 8 टेस्ट खेले हैं, जिनमें उसे 6 में जीत मिली है. टीम के खाते में 72 अंक हैं और उसका PCT 75 हो गया है. न्यूजीलैंड ने 6 टेस्ट में 4 जीत, एक हार और एक ड्रॉ के साथ 72.22 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं.

ऑस्ट्रेलिया 69.23 PCT के साथ तीसरे नंबर पर है. भारत 51.52 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है. बांग्लादेश 40.74 PCT के साथ पांचवें और इंग्लैंड 38.54 के साथ छठे नंबर पर है. वेस्टइंडीज, श्रीलंका और पाकिस्तान क्रमशः सातवें, आठवें और नौवें स्थान पर हैं.

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भारत के पास बचे हैं सिर्फ सात टेस्ट

टीम इंडिया के लिए अब हर मुकाबला बेहद अहम हो गया है. मौजूदा WTC चक्र में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट खेलने हैं यानी फाइनल में पहुंचने के लिए उसके पास कुल सात टेस्ट बाकी हैं. भारतीय टीम ने अब तक 11 मैचों में पांच जीत, चार हार और दो ड्रॉ दर्ज किए हैं.

गणित की बात करें तो भारत अगर अपने बाकी सभी सात टेस्ट जीत लेता है, तो उसका PCT बढ़कर 70.37 हो सकता है. ये स्कोर फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए काफी मजबूत होगा, लेकिन इसके बावजूद टीम की जगह पक्की नहीं होगी. वजह है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का मजबूत प्रदर्शन. अगर ये टीमें भी अपने बाकी मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज करती हैं, तो भारत के लिए सभी सात टेस्ट जीतने के बाद भी टॉप-2 में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है.

न्यूजीलैंड सीरीज क्यों है इतनी अहम?

न्यूजीलैंड में खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज भारत के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है. अगर शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम दोनों मुकाबले जीतती है, तो उसका PCT बढ़कर 58.97 हो जाएगा. इससे फाइनल की उम्मीदों को मजबूती मिलेगी. लेकिन अगर भारत दोनों टेस्ट हार जाता है, तो उसका PCT गिरकर 43.59 तक पहुंच सकता है.

ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचों टेस्ट जीतने के बाद भी भारत का PCT सिर्फ 59.26 होगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ नतीजा भारत की आगे की राह काफी हद तक तय कर सकता है. सीरीज में एक जीत और एक ड्रॉ भी टीम को मुश्किल स्थिति में रखेगा और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी पांच मुकाबले जीतने का दबाव होगा.

दूसरी टीमों के नतीजों पर भी रहेगी नजर

भारत को सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ही नहीं, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी. न्यूजीलैंड के सामने अभी 10 टेस्ट (वेलिंग्टन मैच सहित) बाकी हैं, जबकि साउथ अफ्रीका को छह और ऑस्ट्रेलिया को नौ मुकाबले खेलने हैं. ऐसे में इन टीमों के बीच होने वाली सीरीज भी अंक तालिका की तस्वीर बदल सकती हैं.

साउथ अफ्रीका का नंबर-1 बनना भारत के लिए सीधा नुकसान नहीं है, लेकिन फाइनल की रेस में प्रतिस्पर्धा जरूर बढ़ गई है. टीम इंडिया को पहले न्यूजीलैंड में बेहतर प्रदर्शन करना होगा और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर दम दिखाना होगा. सातों टेस्ट जीतना पहली जरूरत है, लेकिन फाइनल का टिकट पाने के लिए बाकी टीमों के नतीजे भी भारत के पक्ष में आने जरूरी हो सकते हैं.

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