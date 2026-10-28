122 भारतीय समेत 150 खिलाड़ियों पर WPL ऑक्शन में लगेगी बोली, जानें पर्स-स्लॉट से लेकर नीलामी की पूरी डिटेल्स

WPL 2027 Mini Auction: महिला प्रीमियर लीग 2027 के लिए बुधवार 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि स्थित ग्रैंड हयात में मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगी.

महिला प्रीमियर लीग 2027 के लिए बुधवार 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि स्थित ग्रैंड हयात में मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ. इसमें सभी 5 टीमों ने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए बोलियां लगाई. इस ऑक्शन में कुल 150 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें सिर्फ 27 खिलाड़ियों के लिए ही स्लॉट खाली थे. इस नीलामी में सबसे ज्यादा पर्स यूपी वॉरियर्स के पास है. टीम के पास कुल 3.75 करोड़ रुपये है, जिससे वो किसी भी टीमों को आसानी से हरा सकती है.

डब्ल्यूपीएल 2027 मिनी ऑक्शन में कुल 150 खिलाड़ियों पर बोली लगी है, जिसमें 122 भारतीय खिलाड़ी हैं और 27 विदेशी प्लेयर्स हैं. ये ऑक्शन भारतीय समयानुसार, 5.30 बजे से शुरू हुई थी. इसमें मल्लिका सागर खिलाड़ियों को बीच रही हैं.

डब्ल्यूपीएल 2027 में टीम के पास कितने स्लॉट खाली?

डब्ल्यूपीएल 2027 ऑक्शन में केवल 27 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. मिनी ऑक्शन में कुल 150 खिलाड़ियों ने रेजिस्टर किया था. हालांकि, सभी 5 टीमों के स्लॉट मिलाकर कुल 27 स्लॉट खाली है. महिला दिल्ली कैपिटल्स के पास 5 स्लॉट खाली है. गुजरात जायंट्स के पास 3 स्लॉट, मुंबई इंडियंस के पास 6 स्लॉट, आरसीबी के पास 5 स्लॉट और यूपी वॉरियर्स के पास 8 स्लॉट खाली हैं. ऐसे में मिनी ऑक्शन में सभी टीमें खाली स्लॉट भरेंगी.

किस देश के कितने प्लेयर्स?

महिला प्रीमियर लीग 2027 मिनी ऑक्शन में कुल 150 खिलाड़ियों में से 122 भारतीय खिलाड़ी हैं. इसके अलावा, 11 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, 4 साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, 4 स्कॉटलैंड के खिलाड़ी, 2 श्रीलंका के खिलाड़ी, 2 इंग्लैंड के खिलाड़ी, 1 आयरलैंड का खिलाड़ी, 2 न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, 1 नीदरलैंड का खिलाड़ी और 1 यूएई का खिलाड़ी है.

मिनी ऑक्शन में इन सभी खिलाड़ियों पर बोली लगी, जिसमें से सभी 5 टीमों ने पसंदीदा खिलाड़ियों को खरीदने के लिए जी-जान लगा दी. ऐसे में कुछ टीमों ने फेरवेट खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लिया और कुछ टीमों को निराशा हाथ आई है, क्योंकि उन्हें उनका फेवरेट प्लेयर नहीं मिला है.

डब्ल्यूपीएल 2027 ऑक्शन में टीमों के पास कितना पर्स?

डब्ल्यूपीएल 2027 के लिए टीमों को ज्यादा खिलाड़ी नहीं खरीदने हैं. ऐसे में इस मिनी ऑक्शन के लिए टीमों के पास काफी कम पर्स है. सबसे ज्यादा पर्स यूपी वॉरियर्स 3.75 करोड़ रुपये पर्स बचा हुआ है. इसके अलावा, गुजराज जायंट्स 1.25 करोड़, आरसीबी 1.15 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स 1.10 करोड़ और मुंबई इंडियंस के पास 90 लाख रुपये पर्स बचा हुआ है. इन टीमों के इतनी रकम में बचे हुए स्लॉट के लिए खिलाड़ी खरीदने होंगे.

समझें ऑक्शन के नियम

महिला प्रीमियर लीग में हर टीम ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ी रख सकती है. इसके अलावा, सभी टीमों में ज्यादा से ज्यादा 6 विदेशी प्लेयर हो सकते हैं. नीलामी में खिलाड़ियों को उनके स्टेटस कैप्ड और अनकैप्ड और बल्लेबाज, ऑलराउंडर, विकेटकीपर और गेंदबाज के आधार पर अलग-अलग सेट में रखा जाता है. ऑक्शन में एक बैग से रैंडम तरीके से किसी एक खिलाड़ी का नाम निकाला जाता है, जिसके बाद टीमें बोलियां लगाती हैं और जिस टीम की बोली सबसे ज्यादा होगी, वो खिलाड़ी उस टीम को मिल जाएगा.

डब्ल्यूपीएल में खिलाड़ियों का कितना होता बेस प्राइज?

आईपीएल को देखकर बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल की शुरुआत की थी. आईपीएल की तुलना में डब्ल्यूपीएल के नियम काफी अलग है. ऐसे में डब्ल्यूपीएल में खिलाड़ियों का बेस प्राइज भी काफी कम रहता है. डब्ल्यूपीएल में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपये बेस प्राइज सेट किया जाता है. इसमें सबसे अनुभवी खिलाड़ी 50 लाख बेस प्राइज सेट करता है.

आईपीएल की तुलना में कितना होता है डब्ल्यूपीएल का टोटल पर्स?

आईपीएल 2026 में बीसीसीआई ने टीमों के पर्स बढ़ा दिया था. आईपीएल में एक टीम के पास टोटल पर्स 120 करोड़ रुपये होता है. वहीं डब्ल्यूपीएल में सिर्फ 15 करोड़ रुपये टीमों का पर्स रहता है, जो आईपीएल की तुलना में बेहद कम है.