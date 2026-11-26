Asia Cup Rising Stars 2026: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का पहला सेमीफाइनल भारत-ए और श्रीलंका-ए के बीच खेला जाएगा. दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच होगा.

Asia Cup Rising Stars 2026: वैभव सूर्यवंशी के चाहने वाले एक बार फिर उनके बल्ले से रनों की बौछार देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का पहला सेमीफाइनल आज (26 नवंबर 2026) भारत-ए और श्रीलंका-ए के बीच खेला जाएगा. दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 3.30 बजे से यह मैच खेला जाएगा. वैभव सूर्यवंशी के चाहने वाले एक बार फिर उनके बल्ले से रनों की बौछार देखना चाहते हैं. UAE के खिलाफ पिछले मुकाबले में वैभव के बल्ले से जमकर रन बरसे थे.

UAE के खिलाफ धमाल

वैभव ने UAE के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रन ठोके थे. लिस्ट-ए क्रिकेट का यह सबसे तेज दोहरा शतक था. वैभव ने इस ऐतिहासिक पारी के दौरान 28 छक्के और 7 चौके लगाए थे. वैभव की इस शानदार पारी की बदौलत भारत ए ने 250 रनों का लक्ष्य महज 14.2 ओवर में ही हासिल कर लिया.

टीमें:

भारत -ए: तिलक वर्मा (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, हर्ष दुबे, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अरशद खान, आयुष बडोनी, तनुश कोटियान, प्रिंस यादव और विप्रज निगम.

श्रीलंका-ए: पवन रथनायके (कप्तान), लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मदुश्का (विकेटकीपर), निपुण धनंजय, जनिथ लियानागे, वानुजा सहान, लाहिरू समरकून, रविन्दु फर्नांडो, दुलाज समुदिता, विजयकांथ व्यासकांथ, गरुका संकेथ, दुविन्दु रणतुंगा, शरुजन शनमुगनाथन और चामिका हीनातिगाला.

वैभव ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स

28 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने.

40 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया.

52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया.

53 गेंदों में 7 चौकों और 28 छक्कों की मदद से 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेली.

लिस्ट-ए क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक 28 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया.

प्रोफेशनल क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने.

सातवें ओवर में लगातार सभी छह गेंदों पर बाउंड्री लगाकर 30 रन बटोरे.

अपने ही 59 गेंदों में 150 रन बनाने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया.

गेल भी हुए वैभव की बैटिंग के कायल

वेस्टइंडीज के महान बैट्समैन क्रिस गेल, वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक डबल सेंचुरी से हैरान रह गए. क्रेक्स के साथ बातचीत में गेल ने बताया कि वह सूर्यवंशी के खेलने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्हें लगा कि यह एक T20 गेम है, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि यह 50 ओवर का मैच है.

उन्होंने कहा, 'डबल सेंचुरी बनाना, यह तो शानदार है. 28 छक्के, मेरा मतलब है, मेरा फोन बज रहा था. मैं सोच रहा था, क्या? यहां क्या हो रहा है, और जब किसी ने मुझसे कहा, तो मैंने देखा जैसे 12 ओवर में डबल सेंचुरी. मैं सोच रहा था, क्या यह T20 गेम है? उन्होंने कहा, नहीं, यह 50 ओवर का गेम है.'

अजहरुद्दीन भी बने 'बॉस बेबी' के फैन

अजहरुद्दीन ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि वैभव बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, उसे तोड़ना आसान नहीं होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये युवा खिलाड़ी इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करता रहे.

अजहरुद्दीन ने एक अहम बात और कही. उनके मुताबिक, अगर किसी युवा खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल किया जाता है तो उसे लगातार मौके मिलने चाहिए. उसे सिर्फ एक-दो मैच खिलाकर बाहर नहीं बैठाना चाहिए. अगर किसी खिलाड़ी को बड़ा क्रिकेटर बनाना है और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ उसका खेल निखारना है तो उसे नियमित रूप से खेलने का मौका देना जरूरी है.

