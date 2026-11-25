Wiaan Mulder World Record: साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में पहले तिहरा शतक जड़ा और अब एक पारी में 7 विकेट लेकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है.

मुल्डर इसी के साथ एक पारी में 5 से ज्यादा विकेट लेने और शतक लगाने वाले क्लब में भी शामिल हो गए (Image- X/@ProteasMenCSA)

टेस्ट क्रिकेट में अक्सर खिलाड़ी बल्ले या गेंद से कमाल करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. पहले उन्होंने टेस्ट मैच में 367 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थीं और अब एक पारी में 7 विकेट लेकर नया इतिहास रच दिया है. 28 साल के मुल्डर टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में तिहरा शतक लगाने और एक पारी में सात विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

वियान मुल्डर ने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बुधवार (25 नवंबर 2026) को गेंद से जलवा दिखाया. उन्होंने महज 31 रन देकर 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश की टीम टिक नहीं सकी. नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका ने मुकाबला पारी और 219 रन से जीत लिया. इसके साथ ही टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश का 2-0 से सफाया कर दिया.

पहले बल्ले से मचाया धमाल, अब गेंद से किया कमाल

वियान मुल्डर के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन की कहानी करीब एक साल पहले शुरू हुई थी. जुलाई 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो टेस्ट में उन्हें पहली बार साउथ अफ्रीका की कप्तानी करने का मौका मिला था. इस मौके को उन्होंने यादगार बना दिया था. मुल्डर ने उस मुकाबले में नाबाद 367 रन की तूफानी पारी खेली थी. उन्होंने सिर्फ 297 गेंदों में अपना तिहरा शतक पूरा कर लिया था.

उस वक्त भी मुल्डर ने अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई थी. अब बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट लेकर उन्होंने उस शानदार प्रदर्शन में एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ दिया है. इस तरह उनके नाम अब टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक और एक पारी में सात विकेट लेने का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

What A Sublime Performance!! 💯 A century with the bat and a sensational seven-wicket haul with the ball in a single innings! 🤯 Wiaan Mulder delivers a remarkable all-round performance to cap off an unforgettable Test! 🇿🇦 Ladies and gentlemen, your Player of the Match is Wiaan Mulder! 👏 #Unbreakable #TheProteas #SAvBAN — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2026

बांग्लादेश के खिलाफ सबसे सफल अफ्रीकी गेंदबाज बने

सेंचुरियन टेस्ट में मुल्डर ने 7 विकेट लेने के साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में किसी भी साउथ अफ्रीकी गेंदबाज का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इससे पहले ये रिकॉर्ड केशव महाराज के नाम था. उन्होंने 2022 में डरबन टेस्ट में 32 रन देकर 7 विकेट लिए थे. उसी साल गकेबरहा में भी महाराज ने 40 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे.

सेंचुरियन के मैदान पर मुल्डर का प्रदर्शन दूसरा सबसे शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन रहा. इस मैदान पर सबसे बेहतरीन आंकड़ों का रिकॉर्ड अब भी काइल एबॉट के नाम है. उन्होंने 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ 29 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे.

76 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया

मुल्डर की इस गेंदबाजी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने सात विकेट लेने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाया. उन्होंने सिर्फ 64 गेंदों में अपना सात विकेट का आंकड़ा पूरा कर लिया. इसके साथ ही वह टेस्ट की किसी पारी में चौथे बदलाव या उसके बाद गेंदबाजी करते हुए सबसे कम गेंदों में सात विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए.

इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के ही ह्यू टेफील्ड के नाम था. उन्होंने 1950 में डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 68 गेंदों में सात विकेट हासिल किए थे. मुल्डर ने 76 साल पुराने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

🚨 MATCH RESULT 🚨 That’s the end of what has been an incredible performance by #TheProteas from start to finish! 🇿🇦 The boys close out a dominant 2-0 Dafabet Test series victory, winning the second Test by an innings and 219 runs! 💪 #Unbreakable #SAvBAN https://t.co/F2ZHL4ikeO — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2026

दिग्गज खिलाड़ियों की खास लिस्ट में शामिल हुए

एक ही टेस्ट मैच में शतक लगाने और सात विकेट लेने का कारनामा करने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी अब मुल्डर का नाम जुड़ गया है. उनसे पहले जैक ग्रेगरी, इयान बॉथम, रविचंद्रन अश्विन और अफगानिस्तान के नसीर खान मारूफखिल यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. इसके अलावा मुल्डर साउथ अफ्रीका के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने एक ही टेस्ट में शतक और कम से कम पांच विकेट लिए हैं.

साउथ अफ्रीका के सामने बांग्लादेश का खराब रिकॉर्ड जारी

सेंचुरियन टेस्ट में साउथ अफ्रीका की जीत में मार्क्स एकरमैन का भी अहम योगदान रहा. उन्होंने शानदार 150 रन बनाए, जबकि मार्को जानसेन ने दोनों पारियों को मिलाकर तीन विकेट हासिल किए. पूरी टीम के दमदार प्रदर्शन के सामने बांग्लादेश मुकाबले में कहीं नजर नहीं आया.

दोनों देशों के बीच टेस्ट क्रिकेट के आंकड़े भी साउथ अफ्रीका के दबदबे की कहानी बताते हैं. अब तक खेले गए 18 टेस्ट मैचों में साउथ अफ्रीका ने 16 में जीत दर्ज की है, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. बांग्लादेश आज तक टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाया है.

इस मैच में बने ये रिकॉर्ड-

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट की एक पारी में साउथ अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

7/31 - वियान मुल्डर, सेंचुरियन, 2026

7/32 - केशव महाराज, डरबन, 2022

7/40 - केशव महाराज, गकेबरहा, 2022

6/46 - कगिसो रबाडा, मीरपुर, 2024

6/51 - साइमन हार्मर, जोहान्सबर्ग, 2026

एक ही टेस्ट में शतक और 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी

जिमी सिंक्लेयर - बनाम इंग्लैंड, केपटाउन, 1899 (6 विकेट)

ऑब्रे फॉकनर - बनाम इंग्लैंड, जोहान्सबर्ग, 1910

जैक्स कैलिस - बनाम वेस्टइंडीज , केपटाउन, 1999

जैक्स कैलिस - बनाम बांग्लादेश, पोटचेफस्ट्रूम, 2002

कॉर्बिन बॉश - बनाम जिम्बाब्वे, बुलावायो, 2025

वियान मुल्डर - बनाम बांग्लादेश, सेंचुरियन, 2026 (7 विकेट)

एक ही टेस्ट में शतक और 7 विकेट लेने वाले खिलाड़ी

जैक ग्रेगरी (ऑस्ट्रेलिया) - बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 1920

इयान बॉथम (इंग्लैंड) - बनाम पाकिस्तान, लॉर्ड्स, 1978

इयान बॉथम (इंग्लैंड) - बनाम भारत, वानखेड़े, 1980

रविचंद्रन अश्विन (भारत) - बनाम वेस्टइंडीज, नॉर्थ साउंड, 2016

नसीर खान मारूफखिल (अफगानिस्तान) - बनाम जिम्बाब्वे, शारजाह, 2026

वियान मुल्डर (साउथ अफ्रीका) - बनाम बांग्लादेश, सेंचुरियन, 2026

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