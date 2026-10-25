हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी, जज ने 45 मिनट तक कोर्टरूम में खड़ा रखा... कौन हैं मेरठ के SSP बीबीजीटीएस मूर्ति?

हाईकोर्ट ने इसे लापरवाही माना और कहा कि वारंट का पालन कराने के लिए SSP खुद जिम्मेदार अधिकारी हैं. कोर्ट ने मेरठ एसएसपी को भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने की भी कड़ी चेतावनी दी.

आदेश की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट ने मेरठ SSP को फटकार लगाई

हाईकोर्ट ने मेरठ SSP को भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अनदेखी करने पर 24 अक्टूबर को मेरठ के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को 45 मिनट तक कोर्टरूम में खड़ा रखा. यह मामला एक ऐसे आरोपी से जुड़ा है, जिसने शादी करने का वादा करके जमानत ली, लेकिन बाद में शादी करने से मना कर दिया. कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द करते हुए SSP को उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को हाईकोर्ट में पेश करने के बजाय CJM की कोर्ट में पेश कर दिया था, जबकि हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ वारंट भी जारी किया था. हाईकोर्ट में अपनी सफाई देते हुए SSP ने कहा कि मैं छुट्टी पर था. मेरे जूनियर्स से गलती हो गई.

इसके बाद, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आचरण पर भी गहरी नाराजगी जताई. कोर्ट ने इसे घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता करार दिया और आदेश दिया कि इस आदेश की एक प्रति मेरठ के प्रशासनिक जज के सामने रखी जाए.

कौन हैं मेरठ के SSP बीबीजीटीएस मूर्ति?

बीबीजीटीएस मूर्ति का पूरा नाम बथाल्ला बालाजी गंगा तिलक संतोष मूर्ति है. वह यूपी कैडर 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. आईपीएस मूर्ति हैदराबाद, तेलंगाना के रहने वाले वाले हैं. उन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक और मार्केटिंग से एमबीए की डिग्री हासिल की है. मूर्ति झांसी में भी एसपी रह चुके हैं. उन्होंने 2014 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए किया गया था.

क्या है पूरा मामला?

पिछले साल, नीतीश उर्फ ​​सिद्धांत उर्फ ​​सेठी ने मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में एक लड़की से शादी का वादा करके रेप किया था. हाईकोर्ट में उसने पीड़िता से शादी करने का वादा किया और जमानत मांगी. 18 मार्च को हाईकोर्ट ने सेठी को जमानत दे दी. आरोपी ने पीडि़ता से शादी करने के लिए हाईकोर्ट में एफिडेविट भी दिया था.

जमानत मिलते ही सेठी अपने वादे से मुकर गया और शादी करने से इनकार कर दिया. पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की. 24 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान, पीड़िता और आरोपी दोनों कोर्ट में मौजूद थे. कोर्ट में आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से साफ इनकार कर दिया.

कोर्ट ने तुरंत उसकी जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने मौके पर मौजूद मेरठ SSP को निर्देश दिया कि वह आरोपी को तुरंत हिरासत में लें और न्यायिक हिरासत के लिए उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें.

पेश करना था हाईकोर्ट में कर दिया CJM के सामने

इससे पहले, जब आरोपी मामले की सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ था, तो हाईकोर्ट ने 28 सितंबर को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. कोर्ट ने मेरठ SSP को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह इस वारंट का पालन करें और आरोपी को सीधे हाईकोर्ट के सामने पेश करें. वारंट जारी होने के बाद, पुलिस आरोपी को हाईकोर्ट में पेश करने बजाए मेरठ के CJM की कोर्ट में ले गई, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. बीते शनिवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और एसएसपी को कड़ी फटकार लगाई.

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45 मिनट तक कोर्ट रूम में खड़े रहे SSP

कोर्ट में शनिवार को पेश हुए SSP ने बताया कि वह 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छुट्टी पर थे और यह चूक उनके कर्मचारियों की तरफ से हुई है. हाईकोर्ट ने इसे लापरवाही माना और कहा कि वारंट का पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी खुद SSP ही हैं. इसलिए, आरोपी को हाईकोर्ट के सामने पेश करना उनकी ही जिम्मेदारी थी. आदेश की अनदेखी करने पर कोर्ट ने एसएसपी को 45 मिनट तक कोर्ट रूम में खड़े रहने का निर्देश दिया.

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