हत्या केस में उम्रकैद की सजा पर रोक के बाद क्या लड़ सकते हैं चुनाव? चर्चा में इलाहाबाद HC का फैसला, जानें नियम

बबलू राय 2017 में भी बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे. उस दौरान उन पर प्रमोद निगम की हत्या का आरोप लगा और वह चुनाव नहीं लड़ सके.

बबलू राय को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली थी

बबलू राय पर प्रमोद कुमार निगम की हत्या का आरोप है

वाराणसी कोर्ट ने बबलू राय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है. हाईकोर्ट ने 2017 प्रमोद कुमार निगम हत्या मामले में दोषी ठहराए गए नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी है. बबलू राय बीजेपी के टिकट पर या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं.

जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने नंदलाल राय की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. वाराणसी की सत्र अदालत ने उन्हें 2017 में सिगरा थाने में दर्ज हत्या के मामले में अप्रैल 2025 में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

कौन हैं नंदलाल राय उर्फ बबलू राय?

बबलू राय गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं. वह बीजेपी के पूर्व कार्यकर्ता और मछली कारोबारी हैं. अप्रैल 2025 में, वाराणसी की सत्र अदालत ने प्रमोद कुमार निगम की जनवरी 2017 में हुई हत्या में शामिल होने के लिए राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. वह गाजीपुर से ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं.

कोर्ट ने क्यों लगाई दोषसिद्धि और सजा पर रोक?

हाईकोर्ट ने अपने 5 अक्टूबर के आदेश में कहा कि अपीलकर्ता दोषसिद्धि से पहले राजनीतिक रूप से सक्रिय था. कोर्ट ने आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने का फैसला किया. कोर्ट ने कहा कि एक आम आदमी के आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, जो किसी राजनेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है. अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि वह अपनी अपील पर अंतिम फैसला आने तक अपना जीवन-यापन कर सके.

कोर्ट ने दिया अफजल अंसारी फैसले का हवाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के अफजल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का भी उल्लेख किया. उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने के अवसर और जनता के प्रति उनके दायित्वों पर विचार किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि किसी जनप्रतिनिधि की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगने से उसके चुनाव लड़ने का अवसर समाप्त हो सकता है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी फैसले का हवाला देते हुए नंदलाल राय की अपील पर अंतिम निर्णय आने तक दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया.

क्या है हत्या का मामला?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नंदलाल के वकील देवेंद्र देव गुप्ता ने बताया कि वह बीजेपी के सक्रिय नेता थे और 2017 में अपने गृह जिले गाजीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. उस समय प्रमोद निगम की उम्र करीब 51 वर्ष थी. राय का उनसे कोई बड़ा विवाद नहीं था. गुप्ता ने बताया कि एक बार सिगरा में मछली की बिक्री को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था, जहां सड़क किनारे विक्रेता कपड़े बेचा करते थे. राय का मछली का कारोबार था, जबकि निगम उस जगह पर कपड़े बेचने वालों के संरक्षक थे. वकील ने दावा किया कि उस समय यह मामला ज्यादा नहीं बढ़ा था.

सिगरा में निगम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनके बेटे, हिमांशु ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. शिकायत में कहा गया था कि शाम 7:30 बजे निगम बाजार से घर लौट रहे थे, तभी कुछ अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी.

वकील ने बताया कि 17 दिनों बाद, दो गवाहों के आधार पर इस मामले में राय और उनके दोस्त शेषनाथ का नाम शामिल किया गया. गवाहों का आरोप था कि राय की निगम के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद राय ने उन्हें गोली मार दी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने तक दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया.

क्या चुनाव लड़ सकते हैं नंदलाल?

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डाॅ. विनय प्रीत सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार अगर किसी को दो साल या उससे अधिक किसी मामले में सजा होती है, तो वह 6 साल तक के लिए, उस तारीख से जिस दिन सजा सुनाई गई हो तक चुनाव नहीं लड़ सकता. उन्होंने बताया कि नंदलाल के मामले में ऐसा नहीं है और वह चुनाव लड़ सकते हैं.

पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली हार

गाजीपुर सदर विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था. सपा के जयकिशन साहू ने बीजेपी के डॉ. संगीता बलवंत को 1,692 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी. जयकिशन को 92,472 वोट (40.81%) और डॉ. संगीता बलवंत को 90,780 वोट (40.06%) मिले थे. इस सीट पर किसी एक पार्टी को कब्जा नहीं रहा है. 1957 से लेकर 2022 तक इस सीट से 2 बार सीपीआई, 3 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, 3 बार सपा और 1 बार बीएसपी को जीत मिली है.

क्या है जातीय समीकरण?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने अनुसार गाजीपुर सदर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक प्रभाव बीन-मल्लाह (लगभग 20%) और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कुशवाहा व अन्य (लगभग 20%) मतदाताओं का है. इसके अलावा दलित (12%), मुस्लिम (12%), यादव (10-12%), राजपूत (10%), ब्राह्मण और भूमिहार (10-12%) मतदाता यहां चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

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