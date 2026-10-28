'पैसे लेकर कंपनी छोड़ने' का ऑफर क्यों दे रहा Microsoft? क्या है इसके पीछे की असली वजह- जानें एक्सपर्ट ने क्या बताया

Microsoft ने यह साफ किया है कि 'VEO' भविष्य में होने वाले 'ले ऑफ' का विकल्प नहीं है. जो कर्मचारी इस 'ऑफर' को मना करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि भविष्य में उनकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी.

माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 60 हजार कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया है. बायआउट के तहत कर्मचारियों को आर्थिक पैकेज और दूसरी सुविधाएं मिल सकती हैं. माइक्रोसॉफ्ट का यह प्रस्ताव भारत में भी लागू होगा. माइक्रोसॉफ्ट के फिलहाल तकरीबन 2.23 लाख कर्मचारी हैं. इनमें से भारत में कर्मचारियों की संख्या 23 हजार है. Microsoft की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन (Amy Coleman) ने कर्मचारियों को वॉलेंटरी एग्जिट ऑफर (VEO) का इंटरनल मेमो भेजा है. कंपनी ने यह ऑफर उन कर्मिचारियों को दिया है जो लेवल 70 या उससे नीचे के पदों पर काम कर रहे हैं.

क्या है Microsoft का लेवल 70?

Microsoft अपने कर्मचारियों को उनके अनुभव और काम के आधार पर 'इंटरनल नंबर स्केल' (Level) पर रैंक करता है. बड़ा नंबर बड़ी पोस्ट के लिए है. लेवल 70 के तहत आने वाले सबसे सीनियर कर्मचारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट (VPs) स्तर के अधिकारी हैं. कंपनी का यह ऑफर अमेरिका, कनाडा, यूके और भारत में लेवल 70 और उससे नीचे के कर्मचारियों पर लागू होगा. Microsoft के जो भी कर्मचारी इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें दिसंबर के पहले हफ्ते तक इसे लेकर फैसला करना पड़ेगा. माइक्रोसॉफ्ट के जो भी एम्प्लॉई इस ऑफर को स्वीकार करते हैं, उन्हें साल के आखिर तक कंपनी छोड़ना पड़ेगा.

'वॉलेंटरी एग्जिट ऑफर' के पीछे की क्या है वजह?

माइक्रोसॉफ्ट ने वॉलेंटरी एग्जिट ऑफर (Voluntary Exit Offer) के पीछे AI और डेटा सेंटर के बढ़ते खर्च, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाने और अपनी लागत व वर्कफोर्स को नए सिरे से व्यवस्थित करने को मुख्य वजह बताया है. माइक्रोसॉफ्ट AI डेटा सेंटर और चिप्स पर खूब सारा पैसा खर्च कर रही है, जिससे कंपनी के खर्च काफी बढ़ गए हैं.

VEO स्वीकार नहीं करने वालों का क्या होगा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग माइक्रोसॉफ्ट के वॉलेंटरी एग्जिट ऑफर (Voluntary Exit Offer) को स्वीकार नहीं करते उनका क्या होगा? क्या तुरंत ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया है. कंपनी ने कहा है कि ऑफर स्वीकार नहीं करने वाले कर्मचारियों को तुरंत नौकरी से नहीं निकाला जाएगा. वे पहले की तरह काम करते रह सकते हैं.

भविष्य में नौकरी सुरक्षित रहने की गारंटी नहीं

कंपनी ने यह साफ किया है कि यह 'VEO' भविष्य में होने वाली ले ऑफ या छंटनी का विकल्प नहीं है. हालांकि जो कर्मचारी इस ऑफर को मना करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि भविष्य में उनकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी. AI में बढ़ते खर्च और वर्कफोर्स की मांग के आधार पर कंपनी आगे छंटनी का फैसला भी ले सकती है. फिलहाल जो एम्प्लॉई इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते वे अपनी मौजूदा भूमिकाओं में काम करते रहेंगे या कंपनी उन्हें कोई दूसरा प्रोजेक्ट/टीम भी असाइन कर सकती है.

बायआउट करने पर कितना मिलेगा पैसा?

