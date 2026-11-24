हरप्रीत सिंह भाटिया ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत A के खिलाफ 130 रनों की शानदार पारी खेली. कभी भारतीय अंडर-19 टीम के उप-कप्तान रहे हरप्रीत अब UAE के लिए खेल रहे हैं.

क्रिकेट में कई बार ऐसी कहानियां सामने आती हैं, जो सिर्फ रिकॉर्ड और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहतीं. कुछ ऐसा ही हुआ 35 साल के बल्लेबाज हरप्रीत सिंह भाटिया के साथ. कभी भारतीय अंडर-19 टीम के उप-कप्तान रहे हरप्रीत ने अब UAE की तरफ से खेलते हुए उसी भारतीय टीम के खिलाफ शानदार शतक जड़ दिया, जिसका हिस्सा बनने का सपना हर क्रिकेटर देखता है.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में मंगलवार (24 नवंबर 2026) को इंडिया A के खिलाफ उनकी पारी ने हर किसी का ध्यान खींचा. उन्होंने अकेले अपनी टीम के कुल स्कोर का आधे से ज्यादा हिस्सा बनाया और एक बार फिर साबित किया कि उनमें अभी भी बड़े मैच खेलने का दम है.

दोहा में खेला गया ये मुकाबला

दोहा के यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत A और UAE के बीच ये मुकाबला खेला गया. UAE की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से उसकी मुश्किलें बढ़ गईं. ऐसे समय में तीसरे नंबर पर आए हरप्रीत सिंह भाटिया ने मोर्चा संभाला. उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की और फिर धीरे-धीरे रन बनाने की रफ्तार बढ़ा दी.

हरप्रीत ने 120 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. उन्होंने हर्षित राणा की गेंद पर छक्का लगाकर तीन अंकों का आंकड़ा छुआ. उनकी पूरी पारी की बात करें तो उन्होंने 144 गेंदों में 130 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. UAE ने इस मुकाबले में 249 रन बनाए. हरप्रीत ने अकेले टीम के कुल स्कोर का 52 फीसदी से ज्यादा हिस्सा अपने बल्ले से जोड़ा. उनकी इस पारी की बदौलत UAE एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका.

SEVENTH HEAVEN FOR HARPREET! 🤩 A gritty turnaround capped off with his seventh List A ton 👏 Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE https://t.co/B3pJcg40u0 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026

कभी थे भारतीय अंडर-19 टीम के उप-कप्तान

हरप्रीत सिंह भाटिया की कहानी आज से नहीं, बल्कि करीब डेढ़ दशक पहले शुरू होती है. उन्होंने 2008-09 के कूच बिहार ट्रॉफी सीजन में शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था. उस टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैचों में 709 रन बनाए थे. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सीजन का सर्वश्रेष्ठ अंडर-19 क्रिकेटर चुना गया.

इसके बाद 2009 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में उन्हें उप-कप्तान की जिम्मेदारी मिली. इस दौरे पर भी उनका बल्ला खूब चला और उन्होंने 52.40 की औसत से 262 रन बनाए. इसके बाद 2010 के अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भी उनका चयन हुआ. उस टीम में केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे, जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम बने.

मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक खेला घरेलू क्रिकेट

अंडर-19 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद हरप्रीत ने 2009-10 सीजन में मध्य प्रदेश की ओर से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया. इसके बाद वह छत्तीसगढ़ की टीम से जुड़ गए. यहां भी उन्होंने बल्लेबाजी का दम दिखाया. 2017-18 रणजी सीजन में उनके बल्ले से 629 रन निकले, जबकि अगले सीजन में उन्होंने 627 रन बनाए.

विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने 7 पारियों में 516 रन बनाए और इस दौरान दो शतक भी लगाए. घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें भारतीय सीनियर टीम में जगह नहीं मिल सकी.

KKR, RCB और पंजाब किंग्स का रहे हिस्सा

हरप्रीत सिंह भाटिया को आईपीएल में भी खेलने का मौका मिला. उन्होंने 2010 में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से IPL डेब्यू किया था. इसके बाद वह पुणे वॉरियर्स इंडिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमों का हिस्सा बने. 2023 और 2024 में उन्होंने पंजाब किंग्स की तरफ से भी खेला. हालांकि, आईपीएल में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले. उन्होंने पूरे IPL करियर में 9 मैच खेले और 123 रन बनाए.

UAE की नागरिकता लेकर शुरू की नई पारी

लंबे समय तक भारतीय घरेलू क्रिकेट खेलने के बाद हरप्रीत ने 2026 में UAE की नागरिकता हासिल की और वहां की राष्ट्रीय टीम से खेलने के योग्य हो गए. अप्रैल 2026 में उन्होंने नेपाल के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया. इसी महीने उन्हें वनडे क्रिकेट में भी खेलने का मौका मिला.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में उनका प्रदर्शन शुरुआत में कुछ खास नहीं रहा था. पाकिस्तान A के खिलाफ वह सिर्फ 7 रन बना सके, जबकि नेपाल के खिलाफ उनके बल्ले से 32 रन निकले. लेकिन भारत A के खिलाफ उन्होंने 130 रनों की पारी खेलकर सारी कसर पूरी कर दी. हालांकि उनकी ये शतकीय पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी.

इस मुकाबले में भारत A ने वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्डतोड़ 204 रनों की पारी के दम पर UAE को 7 विकेट से हरा दिया, लेकिन हरप्रीत की बल्लेबाजी भी चर्चा का विषय बन गई. कभी भारत की अंडर-19 टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने वाले इस खिलाड़ी ने अब भारतीय टीम के खिलाफ शतक जड़कर अपने करियर की एक यादगार कहानी लिख दी है.

ये भी पढ़ें- 19 छक्के और 181 रन की धुआंधार पारी, क्रिस गेल का तोड़ा रिकॉर्ड, कौन हैं प्रियांश आर्य जिन्होंने T20 में ला दी 'तबाही'?