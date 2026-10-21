भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यों लगा 50 हजार फाइन? 3 घंटे तक रोके जाने का दावा- जानिये क्या कहते हैं कानून के जानकार

आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. AAP पंजाब के मीडिया प्रमुख बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया किकेंद्र 'पंजाबियों का अपमान' करने का कोई मौका नहीं छोड़ता.'

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चर्चा में हैं. आम आदमी पार्टी ने मंगलवार (अक्टूबर, 21, 2026) को आरोप लगाया कि पंजाब के CM भगवंत मान को पेरिस से लौटने के बाद दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर करीब तीन घंटे तक रोका गया. इसके अलावा एयरपोर्ट अधिकारियों ने उनका 50,000 रुपये का चालान भी काट दिया. 'X' पर शेयर किए गए एक VIDEO मैसेज में AAP पंजाब के मीडिया प्रमुख बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को 'जानबूझकर बेइज्जत' किया गया और दिल्ली एयरपोर्ट पर 'तीन घंटे तक रोका गया.'

केंद्र सरकार पर AAP का हमला

पन्नू ने दावा किया कि भगवंत मान को एयरपोर्ट पर इसलिए रोका गया, क्योंकि वह कोर्ट के आदेश पर पेरिस गए थे, जबकि प्रधानमंत्री उन्हें भारत छोड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे. AAP प्रवक्ता का दावा है कि उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र 'पंजाबियों का अपमान न करने का कोई मौका नहीं छोड़ता.'

'पेरिस में मान को प्रोटोकॉल नहीं मिला'

AAP नेता बलतेज पन्नू ने केंद्र सरकार पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मान पंजाब के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने के लिए पेरिस में आयोजित SIAL फूड ट्रेड एग्जिबिशन में शामिल हुए थे. पन्नू के मुताबिक, हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पेरिस में भारतीय कॉन्सुल जनरल मान से मिलने नहीं पहुंचे.

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਇਸੇ ਖਿੱਝ ਤਹਿਤ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ — Baltej Pannu (@BaltejPannu) October 20, 2026

'पेरिस में कॉन्सुल जनरल भी मिलने नहीं आए'

पन्नू ने आरोप लगाया कि अब तक पंजाब के मुख्यमंत्री को कम से कम चार बार विदेश जाने से रोका जा चुका है. हालांकि, इस बार वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पेरिस गए थे. पन्नू ने दावा किया, 'भगवंत मान दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फूड फेस्टिवल में पंजाब के मशहूर प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वहां गए थे. हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि मान को उनका सही प्रोटोकॉल दिया जाए, लेकिन केंद्र की ऐसी बुरी नीयत थी कि पेरिस में कॉन्सुल जनरल भी मुख्यमंत्री से मिलने नहीं आए.'

तीन घंटे तक इंतजार करवाया

पन्नू ने दावा किया कि भगवंत मान को यह बहाना बनाकर इंतजार करवाया गया कि उनका सामान 'अभी आ रहा है' और 'अभी भी चेक किया जा रहा है. तीन घंटे बाद, जब उन्हें जाने दिया गया और वह अपना सामान गाड़ी में रखकर निकलने वाले थे तो अधिकारी उनके पीछे दौड़े और कहा कि उन पर 'ऊपर से बहुत ज्यादा दबाव' है.' पन्नू ने आगे कहा, 'फिर उन्होंने 50,000 रुपये का चालान काटा. अधिकारियों ने खुद माना कि उन पर दबाव था, जिससे साबित होता है कि पूरा मामला ऊपर से आदेश पर किया गया था.'

क्यों लगा 50 हजार का फाइन?

NDTV ने दिल्ली एयरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट के सूत्रों के हवाले से बताया, 'भगवंत मान पर 50 हजार रुपये की कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि चेकिंग के दौरान कुछ चीजें डिक्लेयर नहीं की गई थी. उन्होंने कहा कि मान के साथ उनका स्टाफ भी था, जिसका सामान भी चेक किया गया.

क्या कहते हैं कानून के जानकार

कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तनुज दीक्षित से DNA ने इस बारे में बात की. एडवोकेट तनुज दीक्षित ने बताया कि अगर किसी पर 50 हजार रुपये की कस्टम ड्यूटी का चालान किया गया है, तो यह कस्टम एक्ट की सेक्शन 1962 के तहत होता है. इस मामले में हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि मान के ऊपर यह फाइन किस वजह से लगाया गया है. उन्होंने कहा कि जब तक कस्टम विभाग का औपचारिक स्पष्टीकरण नहीं आता, यह स्पष्ट करना मुश्किल है कि यह ड्यूटी है या जुर्माना लगाया गया है!

जुर्माने का क्या होता है नियम?

एडवोकेट तनुज दीक्षित ने बताया कि जुर्माने के मामले में दूसरी धारा लगती है. जुर्माने के लिए कस्टम एक्ट की धारा 125 है. इसके तहत कुछ चीज जब्ती के स्थान पर धारा 125 के तहत कुछ राशि निर्धारित की जाती है. इसे रिडेम्पशन फाइन भी कहते हैं. पेनल्टी जो लगती है, वो कोई भी वैज्ञानिक उल्लंघन के लिए लगाया गया दंड हो सकता है. वहीं, कस्टम ड्यूटी आयातित वस्तु पर लगने वाला कर होता है. फाइन, पेनल्टी, रिडेम्पशन फाइन और कस्टम ड्यूटी में ये डिफरेंस हैं. उन्होंने बताया कि जैसे बाहर से लाई गई किसी चीज की घोषणा नहीं की गई, या उस वस्तु को छिपाया गया तो इन परिस्थितियों के अनुसार जो सेक्शन 111 और सेक्शन 112 है, वो भी इसमें लागू हो सकता है.

क्या है बैगेज रूल्स?

भारत में 2 फरवरी 2026 से एक बैगेज रूल्स लागू है. इन बैगेज रूल्स में जो भी भारतीय यात्री होते हैं, उनके लिए सामान्य ड्यूटी-फ्री भत्ते की सीमा 75,000 रुपए निर्धारित है. मतलब 75,000 रुपए तक के सामान जो भी बाहर से लाते हैं, वो ड्यूटी फ्री होता है. इससे ज्यादा होने पर उनके हिसाब से चार्जेस वसूले जाते हैं.

हाईकोर्ट से इजाजत लेकर पेरिस गए थे मान

16 अक्तूबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की फ्रांस यात्रा को मंजूरी दी थी. केंद्र की तरफ से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलने के बाद पंजाब सरकार कोर्ट पहुंची थी. पंजाब सरकार ने अदालत में याचिका दायर कर केंद्र के फैसले को 'मनमाना' बताया था. पंजाब सरकार ने याचिका में विदेश मंत्रालय के एक फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसमें मान की 15 से 21 अक्टूबर तक की फ्रांस यात्रा को मंजूरी देने से इनकार किया गया था.