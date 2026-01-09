FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

कौन थीं फराह पहलवी, जिनको कहा जाता था ईरान की 'मां', उनकी 3 पोतियां क्यों हिला रही खामेनेई की सत्ता?

रेज़ा पहलवी की सबसे छोटी बेटी का नाम अपनी दादी फराह के नाम पर है. फराह भी अपनी दादी की तरह लाइफ स्टाइल के जरिए ईरानी लोगों को मैसेज भेज रही हैं कि खामेनेई के राज में देश कितना पिछड़ चुका है.

रईश खान

Updated : Jan 09, 2026, 10:40 PM IST

कौन थीं फराह पहलवी, जिनको कहा जाता था ईरान की 'मां', उनकी 3 पोतियां क्यों हिला रही खामेनेई की सत्ता?

ईरान की अयातुल्ला अली खामेनेई की सत्ता पर इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं. अमेरिका के इशारे पर उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है. खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि खामेनेई के तख्तापलट तक जा पहुंचा है. लोग निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की वापसी की मांग कर रहे हैं. रेजा पहलवी ईरान के अंतिम शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी के बेटे हैं. शाह पहलवी ने तीन शादियां की थीं. जिनमें उनकी अंतिम पत्नी का नाम फराह पहलवी था.

फराह पहलवी (Farah Pahlavi) का जन्म जन्म 14 अक्टूबर, 1938 को तेहरान में हुआ था. 1959 में उनकी शादी मोहम्मद रेजा पहलवी से हुई. 1967 में वह ईरान की शाहबानो यानी महारानी बन गईं. शाहबानों का मतलब फ़ारसी में 'महान महिला' या 'राजा की पत्नी/बेगम' होता है.

फराह पहलवी स्वतंत्र सोच की महिला थीं. उन्होंने ईरान में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल था. महिलाओं को ऊंचे सरकारी पदों पर पहुंचने, अपनी इच्छा से कपड़े पहनने मुद्दों को उन्होंने जोर-शोर से उठाया. इन वजहों से वह ईरान में मॉडर्न व्हाइट रेवोल्यूशन की जीती-जागती मिसाल बन गई थीं. फराह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान निभाया. जिसके बाद से उन्हें 'ईरान की माँ' (Mother of Iran) के रूप में सम्मानित किया जाने लगा.

फैशन और लाइफ स्टाइल को लेकर था विवाद

फराह पहलवी का फैशन और रहने का स्टाइल वेस्टर्न जैसा था. यह बात इस्लामिक क्रांतिकारियों रास नहीं आती था. जिसका काफी विरोध होने लगा और इस्लाम के खिलाफ बताया गया. लेकिन वह उस पहनावे को महिलाओं की आजादी बताती थीं. इस्लामिक तबका इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था. 1979 में जब अयातुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व में इस्लामी रेजोल्यूशन आया तो फराह पहलवी को ईरान छोड़कर भागना पड़ा था.

उनको देश छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा. उनका परिवार फ्रांस और अमेरिका में रहने लगा. फराह पहलवी का निधन 14 अक्टूबर, 2024 को पेरिस में हुआ. उनकी मृत्यु के बाद ईरान के इतिहास में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है. फराह की मौत के बाद अब उनकी आवाज को उनकी तीन पोतियों प्रिसेंस नूर, ईमान और फराह पहलवी उठा रही हैं. ये तीनों उनके सौतेले बेटे रेजा पहलवी की बेटियां हैं.

रेजा की सबसे छोटी बेटी का नाम उनकी दादी फराह के नाम पर रखा गया. फराह भी अपनी दादी की तरह लाइफ स्टाइल के जरिए ईरानी लोगों को मैसेज भेज रही हैं कि खामेनेई के राज में देश कितना पिछड़ चुका है. खामेनेई को सत्ता से हटाना होगा, तभी युवाओं और महिलाओं को आजादी मिल सकेगी. वह मौजूदा ईरानी संस्कृतिक के खिलाफ मंचों से आवाज उठाती रही हैं. वहीं, उकी बड़ी बहन ईमान पहलवी ने एक यहूदी से शादी की है, जो एक अमेरिकन के जाने-माने बिजनेसमैन हैं.

