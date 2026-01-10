FacebookTwitterYoutubeInstagram
Somnath Tample: हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड... सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में कुछ यूं नजर आए PM मोदी, शौर्य यात्रा में लेंगे भाग

Parenting Tips: टॉप परफॉर्म करने वाले बच्चों में बढ़ रही एंग्जायटी और डिप्रेशन, क्यों बोझ बन रहा ये नया पैरेंटिंग ट्रेंड?

महिलाओं का खुलेआम सिगरेट पीना... क्या 50 साल पुराने दौर में लौट रहा है ईरान?

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

महिलाओं का खुलेआम सिगरेट पीना... क्या 50 साल पुराने दौर में लौट रहा है ईरान?

70 के दशक में ईरान का दौर अलग था. उस समय महिलाओं को हर तरह की आजादी थी. वह खुलेआम स्मोकिंग कर सकती थीं. शॉट्स और बिकिनी में घूमा करती थीं, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद सबकुछ बदल गया.

रईश खान

Updated : Jan 10, 2026, 09:32 PM IST

महिलाओं का खुलेआम सिगरेट पीना... क्या 50 साल पुराने दौर में लौट रहा है ईरान?

अली खामेनेई की तस्वीर जलाकर सिगरेट पी रहीं महिलाएं

साल 2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया था. महसा को हिजाब नहीं पहनने को लेकर गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए और हिजाब से आजादी की मांग उठने लगी. लोगों ने अयातुल्ला अली खामेनेई की नीतियों का कड़ा विरोध किया. उसी तरह एक बार फिर ईरान की सड़कें जल रही हैं. लोग खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं.

इस विरोध प्रदर्शन को महिलाओं का भारी समर्थन मिल रहा है. सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें ईरानी महिलाएं देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की जलती तस्वीरों से अपनी सिगरेट सुलगा रही हैं. ये तस्वीरें पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ईरान 50 साल पुराने दौर में लौट रहा है?

दरअसल, 70 के दशक में ईरान अलग था. उस समय महिलाओं को हर तरह की आजादी थी. वह खुलेआम स्मोकिंग कर सकती थीं. शॉट्स पहन सकती थीं और पुरुषों की तरह क्लब जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी. समुद्र के किनारे बिकिनी पहनकर घूमना उनके लिए आम बात थी. लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में स्थितियां बदल गईं. खासकर महिलाओं के लिए. वह न तो वेस्टर्न कल्चर की ड्रेस पहन सकती और न ही उनकी तरह अपने शोक-मौज पूरे कर सकती हैं.

ईरान में महिलाओं के लिए सिगरेट पीना सामाजिक और कानूनी रूप से कड़ी पाबंदी है. ऐसे करने पर कड़ी सजा दी जाती है. इसके बावजूद महिलाएं यह जोखिम उठा रही हैं और चिल्लाते हुए कह रही हैं- हम किसी से डरते नहीं. इससे एक बार फिर ईरान में बदलाव की बयार के संकेत मिल रहे हैं.

महिलाओं को कब मिली आजादी?

लगभग 50 साल पहले ईरान में पहलवियों का शासन था. 1950 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की मदद से मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता पर काबिज हुए थे. लेकिन जब 1979 में इस्लामिक क्रांति आई तो शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा. वह अपने परिवार के साथ अमेरिका में जाकर बस गए. रेजा पहलवी तो अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे रेजा पहलवी की वतन वापसी की मांगें उठने लग गई हैं.

रेजा के समर्थकों को लगता है कि अगर उनकी वापसी हो गई तो ईरान में पुराना दौर वापस लौट आएगा. वह देश में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देंगे. हालांकि, कुछ ईरानी इस राजशाही को तानाशाही से जोड़कर देख रहे हैं. उनका मानना है कि रेजा पहलवी अमेरिका-इजरायल के इशारे पर देश में विद्रोह की आग भड़का रहे हैं.

