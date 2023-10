Agniveer के शहीद होने पर पैसे मिलेंगे या नहीं? इंडियन आर्मी ने बता दी पूरी सच्चाई

डीएनए हिंदी: अग्निपथ योजना शुरुआत से ही आलोचनाओं का शिकार हुई है. सिर्फ चार साल के लिए सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर जवानों के शहीद होने के मुद्दे पर बीते दिनों जमकर हंगामा हुआ. एक जवान की मौत के बाद सवाल उठाए गए कि जवान 'शहीद' हुआ था लेकिन उसे सम्मान नहीं दिया गया. इस पर सेना ने बताया कि असल में उस जवान ने आत्महत्या की थी. इस बार सियाचिन में तैनात अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गवते ड्यूटी पर शहीद हुए. विपक्ष ने फिर से वही सवाल उठाया कि 'अग्निवीर' होने के नाते इस जवान के परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी. इन आरोपों पर भारतीय सेना ने खुद ही स्पष्टीकरण दिया है.

राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, 'सियाचिन में, अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है. उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं. एक युवा देश के लिए शहीद हो गया - सेवा के समय न ग्रेच्युटी न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं. अग्निवीर, भारत के वीरों के अपमान की योजना है!' इसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने भी सवाल उठाए कि शहीद अक्षय गवते के परिवार को कोई मदद नहीं मिलेगी.

अग्निवीर शहीद पर सेना का जवाब

सेना ने इन आरोपों पर स्पष्टीकरण जारी किया है. सेना ने अपने बयान में कहा है, 'सोशल मीडिया पर अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए जवान के शहीद होने पर आर्थिक मदद को लेकर कई भ्रामक दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में स्पष्टीकरण देना जरूरी है. अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को कुछ तय लाभ दिए जाएंगे.'

#Agniveer (Operator) Gawate Akshay Laxman laid down his life in the line of duty in #Siachen. #IndianArmy stands firm with the bereaved family in this hour of grief.



In view of conflicting messages on social media regarding financial assistance to the Next of Kin of the… pic.twitter.com/46SVfMbcjl