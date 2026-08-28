क्यों होती है SCO समिट, कितने देशों का है ये संगठन, क्या होता है एजेंडा? इस बार PM मोदी होंगे शामिल

PM Modi SCO Summit 2026: पीएम मोदी इस बार किर्गिस्तान में आयोजि्त होने वाले SCO समिट में शामिल होंगे. वह शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर जाएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि SCO समिट का आयोजन क्यों होता है और इसमें कुल कितने देश सामिल हैं.

पीएम मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की की यात्रा पर जाएंगे

वह किर्गिस्तान में होने वाले 26वें शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में शामिल होंगे

इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी बैठक कर सकते हैं

ऐसे में आइए जानते हैं कि SCO समिट का आयोजन क्यों किया जाता है.

PM Modi SCO Summit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर जाएंगे, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि SCO समिट का आयोजन क्यों किया जाता है, इसमें कितने देश शामिल हैं और समिट का आयोजन कौन करता है?

पीएम प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे. इसके बाद वह 31 अगस्त को SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार, SCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे.

क्यों होती है SCO समिट?

शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है. इसकी स्थापना साल 2001 में हुई थी. संगठन का प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ जैसी चुनौतियों से मिलकर मजबूती से मुकाबला करना है.

समिट में सदस्य देशों के प्रधानमंत्री सहित शीर्ष नेता शामिल होते हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है. आतंकवाद, सीमा पार अपराध, सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा जैसे मुद्दे समिट के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर 29 और 30 अगस्त को उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। इसके बाद वह 31 अगस्त को SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार, SCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे.

क्या होता है SCO समिट का फायदा?

SCO का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सदस्य देशों को एक-दूसरे के साथ बातचीत और सहयोग का अवसर मिलता है. भारत के लिए यह मंच इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने का अवसर मिलता है. साथ ही, क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत अपनी चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखता है.

समिट में क्या होगा भारत का एजेंडा?



विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी SCO शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान भारत की प्राथमिकताओं पर जोर देंगे. मंत्रालय ने बताया कि अपने भाषण के दौरान मोदी भारत की प्राथमिकताओं जैसे सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसरों पर जोर देंगे. समिट में भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़े और सामूहिक कदम उठाने की वकालत करता रहा है.

अब तक कितनी बार हो चुकी SCO समिट?

अब तक SCO की 25 शिखर बैठकें हो चुकी हैं. पिछले साल 31 अगस्त से 1 सितंबर तक इसका आयोजन चीन के तियानजिन में किया गया था. वहीं 2024 में इसका आयोजन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ था. 23वें समिट का आयोजन भारत में किया गया था.

पुतिन से भी हो सकती है मुलाकात

SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की भी उम्मीद है. दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है.

भारत के लिए क्यों अहम है उज्बेकिस्तान दौरा?

प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ भारत-उज़्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे. दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों को लेकर सहयोग की समीक्षा होने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री के ताशकंद स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा करने की भी संभावना है. किर्गिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे.