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नेपाल में क्यों आई अचानक बाढ़, जलप्रलय ने कब-कब मचाई तबाही? 160 लोगों की हुई मौत 

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

नेपाल में क्यों आई अचानक बाढ़, जलप्रलय ने कब-कब मचाई तबाही? 160 लोगों की हुई मौत 

Nepal Flood: नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. 160 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और 750 से अधिक लापता बताए जा रहे हैं. बाढ़ को लेकर यूपी और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है. आइए जानते हैं अचानक बाढ़ आने का कारण क्या है.

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Manoj Mishra

Updated : Aug 27, 2026, 08:52 AM IST

नेपाल में क्यों आई अचानक बाढ़, जलप्रलय ने कब-कब मचाई तबाही? 160 लोगों की हुई मौत 

नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. (इमेज क्रेडिट - X/AI)
 

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  • नेपाल में कल अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है 
  • अचानक आई बाढ़ से 160 के करीब लोगों की मौत हुई है
  • वहीं 750 से अधिक लोग बाढ़ में लापता हो गए हैं 
  • बाढ़ को लेकर यूपी-बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है

Nepal Flood: नेपाल और तिब्बत की सीमा पर कल आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई. इस आपदा में 160 के करीब लोगों की मौत हो गई और 750 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं. वहीं लापता लोगों में 105 भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं. लेंडे खोला और भोटे कोशी नदी में अचानक आए तेज बहाव ने सड़क, पुल और कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया. आइए जानते हैं कि नेपाल में अचानक बाढ़ क्यों आई और बाढ़ ने कब-कब तबाही मचाई?

बाढ़ के साथ बड़े पैमाने पर मलबा और मिट्टी आने से भूस्खलन की घटनाएं भी हुईं. इसका असर तिब्बत और नेपाल के बीच महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट ग्यिरोंग पोर्ट पर पड़ा और वहां आवाजाही ठप हो गई. बाढ़ से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के कारण बिजली सहित कई सेवाएं ठप हो गई हैं. 

नेपाल में क्यों और कैसे आई अचानक बाढ़?

अचानक आने वाली बाढ़ बेहद कम समय में तेज रफ्तार से आने वाला पानी का बहाव है. पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान अधिक होने के कारण पानी तेजी से नीचे की ओर आता है. नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई बाढ़ के वास्तविक कारण की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 4.4 तीव्रता के भूकंप आने के कारण ऊपरी इलाके में हिमस्खलन हुआ. इसके बाद बर्फ, चट्टान और मिट्टी का भारी मलबा लेंडे खोला नदी में गिरा और पानी के बहाव के साथ नीचे की ओर आया, जिससे अचानक खतरनाक बाढ़ आ गई और चारों ओर तबाही मच गई.

Nepal flood

 

नेपाल में क्यों आती है बार-बार बाढ़?

नेपाल की भौगोलिक बनावट इसे अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है. नेपाल में ऊंचे पहाड़ और खड़ी ढलानें हैं. तेज बारिश या बर्फ पिघलने पर पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर आता है, जिस कारण अचानक बाढ़ आ जाती है. इन ढलानों से पानी तेजी से नीचे आता है और अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और चट्टानें बहा ले जाता है.

हिमालय में मौजूद ग्लेशियरों के पिघलने से बनी झीलें कभी-कभी टूट जाती हैं, जिससे अचानक खतरनाक बाढ़ आ सकती है. ऐसे में अचानक आई बाढ़ लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का समय नहीं देती. पहाड़ी रास्तों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने से राहत एवं बचाव दलों के लिए प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है.

nepal flood

पिछले साल भी आई थी ऐसे ही बाढ़

लेंडे खोला, भोटे कोशी नदी की एक सहायक नदी है. पिछले साल भी इस नदी में झील के फटने के कारण आई अचानक बाढ़ की घटना ने भारी नुकसान पहुंचाया था. उस दौरान चार बड़े हाइड्रोपावर प्लांट प्रभावित हुए थे और नेपाल की बिजली आपूर्ति का करीब 8 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ था.

UP- बिहार में भी अलर्ट

लेंडे खोला और भोटे कोशी नदी आगे चलकर नेपाल की बड़ी नदियों से जुड़ती है. पहाड़ों से निकलने वाली नदियां मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती हैं, इसलिए नेपाल में अचानक आई बाढ़ का असर नीचे के इलाकों तक पहुंच सकता है. यूपी और बिहार के कई जिले नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं. इसी वजह से बिहार और यूपी के निचले इलाकों में भी अचानक बाढ़ को अलर्ट जारी किया गया है. 

Nepal flood

नेपाल में बाढ़ ने कब-कब मचाई तबाही?

जुलाई 1993 में मध्य नेपाल में भारी बारिश और क्लाउडबर्स्ट के बाद भीषण बाढ़ व भूस्खलन हुआ. नेपाल के आपदा जोखिम पोर्टल के अनुसार, इस आपदा में करीब 1,336 लोगों की मौत हुई थी. अगस्त 2008 में नेपाल के कुसाहा क्षेत्र में कोसी नदी का तटबंध टूटने के बाद विनाशकारी बाढ़ आई. 

इसका असर नेपाल के साथ-साथ भारत के बिहार में भी बड़े पैमाने पर पड़ा था. अगस्त 2017 में लगातार भारी बारिश से नेपाल के तराई क्षेत्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए थे. लाखों लोग प्रभावित हुए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 100 लोगों की मौत भी हो गई थी. 

Nepal flood

वहीं 2021 में नेपाल के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई थी. मेलम्ची क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ ने घरों, बाजारों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया था.

इस आपदा में भी कई लोगों के मरने की खबरें आई थी.  सितंबर 2024 में लगातार बारिश के कारण नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की बड़ी आपदा आई, जिस कारण करीब 66 लोगों की मौत हो गई थी. 

ये भी पढ़ें - Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ से अब तक 160 मौतें, 750 से ज्यादा लापता, यूपी-बिहार में हाई अलर्ट

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