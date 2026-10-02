Explainer: पायलट ने कर दिया वो काम, जो पंजाब में नहीं कर पाए बघेल, ऐसे हुआ अमरिंदर राजा का इस्तीफा

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान चल रही गुटबाजी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है. आज दिल्ली में बैठक के बाद कांग्रेस पंजाब के नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है.

पायलट से पहले भूपेश बघेल पंजाब प्रभारी रहे

नए अध्यक्ष की रेस में पूर्व CM चन्नी भी शामिल हैं

राजा को लेकर पंजाब कांग्रेस में नाराजगी थी

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से अमरिंदर राजा वडिंग ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स प्रोफाइल का बायो बदलकर पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कर दिया है. आज दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी के साथ बैठक होगी, जिसमें नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है. अब सवाल यह उठता है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजा ने क्यों इस्तीफा दिया और कांग्रेस हाईकमान अब किसे अध्यक्ष बनाएगी?

राजा वडिंग ने क्यों दिया इस्तीफा?

राजा वडिंग के इस्ताफे के पीछे सचिन पायलट की वह रिपोर्ट है, जिसे उन्होंने हाईकमान को सौंपी है. 5 सितंबर को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त होने के बाद पायलट ने पंजाब का दौरा किया और सभी नेताओं से साथ बैठक की. पायलट की रिपोर्ट में गुटबाजी का जिक्र है, जिस कारण कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला किया और इसकी जानकारी भी राजा को दी दे गई थी.

इसलिए हटाए गए वडिंग

पंजाब के कांग्रेस सांसद वडिंग के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे. आलाकमान को उनके नेतृत्व को लेकर अपनी चिंताएं बताई थीं. पूर्व मंत्रियों और विधायकों समेत लगभग सभी सीनियर नेता इस बात के खिलाफ थे कि वडिंग की अगुवाई में आगामी विधानसभी चुनाव लड़ा जाए. सांसदों, प्रमुख नेताओं और पंजाब पार्टी पदाधिकारी वारिंग के राज्य अध्यक्ष बने रहने के खिलाफ थे.

इस्तीफे पर क्या कहा राजा ने?

इस्तीफा देने के बाद वडिंग ने कहा कि मैं अब दिल्ली जा रहा हूं. निश्चित रूप से आप सभी से बैठकर बात करूंगा और आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा. मुझे लगता है कि कल तक मुझे इन मुद्दों पर अधिक स्पष्टता मिल जाएगी, ताकि मैं आपको सब कुछ ठीक से समझा सकूं और आपके माध्यम से पंजाब के उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं जो जानना चाहते हैं कि मेरा क्या कहना है.

पायलट को क्यों बनाया गया पंजाब प्रभारी?

राजा वडिंग को अप्रैल 2022 में पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था. इसके बाद वडिंग ने संगठन की कमान संभाली और 2024 के लोकसभा चुनाव में लुधियाना सीट से जीत दर्ज की. पिछले कई महीनों से पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर असहमति सामने आती रही.

पंजाब कांग्रेस दो गुटों में बंटी गई. राजा गुट और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुट. चरणजीत गुट ने वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी की थी. इस गुट से जुड़े नेताओं के वडिंग के नेतृत्व में होने वाले पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बना ली. ऐसे में कांग्रेस ने सचिन पायलय को गुटबाजी खत्म करने के लिए पंजाब का नया प्रभारी बनाया. पहले छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रभारी थे.

प्रभारी पद से क्यों हटाए गए बघेल?

बघेल जब पंजाब प्रभारी थे, तो चन्नी और राजा गुटों बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं हो सका और पार्टी कार्यक्रमों में मतभेद और अधिक साफ तौर पर दिखाई देने लगा. बघेल पर वडिंग गुट की तरफ झुकाव का भी आरोप चन्नी गुट के नेताओं ने लगाया. बघेलू पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को खत्म करने में असफल रहे.

पायलट की रिपोर्ट में क्या-क्या?

सचिन पायलट ने राज्य के अलग-अलग नेताओं और गुटों के साथ बैठकें कीं और संगठन की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की. इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव का फैसला किया. रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस अब ऐसे चेहरे की तलाश में है, जो अलग-अलग गुटों के बीच समन्वय बनाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके.

कौन होगा पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष?

राजा वडिंग की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम चर्चा में हैं. पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला का नाम सबसे आगे है. इसके अलावा जालंधर कैंट के विधायक परगत सिंह, पूर्व विधायक राणा केपी सिंह, राजा सांसी के विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित कई अन्य नाम भी चर्चा में हैं.

विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की ओवरहालिंग

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पंजाब संगठन की पूरी ओवरहालिंग कर रही है. ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव को कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी के सामने एक तरफ अलग-अलग गुटों के बीच मतभेद कम करने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले संगठन और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की.

उन्होंने कहा कि राजा वडिंग के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस हाईकमान किसे प्रदेश संगठन की कमान सौंपता है. नए अध्यक्ष का चयन पार्टी के भीतर चल रहे अलग-अलग समीकरणों को किस तरह प्रभावित करेगा, यह भी आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा.