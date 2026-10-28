UPW ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 1.10 करोड़ में खरीदा, 75 लाख में बिकी किरण; देखें WPL ऑक्शन की पूरी लिस्ट

WPL 2027 Mini Auction: डेब्ल्यूपीएल 2027 मिनी ऑक्शन बुधवार 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि में हुआ था, जहां खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगी है.

डब्ल्यूपीएल 2027 के लिए सभी 5 टीमों ने तैयारी पूरी कर ली है. ऑक्शन में टीमों ने बचे हुए स्लॉट फुल कर लिए हैं और अब खिताब जीतने की प्लेनिंग करेंगी. डेब्ल्यूपीएल 2027 मिनी ऑक्शन बुधवार 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि में हुआ था, जहां खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगी है. इस दौरान सबसे महंगी प्लेयर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और ऑलराउंडर सोफी मोलिन्यू बिकी हैं, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है. इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा प्लेयर यूपी ने ही खरीदे हैं.

डब्ल्यूपीएल 2027 नीलामी में कुल 150 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से सिर्फ 25 खिलाड़ी ही बिकी हैं. सभी टीमों का मिलाकर 8.15 करोड़ रुपये पर्स था. सोफी मोलिन्यू के बाद किरण नवगिरे दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं. इसके अलावा, गुणालन कमलिनी और जेस जोनासेन पर भी तगड़ी बोली लगी है, लेकिन नीलामी में सिर्फ एक प्लेयर पर ही 1 करोड़ या उससे बड़ी बोली लगी है.

25 खिलाड़ियों पर लगी बोली?

सोफी मोलिनक्स - 1.1 करोड़ रुपये, यूपी वॉरियर्स ग्रेस हैरिस - 30 लाख रुपये, यूपी वॉरियर्स स्नेह राणा- 30 लाख रुपये, यूपी वॉरियर्स आशा शोभना- 30 लाख रुपये, यूपी वॉरियर्स सुषमा वर्मा- 30 लाख रुपये, यूपी वॉरियर्स कैथरीन ब्राइस - 10 लाख रुपये, यूपी वॉरियर्स मनाली दक्षिणी - 10 लाख रुपये, यूपी वॉरियर्स सहाना पवार- 10 लाख रुपये, यूपी वॉरियर्स जेस जोनासेन - 40 लाख रुपये, आरसीबी क्लो ट्रायोन - 30 लाख रुपये, आरसीबी तेजल हसब्निस - 30 लाख रुपये, आरसीबी वृंदा दिनेश- 10 लाख रुपये, आरसीबी किरण नवगिरे- 75 लाख रुपये, दिल्ली किर्स्टी गॉर्डन - 10 लाख रुपये, दिल्ली नजमा खान- 10 लाख रुपये, दिल्ली उमा काशवी- 10 लाख रुपये, दिल्ली श्वेता सहरावत- 20 लाख रुपये, मुंबई दिशा कसाट - 10 लाख रुपये, मुंबई लतिका इनामदार - 10 लाख रुपये, मुंबई भारती रावल- 10 लाख रुपये, मुंबई सानिका चालके - 10 लाख रुपये, मुंबई अक्षिता भगत- 10 लाख रुपये, मुंबई जी कमलिनी- 40 लाख रुपये, गुजरात ओर्ला प्रेंडरगैस्ट - 30 लाख रुपये, गुजरात समायरा राघव - 10 लाख रुपये, गुजरात

कब शुरू होगा टूर्नामेंट?

महिला प्रीमियर लीग का पांचवां सीजन 14 जनवरी, 2027 से शुरू होगा और इसका फाइनल मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाएगा. डब्ल्यूपीएल का पिछला सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था. आरसीबी ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को धूल चटाई थी. डब्ल्यूपीएल के शुरुआती 4 सीजन में मुंबई इंडियंस ने दो खिताब और आरसीबी ने दो खिताब जीते है. ऐसे में अब पांचवां सीजन कोई नई टीम जीतने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार सभी टीमों ने तगड़ा स्क्वाड तैयार किया है और ये एक रोमांचक टूर्नामेंट भी होने की उम्मीद है.

टीमों के पास कितना बचा पर्स?

डब्ल्यूपीएल 2027 नीलामी के बाद अब टीमों के पास काफी पर्स बचा है. दिल्ली कैपिटल्स के पास अब सिर्फ 5 लाख रुपये का पर्स है. वहीं गुजरात जायंट्स के पास 45 लाख, मुंबई इंडियंस 20 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 5 लाख और यूपी वॉरियर्स के पास 1.15 करोड़ का पर्स बचा हुआ है.

हालांकि, ऑक्शन से पहले टीमों के पास काफी ज्यादा पैसा था और सबसे ज्यादा पर्स यूपी वॉरियर्स 3.75 करोड़ रुपये पर्स बचा हुआ था. इसके अलावा, गुजराज जायंट्स 1.25 करोड़, आरसीबी 1.15 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स 1.10 करोड़ और मुंबई इंडियंस के पास 90 लाख रुपये पर्स के साथ ऑक्शन में उतरी थीं.

कितनी होती है डब्ल्यूपीएल में खिलाड़ियों की बेस प्राइज?

आईपीएल को देखकर बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल की शुरुआत की थी. आईपीएल की तुलना में डब्ल्यूपीएल के नियम काफी अलग है. ऐसे में डब्ल्यूपीएल में खिलाड़ियों का बेस प्राइज भी काफी कम रहता है. डब्ल्यूपीएल में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपये बेस प्राइज सेट किया जाता है. इसमें सबसे अनुभवी खिलाड़ी 50 लाख बेस प्राइज सेट करता है.

डब्ल्यूपीएल में कितने खिलाड़ी खरीद सकती हैं टीमें?

महिला प्रीमियर लीग में हर टीम ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ी रख सकती है. इसके अलावा, सभी टीमों में ज्यादा से ज्यादा 6 विदेशी प्लेयर हो सकते हैं. नीलामी में खिलाड़ियों को उनके स्टेटस कैप्ड और अनकैप्ड और बल्लेबाज, ऑलराउंडर, विकेटकीपर और गेंदबाज के आधार पर अलग-अलग सेट में रखा जाता है. ऑक्शन में एक बैग से रैंडम तरीके से किसी एक खिलाड़ी का नाम निकाला जाता है, जिसके बाद टीमें बोलियां लगाती हैं और जिस टीम की बोली सबसे ज्यादा होगी, वो खिलाड़ी उस टीम को मिल जाएगा.

डब्ल्यूपीएल 2027 ऑक्शन में केवल 27 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. मिनी ऑक्शन में कुल 150 खिलाड़ियों ने रेजिस्टर किया था. हालांकि, सभी 5 टीमों के स्लॉट मिलाकर कुल 27 स्लॉट खाली है. महिला दिल्ली कैपिटल्स के पास 5 स्लॉट खाली है. गुजरात जायंट्स के पास 3 स्लॉट, मुंबई इंडियंस के पास 6 स्लॉट, आरसीबी के पास 5 स्लॉट और यूपी वॉरियर्स के पास 8 स्लॉट खाली हैं. ऐसे में मिनी ऑक्शन में सभी टीमें खाली स्लॉट भरेंगी.

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