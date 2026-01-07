FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए एक्सप्लेनर

क्या था वो वाकया, जिसकी वजह से संजय गांधी ने रातोंरात तुर्कमान गेट पर चलवा दिया था बुलडोजर

History Of Turkman Gate: संजय गांधी की एक इच्छा की वजह से 1977 के चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा. मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया था.

रईश खान

Updated : Jan 07, 2026, 08:02 PM IST

क्या था वो वाकया, जिसकी वजह से संजय गांधी ने रातोंरात तुर्कमान गेट पर चलवा दिया था बुलडोजर

जब संजय गांधी ने तुर्कमान गेट के पास चलवाया था बुलडोजर

दिल्ली का तुर्कमान गेट 50 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. इसकी वजह है बुलडोजर एक्शन. तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद और उसके आसपास MCD अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई. जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए पत्थरबाजी की. जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने पड़े. एमसीडी के इस एक्शन से इलाके में तनाव पैदा हो गया है. हालांकि, यह पहली बार नहीं हुआ जब इस इलाके में इस तरह की कार्रवाई की जा रही हो. इससे पहले इमरजेंसी के दौर में भी तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलाया गया था.

यह बुलडोजर किसी और नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने चलवाया था. दरअसल, बात अप्रैल 1976 की है. संजय गांधी और जगमोहन पुरानी दिल्ली घूमने गए थे. उनको तुर्कमान गेट के पास इतनी झुग्गियां दिखीं कि जामा मास्जिद ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी. यह देखकर संजय गांधी को बहुत बुरा लगा. उन्होंने जगमोहन से कहा कि वे चाहते हैं तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ-साफ दिखाई देनी चाहिए.

संजय गांधी के इन शब्दों को जगमोहन ने गंभीरता से लिया और फैसला किया कि तुर्कमान गेट के पास झुग्गियों को हटा दिया जाएगा. लेकिन समस्या यह थी कि वहां 5 लाख से ज्यादा लोग बसे हुए थे. इतनी बड़ी तादाद के लोगों को वहां से एकदम कैसे हटाया जा सकता है.

DIG पीएस भिंडर को भिजवाया था गुप्त संदेश

जगमोहन उस वक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वाइसचेयरमैन थे. उन्होंने सरकार को राय दी कि तुर्कमान गेट के पास बसे लोगों को यमुना पार DDA की खाली पड़ी जमीन पर बसाया जा सकता है. 7 अप्रैल को जगमोहन ने DIG पीएस भिंडर को एक गुप्त संदेश भिजवाया कि 10 अप्रैल से तुर्कमान गेट के आसपास सफाई का काम शुरू किया जाएगा, इस दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त होना चाहिए.

इस बात की भनक जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगी तो उन्होंने भी इसको रोकने का प्रयास नहीं किया. लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है. उन्होंने लिखा, अप्रैल 1976 में पहला बुलडोजर तुर्कमान गेट पहुंचा और आसफ अली रोड पर पुरानी इमारतों को गिराना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में कलां महल, दूजाना हाउस और उसके आसपास की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया गया.

काली पट्टी बांधकर किया विरोध

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 अप्रैल की सुबह 700 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों का एक झुंड हाथों में अपने घरों को बचाने के लिए काली पट्टी बांधकर वहां पहुंच गया. जब डीडीए के अधिकारी वहां पहुंचे तो इतनी तादाद में महिलाओं और बच्चों को देखकर उनके हाथ-पांव फूल गए. उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी डीआईजी भिंडर को दी. इसके बाद 7 ट्रकों में भरकर सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंच गए.

जब जवानों ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया तो संकरी गलियों से पत्थर बरसने लगे. इसके बाद डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज का हुक्म देना पड़ा. एक घंटे के अंदर पुलिस की 8 कंपनियां वहां पहुंच गईं. भीड़ तब भी काबू नहीं हुई तो आंसू गैस के गोले दागने, लाठीचार्ज करने और कुछ गोली चलाने का आदेश दिया गया. सरकारी रिकॉर्ड्स में बताया कि 14 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 6 लोगों की मारे गए. हालांकि, यह संख्या 150 से ज्यादा बताई जाती है.

रिपोर्ट में बताया जाता है कि 6 दिन तक बुलडोजर लोगों के घरों को उजाड़ने रहे. हजारों लोगों के घर रातोंरात तबाह कर दिए गए. उनको गाड़ियों में भरकर 20 मील दूर यमुना पार खाली जमीन पर ले जाया गया, जहां उनको रहने की जगह दी गई.

संजय गांधी की इस एक इच्छा की वजह से 1977 के चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा. मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया और उसे वोट नहीं दिया.

