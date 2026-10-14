WTC Points Table: साउथ अफ्रीका की हार से भारत को फायदा या नुकसान? SA vs AUS मैच के बाद बदली पॉइंट्स टेबल

WTC Points Table 2026-27: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका की हार के बाद टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फायदा हुआ है और फाइनल की राह आसान हुई है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के पहले मैच में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका के हारते ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 की पॉइंट्स टेबल में उलटफेर हो गया है. साउथ अफ्रीका की इस हार से भारतीय टीम को भी फायदा हो सकता है. भले ही टीम इंडिया की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन टीम का फाइनल का रास्ता आसान होते हुए नजर आ रहा है, जबकि अफ्रीका को खुद एक स्थान का नुकसान हुआ है. साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा पहली बार कोई टेस्ट मैच हारे हैं.

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच डरबन में खेला गया था. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 390 रनों पर सिमटी, जबकि अफ्रीका पहली पारी में 284 रन बना, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 106 रनों की बढ़त हासिल कर ली. उसके बाद कंगारुओं ने दूसरी पारी में 314 रन बनाए और पारी घोषित कर दी. ऐसे में अफ्रीका के सामने 420 रनों का टारगेट था, लेकिन मेजबान अफ्रीका सिर्फ 206 रनों पर ही सिमट गई.

पहली बार बतौर कप्तान टेस्ट हारे बावुमा

जब से टेम्बा बावुमा ने साउथ अफ्रीका की कमान संभाली है तो मानो टीम ने हारना ही छोड़ दिया. टेम्बा की कप्तानी का सिलसिला 2023 से शुरू हुआ था. उसके बाद से अब तक साउथ अफ्रीका ने उनकी कप्तानी में 13 मैच खेले हैं, जिसमें शुरुआती 12 मुकाबलों में टीम ने 11 मैच हासिल की थी और एक मैच ड्रा रहा था, लेकिन अब बावुमा को 13वें मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और ये उनकी कप्तानी में पहली हार भी है.

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2024-25 में साउथ अफ्रीका ने खिताब जीता था. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला गया था, जिसमें टेम्बा बावुमा ने पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी थी और अपना पहला डब्ल्यूटीसी खिताब जीता था.

कैसी है WTC पॉइंट्स टेबल?

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट के बाद डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में बदलाव हुआ है. साउथ अफ्रीका को एक स्थान का नुकसान झेलना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर बनी हुई है और टीम का पॉइंट परसेंट 81.82 है. वहीं, न्यूजीलैंड की टीमों को फायदा हुआ है और टीम तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. कीवी टीम का पॉइंट परसेंट 72.22 का है. साउथ अफ्रीका का 60 पीसीटी है, जबकि चौथे स्थान पर बांग्लादेश की टीम है और टीम का पीसीटी 55.56 है. वहीं, 5वें स्थान भारतीय टीम है, जिसका 51.22 पीसीटी है. उसके बाद इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान का नाम है.

पाकिस्तान की टीम ने अब तक 9 मैच खेले और सिर्फ 2 मैच जीते हैं. ऐसे में टीम फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है. पाकिस्तान के अलावा, वेस्टइंडीज की टीम भी बाहर ही है. इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों के पास अभी भी मौका है, लेकिन टीम को दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा, लेकिन अफ्रीका की हार से भारत को फायदा हो गया है और टीम की रास्ता आसान होता दिख रहा है.

साउथ अफ्रीका की हार से भारत को फायदा या नुकसान?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका की हार से शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को फायदा हुआ है, जिससे टीम की फाइनल की राह और आसान हो गई है. दरअसल, भारतीय टीम ने अब तक 11 टेस्ट खेले, जिसमें टीम ने 5 मैचों में जीत हासिल की है चार मैच हारे हैं. इसके अलावा, दो मैच ड्रा भी रहे हैं. इस मैच से पहले टीम इंडिया को बचे हुए 7 मैचों में से 6 मुकाबले जीतने थे.

ऐसे में अब साउथ अफ्रीका की हार के बाद टीम इंडिया को बचे हुए 7 मुकाबलों में से 5 जीतने होंगे. डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया का पॉइंट पर्सेंटेज 51.52 है. ऐसे में दूसरे टीमों की हार और जीत से भी टीम इंडिया को फायदा मिल रह सकता है. ऐसे में अब भारतीय टीम को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे हुए अपने 7 मैच खेलने हैं.

कब और किस टीम से टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया?

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 साइकल में टीम इंडिया को अब 7 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं. टीम को अब सिर्फ दो टीमों के खिलाफ 7 मुकाबले खेलने हैं. टीम इंडिया न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. भारत और न्यूजीलैंड का पहला मैच 19 से 23 नवंबर, 2026 तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर, 2026 के बीच खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड के बाद टीम इंडिया वापस देश लौटेगी और फिर ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगी. साल 2027 जनवरी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला टेस्ट 21 जनवरी, दूसरा टेस्ट 29 जनवरी, तीसरा टेस्ट 11 फरवरी, चौथा टेस्ट 19 फरवरी और पांचवां टेस्ट 27 फरवरी को खेला जाएगा. ये मैच भारत के नागपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद में खेला जाएगा.