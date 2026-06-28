सिर्फ 1 लाख की आबादी वाला देश... भारत के लिए क्यों है इतना अहम? इस पर क्यों टिकी दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरें

डीएनए एक्सप्लेनर
हिंद महासागर में स्थित सिर्फ 1 लाख की आबादी और 115 द्वीपों वाला एक छोटा सा देश सेशेल्स, इस समय दुनिया की बड़ी महाशक्तियों की कूटनीति का केंद्र बना हुआ है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद महासागर के एक छोटे से देश सेशेल्स के तीन दिवसीय (27 से 29 जून) ऐतिहासिक दौरे पर हैं. मौका सेशेल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने का है, जहां पीएम मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया. अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 1 लाख की आबादी और मुट्ठी भर जमीन वाले इस देश के लिए भारत के प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे. आखिर क्यों अमेरिका, चीन और भारत जैसी दुनिया की बड़ी महाशक्तियों की नजरें इस छोटे से द्वीपीय देश पर हमेशा टिकी रहती हैं?
भौगोलिक रूप से देखें तो सेशेल्स भले ही बहुत छोटा देश हो, लेकिन सामरिक नजरिए से इसका महत्व इसकी साइज से कहीं ज्यादा बड़ा है. यह देश पश्चिमी हिंद महासागर में फैले 115 द्वीपों से मिलकर बना है. यह कोई एक बंधी हुई जमीन नहीं है, बल्कि समंदर के एक बहुत बड़े हिस्से में बिखरा हुआ है. सेशेल्स ठीक उस चौराहे पर स्थित है, जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक रास्ते गुजरते हैं.
पूर्वी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया को जोड़ने वाले इन रास्तों से रोजाना करोड़ों डॉलर का ग्लोबल ट्रेड, कच्चे तेल की सप्लाई और जरूरी सामान गुजरता है. इस रूट को सुरक्षित रखना हर उस देश के लिए जरूरी है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, और यही वजह है कि सेशेल्स ग्लोबल पॉलिटिक्स का केंद्र बन गया है. जमीन कम होने के बावजूद, सेशेल्स का समुद्री अधिकार क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है. इस विशाल समंदर में छिपे संसाधनों और सुरक्षा पर नियंत्रण रखने के लिए ही दुनिया की बड़ी ताकतें सेशेल्स को अपने पाले में रखना चाहती हैं.
Mon'n pran par dan seremoni pour remet bato patrol rapid apele Lespwar, bann Lanbilans ek Veikil litilite pour Lafors Defans Sesel (SDF) kot baz Gard Lakot Sesel ansanm avek Prezidan, Dokter Patrick Herminie.@StateHouseSey pic.twitter.com/yosA6PJXdi— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
हिंद महासागर इस समय दुनिया के लिए कूटनीति और सैन्य शक्ति का अखाड़ा बना हुआ है. चीन लगातार इस इलाके में अपने पैर पसार रहा है, अफ्रीका से लेकर एशिया तक बंदरगाहों में निवेश कर रहा है और अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है. ऐसे में भारत के लिए सेशेल्स जैसा पुराना और भरोसेमंद दोस्त बेहद जरूरी हो जाता है.
भारत यहां चीन की तरह किसी देश को कर्ज के जाल में फंसाने की नीति पर काम नहीं करता, बल्कि एक सच्चे विकास साझीदार की तरह मदद करता है. भारत ने अपनी सागर और 'महासागर' नीति के तहत सेशेल्स को तटीय रडार सिस्टम, इंटरसेप्टर बोट और डोर्नियर निगरानी विमान जैसे सुरक्षा उपकरण दिए हैं, ताकि वह अपने विशाल समुद्री इलाके की खुद रखवाली कर सके.
भारत और सेशेल्स का रिश्ता कोई नया नहीं है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, इतिहास बताता है कि सन 1770 में ही पहले पांच भारतीय वहां पहुंचे थे. आज सेशेल्स में करीब 15,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो वहां के समाज और व्यापार का एक बेहद मजबूत हिस्सा हैं. वहां टाटा की बसें चलती हैं, एयरटेल का नेटवर्क काम करता है और बैंक ऑफ बड़ौदा दशकों से सेवाएं दे रहा है.
अब भारत वहां अपने यूपीआई जैसे डिजिटल सिस्टम को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसके लिए भारत ने $175 मिलियन (करीब 14.5 अरब रुपये) के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. साफ है कि सेशेल्स भले ही आबादी में छोटा हो, लेकिन हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह भारत का सबसे मजबूत और रणनीतिक किला है.