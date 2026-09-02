नेपाल क्यों और किससे कर रहा क्लाइमेट कंपनसेशन की मांग? चीन-अमेरिका के साथ भारत पर भी लगाया ये आरोप

Nepal Flood: विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान के लिए क्लाइमेट कंपनसेशन की मांग कर रहा है. वहीं नेपाल का कहना है कि आपदा के समय मदद करने वाले देश इसे दान न समझे, बल्कि यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है.

नेपाल ने बाढ़ आने के बाद क्लाइमेट कंपनसेशन की मांग की है

नेपाल का कहना है मदद करना नैतिक जिम्मेदारी है

आपदा के समय मदद को दान नहीं समझा जाए

आइए जानते हैं कि नेपाल यह मांग क्यों कर रहा है

Nepal Flood: बाढ़ के कारण आई भीषण आपदा के बाद नेपाल जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए क्लाइमेट कंपनसेशन यानी जलवायु मुआवजे की मांग कर रहा है. नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 3000 से अधिक लोग लापता हो गए हैं. इस आपदा से निपटने के लिए नेपाल क्लाइमेट कंपनसेशन की मांग कर रहा है. आइए जानते हैं कि नेपाल ये मांग किन देशों से कर रहा है और क्यों?

नेपाल क्यों कर रहा क्लाइमेट कंपनसेशन की मांग?

नेपाल का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण भीषण बाढ़ आई और भारी नुकसान हुआ. इसलिए नेपाल जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए क्लाइमेट कंपनसेशन की मांग कर रहा है.

नेपाल का कहना है कि जिन देशों के भारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया है, उन्हें जलवायु संकट से प्रभावित कमजोर देशों की मदद और नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

किन देशों से कंपनसेशन मांग रहा नेपाल?

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत, चीन और अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा कि ये देश दुनिया के बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में शामिल हैं और नेपाल जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देशों के प्रति उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है.

आपदा में मदद करना दान नहीं, नैतिक जिम्मेदारी

नेपाल का कहना है कि जलवायु आपदाओं से उबरने के लिए मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय सहायता को केवल दान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. नेपाल के विदेश मंत्री के अनुसार यह उन देशों की नैतिक जिम्मेदारी है, जिनके बड़े पैमाने पर उत्सर्जन का असर हिमालयी और अन्य कमजोर देशों पर पड़ रहा है.

भारत, चीन और अमेरिका का नाम क्यों लिया?

यूरोपीय आयोग के उत्सर्जन से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, चीन, अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में शामिल हैं. 2024 में चीन, अमेरिका, भारत, EU27, रूस और इंडोनेशिया वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक GHG उत्सर्जन करने वाले देशों और क्षेत्रों में रहे.

नेपाल का तर्क है कि बड़े औद्योगिक और आर्थिक देशों के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ता है, जिनका उत्सर्जन बेहद कम है और जो जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं रखते.

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में नेपाल का कितना योगदान?

जलवायु नीति विशेषज्ञों के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में नेपाल की हिस्सेदारी 0.1 प्रतिशत से भी कम है. इसके बावजूद नेपाल को ग्लेशियर पिघलने, अचानक आने वाली बाढ़, भूस्खलन और अन्य चरम मौसमी घटनाओं जैसे गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में तापमान बढ़ने का असर बेहद तेजी से दिखाई दे सकता है. ग्लेशियरों और हिमनद झीलों में बदलाव के कारण अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है.

क्या है नेपाल की मांग?

नेपाल का तर्क यह है कि जिन देशों ने लंबे समय तक बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर वैश्विक तापमान बढ़ाने में योगदान दिया है, उन्हें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कमजोर देशों के नुकसान की भरपाई में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए. नेपाल अब केवल राहत और सहायता की मांग नहीं कर रहा, बल्कि जलवायु न्याय के आधार पर क्लाइमेट कंपनसेशन की बात कर रहा है.

नेपाल में कब-कब आई विनाशकारी बाढ़?

नेपाल में सबसे विनाशकारी बाढ़ 1993 में आई थी. उस आपदा में करीब 1300 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं सितंबर 2024 में आई बाढ़ में करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. इस साल पिछले महीने आई बाढ़ में अभी तक 1000 से अधिक लोगों के मौत की जानकारी सामने आई है. वहीं 3000 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं.

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