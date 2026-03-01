FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

खामेनेई के किस बेटे में दिखते हैं पिता के गुण, ईरान में अब तक पर्दे के पीछे करते आए खेल?

ईरान के मशहद शहर में 1969 को जन्मे मोजतबा खामेनेई सियासत की हर बारीकियों को समझते हैं. पिता की तरह उनकी शिक्षा भी धार्मिक माहौल में हुई है.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 01, 2026, 08:56 PM IST

खामेनेई के किस बेटे में दिखते हैं पिता के गुण, ईरान में अब तक पर्दे के पीछे करते आए खेल?

Ayatollah Ali Khamenei sons

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में मौत हो गई. ईरान की सरकारी मीडिया ने रविवार (1 मार्च) को इसकी आधिकारिक पुष्टि की है. रिपोर्ट में बताया गया है कि खामेनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद, एक बहू और दो बच्चे भी मारे गए. खामेनेई की मौत के बाद लोग उनके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं. उनके कितने बच्चे हैं? कौन क्या करता है?

सबसे पहले हम अली खामेनेई के बारे में बताते हैं. उनका पूरा नाम अयातुल्ला अली हुसैनी खामेनेई है. 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान वह सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे. 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे. उसके बाद 1989 में देश दूसरे सबसे सर्वोच्च नेता बने. तब से ही वह इस पद पर मौजूद थे. यानी 36 साल तक वह मिडिल ईस्ट के पॉपुलर नेता थे. शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बाद उन्होंने सबसे लंबे समय तक ईरान पर राज किया.

वहीं, उनके परिवार के बारे में बात की जाए तो  खामेनेई के पिता ने दो शादियां की थीं. जिनमें पहले शादी से तीन बेटियां थीं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. इसके बाद दूसरी शादी से चार बच्चे हुए. इनमें अली खामेनेई सबसे बड़े थे. उनके बाद भाई मुहम्मद खामेनेई (Mohammad Khamenei) और हादी खामेनेई (Hadi Khamenei) और बहन बद्री खामेनेई हैं. 

अली खामेनेई ने मंसूरेह खोजस्तेह बाघेरज़ादेह से शादी की. जिनसे 6 बच्चे हुए. इनमें चार बेटा और दो बेटियां. बेटों के नाम मोस्तफा, मोजतबा, मसूद और मेयसाम हैं. बेटियों के नाम बोशरा और होदा हैं. 

कौन है खामेनेई का सबसे बड़ा बेटा?

अली खामेनेई का सबसे बड़ा बेटा मोस्तफा एक धर्मगुरु हैं. जिन्होंने ईरानी फिलॉसफर अजीजुल्लाह खोशवाट की बेटी से शादी. मोसत्फा ने ईरान-युद्ध में हिस्सा जरूर लिया था, लेकिन उसके बाद वह कहीं एक्टिव नहीं दिखे. तीसरे नंबर के बेटे मसूद ने दिग्गज नेता मोहिसन खराजी की बेटी से शादी की. वह भी किसी बड़े सरकारी या गैर-सरकारी पद पर नहीं हैं. मेयसाम के बारे में अधिक जानकारी है नहीं.

लेकिन दूसरे नंबर बेटे बेटे मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) को अपने पिता की तरह माना जाता है. वह कट्टर इस्लामी सोच के हैं. मोजतबा ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स माने जाते हैं.

ईरान के मशहद शहर में 1969 को जन्मे मोजतबा खामेनेई की तरह सियासत की बारीकियों को समझते हैं. पिता की तरह उनकी शिक्षा भी धार्मिक माहौल में हुई है. ईरान-इराक युद्ध के दौरान वह रिवोल्यूशनरी गार्ड में शामिल थे. वह पिता के करीबी माने जाते थे और पर्दे के पीछे रहकर बड़े फैसलों में भूमिका निभाते थे.

साल 2009 में पहली बार उनका नाम चर्चा में आया था, जब उन्होंने अपनी रणनीति के बल पर एक बड़े प्रदर्शन को दबा दिया था. मोजतबा ने कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन वे अपने पिता के सबसे भरोसेमंद सलाकार थे. यही वजह है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) और आर्मी बसीज मिलिशिया का ऑफिशियली कंट्रोल सु्प्रीम लीडर खामेनेई के पास था, लेकिन पर्दे के पीछे से मोजतबा ही कंट्रोल कर रहे थे.

अलीरेजा अराफी को मिली कमान

खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन फिलहाल धर्म गुरु अयातुल्ला अलीरेजा अराफी (⁠Ayatollah Alireza ⁠Arafi) को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है.

