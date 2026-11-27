WhatsApp New Feature: यजूर्स अब सिंगल और ग्रुप चैट में 14 दिन पहले तक का मैसेज प्लान कर सकते हैं. WhatsApp ने हाल ही में इस रोलआउट की घोषणा की.

WhatsApp अब वह फीचर लेकर आ गया है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था. अब आपको किसी को बर्थडे विश करने के लिए रात में 12 बजे तक जागने की जरूरत नहीं है. Meta के मालिकाना हक वाले इस मैसेजिंग प्लैटफॉर्म ने शेड्यूल्ड मैसेज फीचर शुरू किया है. यजूर्स अब सिंगल और ग्रुप चैट में 14 दिन पहले तक का मैसेज प्लान कर सकते हैं. WhatsApp ने हाल ही में इस रोलआउट की घोषणा की. WhatsApp के हेड कुणाल शाह ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर इस नए डेवलपमेंट को शेयर किया.

WhatsApp का नया फीचर टेक्स्ट मैसेज, फोटो और वीडियो को सपोर्ट करता है. इससे यह जन्मदिन की शुभकामनाओं और त्योहारों की बधाई से लेकर ऑफिस रिमाइंडर और जरूरी अपडेट तक हर चीज के लिए काम का है.

WhatsApp पर कैसे शेड्यूल करें मैसेज?

इस प्रोसेस के लिए आपको किसी थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन की जरूरत नहीं है.

यूजर्स बेहद आसानी से अपने चाहने वालों के लिए मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं.

इसके लिए आपको सबसे किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप चैट को खोलना होगा.

इसके बाद आप वह मैसेज टाइप करें जो आप उसे भेजना चाहते हैं.

फिर सेंड बटन को नॉर्मली टैप करने के बजाय, उसे दबाकर रखें.

WhatsApp फिर उस मैसेज की डिलीवरी के लिए तारीख और समय चुनने का ऑप्शन देगा.

पसंदीदा समय चुनने के बाद, मैसेज शेड्यूल हो जाएगा.

वहीं, WhatsApp वेब में आप जैसे ही मैसेज टाइप करेंगे पास ही शेड्यूल का बटन दिखने लगेगा.

मैसेज आप कम से कम अगले 10 मिनट के लिए और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए शेड्यूल कर सकते हैं.

खास बात यह है कि मैसेज पाने वालों को इस बात का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि यह मैसेज पहले तैयार किया गया था और उसे शेड्यूल के जरिये भेजा गया है. WhatsApp ने कहा कि शेड्यूल किया गया मैसेज 'पाने वाले को किसी भी दूसरे मैसेज जैसा ही दिखेगा.'





https://t.co/38BULYTZOz — Kunal Shah (@kunalb11) November 25, 2026



अगर आपका फोन बंद हो जाए तो क्या होगा?

इस फीचर की एक काम की बात यह भी है कि यूजर्स को तय डिलीवरी टाइम तक अपने फोन को चालू या इंटरनेट से कनेक्ट रखने की जरूरत नहीं है. WhatsApp ने कहा कि शेड्यूल किए गए मैसेज चुने हुए समय पर ही भेजे जाएंगे, भले ही भेजने वाले का फोन बंद हो या उसकी बैटरी खत्म हो गई हो. ये मैसेज भी प्लेटफॉर्म पर दूसरी पर्सनल बातचीत की तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे. WhatsApp के मुताबिक, कंपनी भी उनका कंटेंट नहीं पढ़ सकती.

शेड्यूल मैसेज कर सकते हैं डिलीट

यूजर्स अपने आने वाले शेड्यूल्ड मैसेज भी देख सकते हैं. अगर उनका मन बदल जाता है या उन्हें भेजने की जरूरत नहीं है, तो वे डिलीवरी से पहले उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं. मैसेज शेड्यूल करने पर तुरंत ही आपको चैट में 'You Scheduled A Message' दिखने लगेगा. इस पर क्लिक करते ही आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा.

सबके लिए शुरू हो गया यह फीचर?

WhatsApp आने वाले हफ्तों में इस फीचर को दुनिया भर में अलग-अलग फेज में रोल आउट कर रहा है. इसका मतलब है कि यह शायद तुरंत सभी यूजर्स को न दिखे. भारत और दूसरे मार्केट में यूजर्स को तब तक इंतजार करना होगा जब तक यह फ़ीचर उनके अकाउंट तक नहीं पहुंच जाता. जो लोग अभी शेड्यूलिंग ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें अपने डिवाइस तक रोलआउट के पहुंचने का इंतजार करना पड़ सकता है या लेटेस्ट ऐप अपडेट्स देखने पड़ सकते हैं.