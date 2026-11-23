गृह मंत्रालय की साइबर एजेंसी ने चेतावनी दी है कि लॉगआउट किए बिना WhatsApp Web का सेशन खुला छोड़ने से आपकी निजी चैट, कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप मैसेज दूसरे व्यक्ति की पहुंच में आ सकते हैं.

WhatsApp Web Security Warning: आज के समय में WhatsApp हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. दोस्तों और परिवार से बातचीत करनी हो, ऑफिस का कोई जरूरी काम निपटाना हो या फिर किसी डॉक्यूमेंट और फोटो को शेयर करना हो, ज्यादातर लोग इसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि कई लोग अपने मोबाइल के साथ-साथ लैपटॉप और कंप्यूटर पर भी WhatsApp Web चलाते हैं.

ऑफिस में काम करते समय तो इसे लगातार खुला रखना आम बात है. लेकिन आपकी यही आदत कभी बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है. दरअसल, गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने WhatsApp Web के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है.

एडवाइजरी में क्या कहा गया?

एजेंसी का कहना है कि अगर आपने किसी कंप्यूटर पर WhatsApp Web लॉगइन किया और काम खत्म होने के बाद ठीक से लॉगआउट नहीं किया, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर सकता है. इससे आपकी निजी बातचीत से लेकर कॉन्टैक्ट्स तक दूसरे व्यक्ति की पहुंच में आ सकते हैं.

WhatsApp Web खुला छोड़ना क्यों पड़ सकता है भारी?

I4C की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) ने 18 नवंबर 2026 को जारी एडवाइजरी में बताया है कि कंप्यूटर पर WhatsApp Web का एक्टिव सेशन साइबर सुरक्षा के लिए जोखिम बन सकता है. अगर किसी दूसरे व्यक्ति को इस सेशन तक पहुंच मिल जाती है, तो वह आपके अकाउंट में मौजूद मैसेज पढ़ सकता है.

इतना ही नहीं, वह आपकी पहचान का इस्तेमाल करके किसी को भी मैसेज भेज सकता है. आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और ऑफिस के सहकर्मियों के साथ हुई बातचीत भी उसके सामने आ सकती है. इसका नुकसान सिर्फ आपकी प्राइवेसी तक सीमित नहीं है.

मान लीजिए किसी ने आपके अकाउंट से आपके दोस्त को मैसेज भेजकर पैसों की मांग कर दी. चूंकि मैसेज आपके असली नंबर से आया है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति बिना शक किए पैसे भेज सकता है. इसी तरह किसी फर्जी लिंक पर क्लिक करवाने या निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश भी की जा सकती है. साइबर अपराधी लोगों के इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं.

ब्राउजर बंद किया, लेकिन अकाउंट लॉगआउट नहीं हुआ!

इस एडवाइजरी में सबसे जरूरी बात ये है कि सिर्फ ब्राउजर का टैब बंद कर देने से WhatsApp Web का सेशन खत्म नहीं होता. ज्यादातर लोगों को लगता है कि लैपटॉप पर क्रोम या किसी दूसरे ब्राउजर की विंडो बंद करते ही उनका WhatsApp भी बंद हो गया होगा. लेकिन ऐसा मानना सही नहीं है.

अगर आपने लॉगआउट का विकल्प इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपका अकाउंट उस कंप्यूटर से जुड़ा रह सकता है. बाद में जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी सिस्टम पर काम करेगा, तो उसे आपके अकाउंट तक पहुंच मिलने का खतरा रहेगा. इसलिए ऑफिस या किसी दूसरे कंप्यूटर पर WhatsApp Web इस्तेमाल करने के बाद केवल ब्राउजर बंद करके न निकलें. पहले WhatsApp Web में जाकर मेन्यू खोलें और लॉगआउट के विकल्प पर क्लिक करें.

ऑफिस, साइबर कैफे, होटल में ज्यादा सावधानी जरूरी

पर्सनल लैपटॉप पर WhatsApp चलाना और किसी साझा कंप्यूटर पर इसका इस्तेमाल करना एक जैसी बात नहीं है. घर के कंप्यूटर पर आमतौर पर आपका कंट्रोल रहता है, लेकिन ऑफिस के सिस्टम, साइबर कैफे या होटल के कंप्यूटर को कई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं.

आपके बाद उस कंप्यूटर पर कौन बैठेगा और वह किन फाइलों या अकाउंट तक पहुंच सकता है, इसकी जानकारी आपको नहीं होती. इसी वजह से I4C ने सार्वजनिक और साझा कंप्यूटरों पर WhatsApp Web लॉगइन करने से बचने की सलाह दी है.

एडवाइजरी में साइबर कैफे, पब्लिक कियोस्क, होटल के बिजनेस सेंटर और उधार लिए गए कंप्यूटर को लेकर खास सावधानी बरतने को कहा गया है. इसके अलावा ऐसे कंप्यूटर पर सरकारी दस्तावेज, बैंकिंग से जुड़ी जानकारी, ऑफिस के गोपनीय डेटा या दूसरी संवेदनशील चीजें शेयर करने से भी बचना चाहिए.

मोबाइल से ऐसे चेक करें कहां-कहां लॉगइन है?

अगर आप नियमित रूप से लैपटॉप पर WhatsApp Web इस्तेमाल करते हैं, तो अपने मोबाइल में लिंक्ड डिवाइसेज की लिस्ट जरूर चेक करते रहें. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट किन-किन कंप्यूटर या डिवाइस से कनेक्ट है.

इसके लिए एंड्रायड यूजर्स WhatsApp खोलकर ऊपर दाईं तरफ तीन डॉट वाले मेन्यू पर जाएं. यहां लिंक्ड डिवाइसेज का विकल्प मिलेगा. वहीं आईफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स WhatsApp की सेटिंग्स में जाकर लिंक्ड डिवाइसेज पर टैप कर सकते हैं.

अब स्क्रीन पर आपके अकाउंट से जुड़े डिवाइस दिखाई देंगे. अगर लिस्ट में कोई ऐसा कंप्यूटर नजर आता है जिसे आप नहीं पहचानते या जिस पर अब WhatsApp इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे चुनकर लॉगआउट कर दें. इस तरह आप अपने अकाउंट से अनजान डिवाइस का कनेक्शन हटा सकते हैं.

WhatsApp Web चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान

साइबर सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है. I4C की सलाह के मुताबिक, WhatsApp Web को जरूरत के हिसाब से ही लॉगइन करें. काम पूरा होते ही अकाउंट से लॉगआउट करना अपनी आदत बना लें. किसी अनजान या सार्वजनिक कंप्यूटर पर क्यूआर कोड स्कैन करके अपना WhatsApp अकाउंट लिंक करने से बचें.

इसके अलावा अपने मोबाइल, लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर को समय-समय पर अपडेट करते रहें. कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को भी अपडेट रखना जरूरी है. किसी अनजान वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करने, संदिग्ध लिंक खोलने और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से बचें.

अगर कभी आपको पता चले कि आपके WhatsApp से ऐसा मैसेज भेजा गया है, जिसे आपने खुद नहीं लिखा, तो इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज न करें. तुरंत लिंक्ड डिवाइसेज में जाकर सभी अनजान सेशन चेक करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें लॉगआउट कर दें.

WhatsApp Web का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन इसे लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है. खासकर ऑफिस के साझा लैपटॉप पर अपनी निजी बातचीत और अकाउंट की सुरक्षा को हल्के में न लें. याद रखें, ब्राउजर बंद करना और WhatsApp से लॉगआउट करना दो अलग-अलग चीजें हैं.

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