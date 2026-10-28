बेटे की 'कब्र पर कसम खाकर' राजनीति में उतरे गादी आइजनकोट कौन हैं? नेतन्याहू को दे रहे कड़ी टक्कर

Israel Election Result: इजरायल में 57 फीसदी वोटों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है. इनमें नेतन्याहू के लिकुड गठबंधन को 55, जबकि याशार गठबंधन के गादी आइजनकोट को 49 सीटें मिलती दिख रही हैं.

Israel Election Result: इजरायल में हुए संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है. अब तक के रुझानों में बेंजामिन नेतन्याहू आगे चल रहे हैं, लेकिन वह बहुमत से दूर हैं. 'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक, 57 फीसदी काउंटिंग हो चुकी है, इनमें नेतन्याहू के लिकुड गठबंधन को 55 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, याशार गठबंधन के गादी आइजनकोट के खाते में भी 49 सीटें जाती दिख रही हैं. गादी आइजनकोट PM बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. उधर, अरब पार्टियों के ज्वाइंट लिस्ट और राअम पार्टी को मिलाकर 16-19 सीटें मिलने का अनुमान है. इजरायली संसद की कुल 120 सीटों में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 61 है. आइये जानते हैं कौन हैं गादी आइजनकोट जो बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

कौन हैं गादी आइजनकोट?

नेतन्याहू के मुकाबले गादी आइजनकोट राजनीति में काफी नए हैं. आइजनकोट ने आधी से ज्यादा जिंदगी इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) में बिताई है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, गादी आइजनकोट 1978 में गोलानी ब्रिगेड में भर्ती हुए और 40 साल के करियर में 2015 से 2019 तक 'चीफ ऑफ स्टाफ' यानी सेना प्रमुख बने और नेतन्याहू के अंडर काम किया. वह साल 2022 में एक और पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ बेनी गैंट्ज के साथ पॉलिटिक्स में आए. 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के बाद दोनों नेतन्याहू की इमरजेंसी वॉर कैबिनेट में शामिल हो गए, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रह पाए. जून 2024 में उन्होंने नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया.

युद्ध में परिवार के कई सदस्यों ने गंवाई जान

इजरायल और हमास की जंग में आइजनकोट के परिवार को भी भारी नुकसान पहुंचाया था. उनका सबसे छोटा बेटा, गैल (25 साल) युद्ध के दो महीने बाद दिसंबर 2023 में गाजा में लड़ते हुए मारा गया. उनके 2 भतीजे भी लड़ाई में मारे गए. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2026 में 'येदिओथ अहरोनोथ' अखबार में आइजनकोट ने लिखा, 'गैल की कब्र पर मैंने कसम खाई थी कि उसने और उसके दोस्तों ने जो कीमत चुकाई है, वह बेकार नहीं जाएगी.' उन्होंने उस खास वादे को अपने 'पॉलिटिकल मिशन' का सेंटर बताया है.

इजरायल में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग

इजरायल में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर 77.7 फीसदी वोटिंग हुई है.

साल 2022 में हुए पिछले चुनाव से यह 7.1 फीसदी ज्यादा है.

सैनिकों ने एक हफ्ते पहले से ही वोट डालना शुरू कर दिया था.

सैनिकों ने 79.9% वोटिंग की. पिछले चुनाव के मुकाबले यह 6.2% ज्यादा है.

शुरुआत में नेतन्याहू गठबंधन को 65 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन यह कम होती जा रही.

आइजनकोट गठबंधन को शुरुआत में 42 सीटों पर बढ़त थी, लेकिन अब यह बढ़कर 50 पार हो गई.

नेतन्याहू से कितने अलग हैं आइजनकोट?

आइजनकोट स्टाइल और मिजाज दोनों में नेतन्याहू से बिल्कुल अलग हैं. उनका कैंपेन बिलबोर्ड उन्हें 'एक योद्धा, लीडर, एकता लाने वाला' के तौर पर दिखाता है. उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जो बड़े राजनीतिक भाषणों या नारों के बजाय योजनाओं पर बात करते हैं. उनकी अंग्रेजी भी बेहद साधारण है जो उन्हें बेंजामिन नेतन्याहू से बिल्कुल अलग बनाता है. उन्होंने 7 अक्टूबर की नाकामियों की जांच के लिए एक स्टेट कमीशन का वादा किया है, जिसका नेतन्याहू युद्ध शुरू होने के बाद से विरोध कर रहे हैं. आइजनकोट ने सभी नागरिकों के लिए जरूरी मिलिट्री भर्ती या नेशनल सर्विस का भी वादा किया है.

नेतन्याहू की की युद्ध नीति से सहमत

सुरक्षा के मामले में वह नेतन्याहू की कई बातों से सहमत हैं. नेतन्याहू के लगभग सभी विरोधियों की तरह, उन्होंने गाजा, लेबनान और ईरान में इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन का समर्थन किया. ईरान को लेकर भी वह नेतन्याहू के साथ खड़े दिखे, जैसे उसे न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना और तेहरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करना. हालांकि उन्होंने हालिया लड़ाई में स्ट्रैटेजी की कमी की आलोचना भी की है.

जीते तो नेतन्याहू बना लेंगे रिकॉर्ड

नेतन्याहू साल 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने.

2009 के चुनाव में वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने.

इसके बाद 2013, 2015 और 2020 में फिर से पीएम चुने गए.

2022 में नेतन्याहू छठी बार प्रधानमंत्री चुने गए.

लिकुड गठबंधन को बहुमत मिलता है तो नेतन्याहू इस बार 7वीं बार PM बनेंगे.

मिलिट्री के साथ डिप्लोमेसी भी जरूरी

उनका तर्क है कि मिलिट्री फायदों के साथ डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए. उन्होंने गाजा युद्ध को संभालने के तरीके को लेकर नेतन्याहू की आलोचना की और प्रधानमंत्री पर राजनीतिक कारणों से लड़ाई को लंबा खींचने और इजरायली बंधकों को खतरे में डालने का आरोप लगाया. इसके बाद ही उन्हें युद्ध कैबिनेट छोड़नी पड़ी थी.

आइजनकोट कैसे बना सकते हैं सरकार?

अरब पार्टियों को 19 सीटें मिलने का अनुमान है. गादी आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए इन पार्टियों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है. अरब पार्टियां भी आइजनकोट के साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं, लेकिन यह देखना होगा कि आइजनकोट और उनके सहयोगी अरब पार्टियों को साथ लेने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, क्योंकि अब तक वह इन पार्टियों का समर्थन लेने से इनकार करते रहे हैं.

बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए हालांकि वह और उनकी पार्टी समझौता कर भी सकती है. एक्सपर्ट का मानना है कि अगर अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनती भी तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी.