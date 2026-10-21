कौन है रणदीप मलिक, हथियार लेकर कैसे मुंबई पहुंची राधा और बबीता? टाइगर श्राॅफ फायरिंग केस में बड़ा अपडेट

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्राॅफ फायरिंग केस में अब तक कुल करीब 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं, जो हथियार लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुबंई गईं थी.

कुणाल और बबीता के बीच प्रेम संबंध का मामला सामने आया है

कुणाल ने बबीता को हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए मनाया था

टाइगर श्राॅफ केस में रणदीप मलिका का नाम सामने आया है



Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्राॅफ फायरिंग केस में नया खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार के घर की भी रेकी की गई थी. अनिल पंडित के निर्देश पर रेकी की गई थी और इनके घरों के वीडियो भी भेज गए थे. टाइगर के घर की 7 दिन रेकी की गई थी, फिर हमले को अंजाम दिया गया. वहीं गिरफ्तार आरोपी कुणाल और बबीता के बीच लव एंगल भी सामने आया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज (NDR) ने 20 अक्टूबर को बबीता, कुणाल, सुमित और राधा को गिरफ्तार किया. राधाा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि चारों आरोपियों का संबंध 18 अक्टूबर को मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग केस से है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले कुणाल (21), सुमित (19) और यूपी की रहने वाली राधा (23) और बबीता (23) के रूप में हुई है. अधिकारी ने बताया कि स्पेशल सेल ने राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, जबकि कुणाल और सुमित को सोनीपत से पकड़ा गया.

कुणाल के कहने पर मुबंई हथियार लेकर गई बबीता

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कुणाल हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था. अधिकारी के अनुसार, करीब दो महीने पहले कुणाल की मुलाकात राधा से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. उन्होंने बताया कि इसके बाद कुणाल ने प्लान में राधा को भी शामिल किया और उसे हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए मनाया. पुलिस के अनुसार 15 अक्टूबर को कुणाल ने राधा और उसकी सहयोगी बबीता को कथित तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ा, जहां से दोनों हथियार लेकर मुबंई गईं.

#WATCH | Maharashtra: Accused in the actor Tiger Shroff firing case were brought to the Anti-Extortion Cell in Mumbai last night, after a medical checkup. https://t.co/6eIT9s8S11 — ANI (@ANI) October 21, 2026

कैसे पकड़ी गई राधा और बबीता?

अधिकारी के अनुसार, राधा और बबीता 17 अक्टूबर को मुंबई पहुंचीं और दादर स्टेशन पर उतरने के बाद एक होटल में रुकीं. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे एक नाबालिग लड़का होटल आया और राधा से हथियार वाला बैग ले लिया. पुलिस ने बताया कि उसके अगले दिन 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे टाइगर की कार पर गोलीबारी की खबर आई. पंडित ने कुणाल को बताया कि शूटर मुंबई में फंसे हुए हैं और उनसे उनके भागने की व्यवस्था करने को कहा. पुलिस के अनुसार राधा और बबीता 18 अक्टूबर को दादर-हरिद्वार एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली पहुंची और 20 अक्टूबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्हें पकड़ लिया गया.

News Alert! Tiger Shroff firing: Delhi Police arrests 4, including 2 women; Maharashtra Police gets 3-day transit remand, say officials. https://t.co/YgDQH3ugsz — Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2026

कहां से आया पिस्तौल और कारतूस?

पुलिस के अनुसार पंडित के निर्देश पर कुणाल और उसके सहयोगी सुमित ने अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 राउंड कारतूस हासिल किए, जिसे राधा के बैग में छिपाकर रखा गया था. जब बबीता और राधा ट्रेन में थी तो कुणाल एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिये उसके संपर्क में रहा और पंडित से मिले निर्देशों को उन तक पहुंचाता रहा. दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर दिया गया.

#WATCH | Mumbai | Accused in the actor Tiger Shroff firing case brought to GT Hospital for a medical checkup https://t.co/YVJtD02D5j — ANI (@ANI) October 20, 2026

कौन है रणदीप मलिक?

टाइगर श्राॅफ केस में अब एक नया नाम रणदीप मलिका का सामने आया है. पुलिस के अनुसार वह लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है. पुलिस के अनुसार मलिक कई मामले में वाॅटेड है, जिसमें मशहूर हस्तियों को धमकी देना और जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) रैकेट चलाना शामिल है. इसके अलावा, उस पर पिछले साल दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है. पुलिस टाइगर केस में उसकी भूमिका की जांच कर रही है.