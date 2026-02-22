Iran-US Tension: कौन है खामेनेई के बाद ईरान का सबसे ताकतवर शख्स, जो ट्रंप के लिए बड़ा खतरा?

CIA के एक पूर्व अफसर ने दावा किया कि ईरान पर मिलिट्री एक्शन की तैयारी हो गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस फाइल पर साइन कर दिए हैं, जो तेहरान को तबाह करने के लिए तैयार की गई है.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. एक पूर्व CIA अफसर के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अगले हफ्ते की शुरुआत से ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है. राष्ट्रपति ट्रंप ने उस फाइल पर साइन कर दिए हैं, जिसमें तेहरान को तबाह करने का प्लान बनाया गया है. इस फाइल में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी है, जो खामेनेई के बाद ट्रंप के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जा रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन ने ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए कई विकल्प दिए. जिनमें एक विकल्प अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके बेटे मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) को 'टेक आउट' यानी खत्म करने का भी है. मोजतबा ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स माने जाते हैं. खामेनेई के बाद उनको देश के सुप्रीम लीडर के रूप में देखा जा रहा है.

ट्रंप प्रशासन इस बात को भलीभांति समझ चुका है कि अगर खामेनेई को निपटा भी दिया गया, तब वह ईरान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे. इसकी वजह होगी मोजतबा खामेनेई. क्योंकि मोजतबा वही शख्स हैं, जो ईरान की सबसे खूंखार सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) को कंट्रोल करते हैं. इसके अलावा देश की सबसे बड़ी आर्मी बसीज मिलिशिया भी उनके नियंत्रण में मानी जाती है. उनके एक इशारे पर ईरान की 9 लाख सैनिक मरने-मारने के लिए तैयार रहते हैं.

आधिकारिक तौर पर तो ये दोनों सेनाएं देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को रिपोर्ट करती हैं. लेकिन असल में इनको मोजतबा चला रहे हैं. उनको पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो ईरान की सेना में टॉप अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर रणनीति तक, कोई भी फैसला मोजतबा खामेनेई की मर्जी के बिना नहीं होता.

अमेरिका की शर्तें मानना आत्मसमर्पण करना जैसा

मोजतबा की सोच भी अपने पिता अयातुल्ला खामेनेई की तरह है. उनका मानना है कि अमेरिका की मांगों को मानना आत्मसमर्पण करने जैसा है. क्योंकि अमेरिका की शर्तों में उसके यूरेनियम इनरिचमेंट को खत्म कराना और बैलेस्टिक मिसाइलों की क्षमता को कम कराना, पड़ोसी मुल्कों मौजूद सशस्त्र समूहों को समर्थन करने से रोकना जैसी बातें शामिल हैं. खामेनेई का मानना है कि ये चीजें उसके लिए कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है. बल्कि उस व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिसे वह सुरक्षा का स्ट्रक्चर मानते हैं.

सबसे खास बात यह है कि यह उसने तमाम पाबंदियों के बावजूद हासिल किया है. सहयोगी सशस्त्र समूह का नेटवर्क भी इसलिए बनाया कि जब भी ईरान से टकराव की स्थित हो वह सीमाओं से दूर रहे. IRGC में 2 लाख और बसीज मिलिशिया में 6 से 9 लाख सैनिक हैं. ये वही फोर्सेस हैं, जो ईरान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती हैं.

यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद अयातुल्ला खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है. उन्होंने खुली चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.