CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को मिली जमानत, सौरव दास और आशुतोष रांका को जेल क्यों? जानिए एक्सपर्ट की राय

चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया और CEC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पकड़े गए CJP नेताओं में से संस्थापक अभिजीत दिपके रिहा हो चुके हैं, जबकि उनके दो सहयोगी तिहाड़ जेल में बंद हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को कोर्ट से राहत मिल गई है. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन शनिवार को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बॉन्ड भरवाकर उन्हें जमानत दे दी. अब सवाल उठ रहा है कि जब इसी मामले में CJP के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल भेज दिया गया तो अभिजीत दिपके को जमानत कैसे मिल गई? आखिर कोर्ट ने दिपके के मामले में ऐसा क्या देखा कि उन्हें जेल भेजने के बजाय बाहर रहने की छूट दे दी?

सौरव दास और आशुतोष रांका कि गिरफ्तारी पर क्या बोले एक्सपर्ट?

SEM कोर्ट ने CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया है. एडवोकेट शशांक मिश्रा के मुताबिक, इस फैसले के पीछे दो बड़ी वजहें हैं:

पहली वजह: 11 अक्टूबर को पुलिस कमिश्नर ने जंतर-मंतर पर धरना देने पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद दोनों नेता 13 अक्टूबर की सुबह दूसरे रास्ते से वहां पहुंच गए. इससे पुलिस को वहां शांति भंग होने की आशंका हुई.

दूसरी वजह: 10 अक्टूबर को एक पुराने धरने के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों नेताओं ने 1 साल तक शांति बनाए रखने के लिए 50-50 हजार रुपये का बॉन्ड भरा था. इसके बावजूद वे जंतर-मंतर पहुंच गए. कोर्ट को आशंका है कि रिहा किए जाने पर वे फिर नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी भड़का सकते हैं. इसी कारण कोर्ट ने दोनों नेताओं को 5 दिन जेल में रखने का फैसला लिया.

BNSS की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई हुई

शशांक मिश्रा ने बताया कि BNSS, 2023 की धारा 126 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कदम उठा सकता है, जिससे शांति भंग होने या कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो. वहीं, धारा 170 के तहत पुलिस किसी संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए बिना वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत के भी किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है.

CJP की कानूनी टीम ने क्या बताया?

CJP की कानूनी टीम ने बताया कि उस वक्त तुरंत जमानतदार उपलब्ध न होने के कारण भी उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद रविवार को नए दस्तावेज कोर्ट में दाखिल किए गए हैं.

अभिजीत दिपके को जमानत कैसे मिल गई?

अभिजीत दिपके 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे. उन्होंने शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च निकालने की बात कही थी. लेकिन मार्च शुरू होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें झंडेवालान में NCP (शरद पवार गुट) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के घर से पकड़ लिया. शनिवार को मंदिर मार्ग की SEM कोर्ट में करीब 4 घंटे तक सुनवाई चली. इसके बाद उन्हें ₹50,000 का शांति बॉन्ड भरने और आगे शांति बनाए रखने का लिखित भरोसा देने पर छोड़ दिया गया. शशांक मिश्रा के मुताबिक, दिपके को छोड़ने की बड़ी वजह यह थी कि वह शुक्रवार को न तो कनॉट प्लेस में होने वाले मार्च में पहुंचे थे और न ही जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए थे.

इसके अलावा, शुक्रवार के तिरंगा मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस और मंडी हाउस थानों में कम से कम 3 FIR भी दर्ज की हैं, जिनमें अभिजीत दिपके, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा और AAP नेताओं के नाम शामिल हैं.

नेहा बोरा की हिरासत और रिहाई का क्या मामला है?

शुक्रवार को दिल्ली के मंडी हाउस में तिरंगा मार्च में शामिल होने जा रहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को भी पुलिस ने पकड़ लिया था. उन्हें पूरी रात थाने में रखा गया और शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत हिदायत देकर छोड़ दिया गया. बाहर आने के बाद नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना किसी सही वजह के लोगों को हिरासत में ले रही है. उन्होंने SIR की प्रक्रिया को रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई. शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सेंट्रल पार्क में सुरक्षा बढ़ा दी थी और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था. इस दौरान करीब 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था.

रिहाई के बाद अभिजीत दिपके ने क्या बोला?

शनिवार शाम को रिहा होने के बाद अभिजीत दिपके सीधे अनीश गवांडे के आवास पहुंचे. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने सहयोगियों सौरव दास और आशुतोष रांका की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अब बस अपने भाइयों के रिहा होने का इंतजार कर रहा हूं'.

Now just waiting for my brothers to be free… https://t.co/EKzaJXppYd — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 17, 2026

दिपके ने कहा कि सौरव दास और आशुतोष रंका के वापस आने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर आगे क्या करना है, इस पर बात करेंगे. उन्हें उम्मीद है कि दोनों को रविवार को छोड़ दिया जाएगा. दिपके ने बताया कि वह कानूनी मामलों पर बात करने के लिए वकील वृंदा से मिलने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी चल सकती है और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं.