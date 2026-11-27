डीएनए एक्सप्लेनर
WhatsApp New Feature: यजूर्स अब सिंगल और ग्रुप चैट में 14 दिन पहले तक का मैसेज प्लान कर सकते हैं. WhatsApp ने हाल ही में इस रोलआउट की घोषणा की.
WhatsApp अब वह फीचर लेकर आ गया है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था. अब आपको किसी को बर्थडे विश करने के लिए रात में 12 बजे तक जागने की जरूरत नहीं है. Meta के मालिकाना हक वाले इस मैसेजिंग प्लैटफॉर्म ने शेड्यूल्ड मैसेज फीचर शुरू किया है. यजूर्स अब सिंगल और ग्रुप चैट में 14 दिन पहले तक का मैसेज प्लान कर सकते हैं. WhatsApp ने हाल ही में इस रोलआउट की घोषणा की. WhatsApp के हेड कुणाल शाह ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर इस नए डेवलपमेंट को शेयर किया.
WhatsApp का नया फीचर टेक्स्ट मैसेज, फोटो और वीडियो को सपोर्ट करता है. इससे यह जन्मदिन की शुभकामनाओं और त्योहारों की बधाई से लेकर ऑफिस रिमाइंडर और जरूरी अपडेट तक हर चीज के लिए काम का है.
खास बात यह है कि मैसेज पाने वालों को इस बात का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि यह मैसेज पहले तैयार किया गया था और उसे शेड्यूल के जरिये भेजा गया है. WhatsApp ने कहा कि शेड्यूल किया गया मैसेज 'पाने वाले को किसी भी दूसरे मैसेज जैसा ही दिखेगा.'
https://t.co/38BULYTZOz— Kunal Shah (@kunalb11) November 25, 2026
इस फीचर की एक काम की बात यह भी है कि यूजर्स को तय डिलीवरी टाइम तक अपने फोन को चालू या इंटरनेट से कनेक्ट रखने की जरूरत नहीं है. WhatsApp ने कहा कि शेड्यूल किए गए मैसेज चुने हुए समय पर ही भेजे जाएंगे, भले ही भेजने वाले का फोन बंद हो या उसकी बैटरी खत्म हो गई हो. ये मैसेज भी प्लेटफॉर्म पर दूसरी पर्सनल बातचीत की तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे. WhatsApp के मुताबिक, कंपनी भी उनका कंटेंट नहीं पढ़ सकती.
यूजर्स अपने आने वाले शेड्यूल्ड मैसेज भी देख सकते हैं. अगर उनका मन बदल जाता है या उन्हें भेजने की जरूरत नहीं है, तो वे डिलीवरी से पहले उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं. मैसेज शेड्यूल करने पर तुरंत ही आपको चैट में 'You Scheduled A Message' दिखने लगेगा. इस पर क्लिक करते ही आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा.
WhatsApp आने वाले हफ्तों में इस फीचर को दुनिया भर में अलग-अलग फेज में रोल आउट कर रहा है. इसका मतलब है कि यह शायद तुरंत सभी यूजर्स को न दिखे. भारत और दूसरे मार्केट में यूजर्स को तब तक इंतजार करना होगा जब तक यह फ़ीचर उनके अकाउंट तक नहीं पहुंच जाता. जो लोग अभी शेड्यूलिंग ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें अपने डिवाइस तक रोलआउट के पहुंचने का इंतजार करना पड़ सकता है या लेटेस्ट ऐप अपडेट्स देखने पड़ सकते हैं.