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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

14 गेंदों में जड़ी 10 बाउंड्री, बनाया सबसे तेज फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड; इस भारतीय ने पाकिस्तान से छीना नंबर-1 का 'ताज'

Fastest Fifty in Womens Cricket: उत्तराखंड की ऑलराउंडर प्रेमा रावत ने इतिहास रचा है और पाकिस्तान की बादशाहत छीन ली है. उन्होंने सिर्प 14 गेंदों में फिफ्टी लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 03, 2026, 08:03 PM IST

14 गेंदों में जड़ी 10 बाउंड्री, बनाया सबसे तेज फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड; इस भारतीय ने पाकिस्तान से छीना नंबर-1 का 'ताज'

प्रेमा रावत ने तोड़ा फातिमा सना का रिकॉर्ड (Photo IANS)

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भारतीय महिला टी20 क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. उत्तराखंड की ऑलराउंडर प्रेमा रावत ने इतिहास रचा है और पाकिस्तान की बादशाहत छीन ली है. उन्होंने सिर्प 14 गेंदों में फिफ्टी लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो अभी तक स्मृति मंधाना से लेकर हरमनप्रीक कौर और ऋचा घोष तक ये कारनामा नहीं कर पाई हैं. प्रेमा रावत ने सिर्फ 14 गेंदों में 10 बाउंड्री ठोककर इतिहास रचा है और वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज बन गई हैं. इससे पहले पाकिस्तान की फातिमा सना ने 15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज ने तोड़ दिया है. 

सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में सोमवार 2 नवंबर, 2026 को उत्तराखंड और हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे उत्तराखंड ने 89 रनों से जीत हासिल की है. इस मैच में प्रेमा रावत ने सिर्फ 14 गेंदों में फिफ्टी ठोकी. इस दौरान उन्होंने 357 के स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों की खूब पिटाई करते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. बल्ले से विस्फोटक प्रदर्शन के बाद रावत ने गेंदबाजी में कमाल कर दिया और 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 2 विकेट भी चटकाए. 

प्रेमा रावत ने छीना पाकिस्तान से 'ताज'

महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक पाकिस्तान की फातिमा सना के नाम था, जिन्होंने 21 जून 2026 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों में फिफ्टी ठोकी थी. भले ही महिला टी20 इंटरनेशनल में फातिमा के नाम सबसे तेज अर्धशतक होगा, लेकिन महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में प्रेमा रावत ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और खुद बादशाहत कायम कर ली. 

प्रेमा रावत ने हैदराबाद के खिलाफ 14 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 50 रनों की पारी खेली. इससे पहले कभी भी 14 गेंदों में किसी भी बल्लेबाज ने महिला टी20 में अर्धशतक नहीं ठोका था. इस अर्धशतक के बाद प्रेमा ने पूरी दुनिया में कई महान बल्लेबाजों को पछाड़ दिया है. 

Womens T20

महिला टी20 में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज

महिला टी20 क्रिकेट में प्रेमा रावत से पहले कैरी केली ने वारविकशायर के लिए खेलते हुए ग्लूस्टरशायर के खिलाफ 2022 में 15 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी. इसके अलावा, लॉरा हारिस ने ओटागो के लिए खेलते हुए 2025 में कैंटरबरी के खिलाफ 15 गेंदों में ही फिफ्टी ठोकी थी. इसके अलावा, पाकिस्तान की फातिमा सना ने भी 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया था, लेकिन अब प्रेमा रावत ने 10 बाउंड्री के साथ इन सभी बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और खुद वर्ल्ड नंबर-1 खिलाड़ी बन गई हैं. 

कौन हैं प्रेमा रावत?

क्रिकइंफो के अनुसार, उत्तराखंड के बागेश्वर की रहने वाली प्रेमा रावत का जन्म 12 नवंबर 2001 को हुआ था. वो घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड के लिए खेलती हैं. लेग ब्रेक स्पिन गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी के दमपर उन्होंने काफी नाम कमाया है.  साल 2023 में उन्होंने सीनियर महिला टी20 में दमदार प्रदर्शन किया था और चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा था. इस प्रदर्शन के बदौलत उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. 

एशिया कप 2026 में प्रेमा रावत को मौका मिला था, जिन्होंने फाइनल में 22 रन देकर 1 विकेट भी चटकाया था. प्रेमा रावत ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5.73 की इकॉनमी रेट से 7 विकेट चटकाए हैं. हालांकि, भारत के लिए बैट से दम दिखाने का मौका नहीं मिला है. प्रेमा रावत ने देश के लिए सिर्फ टी20 खेला हुआ है और वो वनडे और टेस्ट नहीं खेली हैं. 

Womens T20

WPL में RCB के लिए खेल चुकी हैं प्रेमा रावत

महिला प्रीमियर लीग 2025 और 2026 में प्रेमा रावत ने महिला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला हुआ है. 24 साल की प्रेमा ने आरसीबी के लिए 6 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 10.16 की इकॉनमी से रन दिए हैं और सिर्फ 3 विकेट चटकाए हैं. हालांकि, पिछले सीजन आरसीबी ने खिताब जीता था और रावत भी आरसीबी टीम का हिस्सा थीं. 

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