माइक्रोसॉफ्ट के बायआउट से 39 हफ्ते यानी 273 दिन तक की सैलरी मिल सकती है. हालांकि 'VEO' लेने वाले कर्मचारियों को एक्सटेंडेड हेल्थकेयर की सुविधा नहीं मिलेगी. माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका के कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था तो उस सेवरेंस का मतलब था कि पेरोल पर बने रहने के दौरान कम से कम 60 दिन की बेसिक-पे मिलेगी. साथ ही सीनियरिटी और टेन्योर के आधार पर 39 हफ्ते तक की बेसिक पे मिल सकती है.

माइक्रोसॉफ्ट में कर्मचारियों को मिलने वाला सेवरेंस पैकेज उनके इंटरनल लेवल और लोकेशन के आधार पर तय होगा.

कंपनी का लेवल सिस्टम 59 से शुरू होकर 70 तक जाता है. लेवल 70 पर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं.

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, लेवल 64 और उससे नीचे के कर्मचारियों को हर छह महीने की नौकरी के बदले एक हफ्ते की बेसिक सैलरी देने का प्रस्ताव है.

लेवल 65 से 67 तक के कर्मचारियों को हर छह महीने की सर्विस के बदले 2 हफ्ते की बेसिक सैलरी देने की पेशकश की गई है.

लेवल 67 और उससे नीचे के कर्मचारियों के लिए सामान्य सेवरेंस पैकेज की सीमा 39 हफ्ते की बेसिक सैलरी तक तय की गई है.

लेवल 68 के कर्मचारियों के लिए सामान्य सेवरेंस पैकेज में 12 महीने की सैलरी शामिल है.

माइक्रोसॉफ्ट के फैसले पर क्या कहते हैं AI एक्सपर्ट?

AI एक्सपर्ट फेबिन जॉन जेम्स (Febin John James) ने एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, माइक्रोसॉफ्ट ने जो किया है वह मेरे ख्याल से छंटनी (Layoff) से बेहतर है. इसे पूरी तरह बेहतर विकल्प नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका एक फायदा जरूर है. इसमें किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी को यह तय करने का मौका नहीं मिलता कि आप नौकरी के लायक हैं या नहीं. मुझे लगता है कि यह ऐसे कर्मचारियों को पहचानने की कोशिश है, जिन्हें खुद पर भरोसा है और जो मानते हैं कि वे AI का इस्तेमाल करके बेहतर नतीजे दे सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि AI डेटा सेंटर चलाने के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है. इन पर होने वाला खर्च सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं हैं. इनके लिए पर्यावरण से जुड़े संसाधनों के साथ-साथ भारी निवेश की भी जरूरत होती है. ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी कंपनियों को AI डेटा सेंटर बनाने, उन्हें चलाने और AI से जुड़े कामकाज के लिए पैसे जुटाने पड़ रहे हैं. फिलहाल, इसका एक असर कर्मचारियों पर होने वाले खर्च पर भी पड़ रहा है. यानी कंपनियां AI में निवेश करने के लिए अपने खर्चों में कटौती कर रही हैं, जिसमें कर्मचारियों पर होने वाला खर्च भी शामिल है.

किन कर्मचारियों के लिए मुश्किल?

AI एक्सपर्ट फेबिन जॉन जेम्स ने कहा कि इस बदलाव का उन कर्मचारियों के लिए ज्यादा मुश्किल होना स्वाभाविक है, जो लंबे समय से एक ही तरह का काम करते आ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक यह नहीं सोचा कि वे AI से कुछ नया कैसे कर सकते हैं. वहीं, जो कर्मचारी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या AI के क्षेत्र में नए अवसर तलाशना चाहते हैं, उनके लिए यह एक मौका भी हो सकता है.

'AI के अनुसार खुद को तैयार करने की जरूरत'

AI एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल ने कहा कि इस समय दुनिया के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में सुपर इंटेलिजेंस, सुरक्षा और इसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए मजबूत नियम बनाना शामिल है. इसके साथ ही सरकारों और नीति निर्माताओं के सामने यह भी बड़ी चुनौती है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच रोजगार को कैसे सुरक्षित रखा जाए.

AI एक्सपर्ट डॉ. कौल ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में कई सेक्टर्स में AI का प्रभाव तेजी से बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों को अभी से अपनी स्किल्स बेहतर करने और AI के अनुसार खुद को तैयार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फैक्ट्रियों और दूसरे क्षेत्रों में AI से लैस ऑटोमेटेड रोबोट्स का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ेगा. कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वे अपनी मौजूदा स्किल्स के साथ AI से जुड़ी क्षमताएं भी विकसित करें.