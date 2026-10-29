24 शतक, 13000 प्लस रन, कर्नाटक की कप्तान उमा काश्वी ने WPL में बनाया रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी से हो रही तुलना

WPL 2027 Auction: डब्ल्यूपीएल मिनी ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने उमा काश्वी को 10 लाख रुपये में खरीदा है, जिसके बाद युवा ऑलराउंडर ने इतिहास रच दिया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने WPL के 5वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन बुधवार 28 अक्टूबर को कोच्चि में रखा था. इस दौरान कुल 25 खिलाड़ियों पर बोली लगी है, जिसमें एक नाम ऐसा है, जिसकी तुलना भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से हो रही है. मिनी ऑक्शन में महिला दिल्ली कैपिटल्स टीम ने ऑलराउंडर उमा काश्वी को खरीदा, जिसके बाद उन्होंने इतिहाच रच दिया है और सबसे कम उम्र में बिकने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. काश्वी विस्फोटक बल्लेबाजी के अलावा स्पिन गेंदबाजी के लिए भी जानी जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी तुलना वैभव सूर्यवंशी से हो रही है.

डब्ल्यूपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन में 122 भारतीय समेत 150 खिलाड़ियों ने नाम रजिस्टर करवाया था, जिसमें से सभी 5 टीमों के सिर्फ 27 स्लॉट खाली थी, लेकिन ऑक्शन के दौरान सिर्फ 25 खिलाड़ियों पर ही बोली लगी और 125 प्लेयर्स अनसोल्ड रहे. डब्ल्यूपीएल 2027 के लिए अब सभी टीमों ने मजबूत स्क्वाड बना लिया है और टूर्नामेंट के लिए तैयार हो गई हैं.

काश्वी को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा

डब्ल्यूपीएल 2027 मिनी ऑक्शन में ऑलराउंडर उमा काश्वी को दिल्ली कैपिटल्स महिला ने खरीद लिया है. डीसी ने उन्हें उनकी बेस प्राइज 10 लाख रुपये में खरीदा है. डेक्कन हेराल्ड को काश्वी ने बताया कि उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ ट्रेनिंक की हुई है और यहां से उन्होंने आक्रामक होकर खेलने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने का महत्व सीखा है. इसके साथ ही काश्वी डब्ल्यूपीएल की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं. 15 साल 202 दिन की उम्र में काश्वी ने इतिहास रचते हुए दीया यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

कौन हैं उमा काश्वी?

9 अप्रैल 2011 को उमा काश्वी का जन्म हुआ था. इससे ठीक 7 दिन पहले भारत ने दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसी वजह से 2011 साल काफी यादगार बन गया है. भारत के वर्ल्ड कप जीतने के एक हफ्ते बाद काश्वी का जन्म हुआ था. काश्वी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था. उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था. उनके घर के पास एक क्रिकेट अकादमी थी, जिसके बाद से काश्वी लगातार अच्छा कर रही हैं.

काश्वी को क्रिकेट सिखाने के लिए उनके चाचा ने फुल टाइम नौकरी छोड़ दी थी. दरअसल, काश्वी के माता-पिता और चाचा तीनों ही आईटी सेक्टर में जॉब करते थे, लेकिन जब उनके चाचा ने काश्वी को क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो उन्होंने ठान लिया कि उन्हें क्रिकेट सिखाएंगे, जिसके लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हाफ टाइम काम शुरू कर दिया था. भतीजी को क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए उनके चाचा ने शादी तक नहीं की और पूरा फोकस काश्वी की प्रैक्टिस पर रखा.

काश्वी ने 8 साल की उम्र से फौजी वाला रूटीन अपना लिया था. वो रोज सुबह 5 बजे उठती थीं और रनिंग और एक्सरसाइज किया करती थीं. फिर चाचा उन्हें बाकी चीजे सिखाते थे. काश्वी सोने से पहले रोजाना 90 मिनट तक क्रिकेट प्रैक्टिस करती थीं.

बेहद दमदार हैं काश्वी के आंकड़े

Deccan Herald के अनुसार, उमा काश्वी ने कर्नाटक में 530 मैचों में 13000 से ज्यादा रन ठोके हैं. इस दौरान उन्होंने 24 शतक और 68 अर्धशतक जड़े हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है. इतना ही नहीं, इतनी कम उम्र में काश्वी ने कर्नाटक टीम की कप्तानी भी की है और साथ ही हारानी ट्रॉफी में बेंगलुरु ब्लास्टर्स में अगुवाई की थी. काश्वी ने महिला अंडर-19 T20 ट्रॉफी जीती है, जबकि महिला अंडर-19 वन-डे ट्रॉफी और कर्नाटक महिला लीग का खिताब भी जीता हुआ है.

हाल ही में उमा काश्वी ने महिला अंडर-15 वनडे टूर्नामेंट में बैट और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 3 शतक और और 1 अर्धशतक की मदद से 516 रन ठोके थे. अब इस प्रदर्शन का इनाम उन्हें महिला प्रीमियर लीग के 5वें सीजन में मिला है.

वैभव सूर्यवंशी से हो रही काश्वी की तुलना

वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया था, जब उनकी उम्र में सिर्फ 14 साल की थी. ऐसे में अब काश्वी भी डब्ल्यूपीएल में शामिल हो गई हैं और उनकी उम्र में 15 साल है. भले ही काश्वी उनकी उम्र वाला रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी है, लेकिन उनके आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज की वजह से वैभव से तुलना हो रही है. वैभव को भी कई मौकों पर गेंदबाजी करते हुए और विकेट भी लेते हुए देखा गया है. ऐसे में काश्वी भी विस्फोटक बैटिंग के अलावा स्पिन गेंदबाजी भी करती हैं.

DCW का फुल स्क्वाड

मारिजान कैप, जेमिमा रोड्रिग्स, एनाबेल सदरलैंड, शेफाली वर्मा, श्री चरणी, चिनेल हेनरी, एल वोल्वार्ड्ट, किरण नवगिरे, निकी प्रसाद, मिन्नू मणि, नंदनी शर्मा, कर्स्टी गॉर्डन, लूसी हैमिल्टन, उमा काशवी, नाजमा खान, ममथा मडिवाला और दीया यादव.