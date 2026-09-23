Explainer: क्या 4 राज्यों में बंट जाएगा UP... जानें कैसे होता है किसी राज्य का बंटवारा?

उत्तर प्रदेश को फिर से 4 राज्यों में बांटने की मांग हो रही है. इस बार यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि आने वाले समय में यूपी का चार हिस्सों में बंटवारा होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि किसी राज्य का बंटवारा कैसे होता है और इसका नियम क्या है?

उत्तर प्रदेश को फिर से 4 राज्यों में बांटने की मांग उठ रही है

2011 में विधानसभा में UP को बांटने का प्रस्ताव पारित किया था

उस समय यूपी में BSP की सरकार थी और मायावती सीएम थी

आइए जानते हैं कि राज्य बंटवारे का नियम क्या है?

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जोरो से लगी हैं. वहीं इसी बीच यूपी को चार हिस्सों में बांटने की मांग एक बार फिर से उठी है. साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने विधानसभा में यूपी को चार राज्यों में बांटने का प्रस्ताव पास किया था. इस बार यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि आने वाले समय में यूपी का चार हिस्सों में बंटवारा होगा. आइए जानते हैं कि किसी राज्य का बंटवारा कैसे होता है?

क्या UP से बनेंगे 4 राज्य?

राजभर ने अपने बयान में पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद राज्य के पुनर्गठन का रास्ता आगे बढ़ेगा. उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बांटने का प्रस्ताव नया नहीं है. साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार ने विधानसभा में यूपी को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पारित कराया था. सरकार ने इसके पीछे राज्य के विशाल आकार और प्रशासन व विकास को लेकर क्षेत्रीय चुनौतियों का तर्क दिया था.

यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, लेकिन बाद में इस पर आगे की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बढ़ी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने 2014 में लोकसभा में बताया था कि नवंबर 2011 में यूपी सरकार से चार राज्यों के गठन का प्रस्ताव मिला था, लेकिन केंद्र की ओर से मांगी गई कुछ जानकारियां राज्य सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई थीं और उस समय कोई प्रस्ताव केंद्र के विचाराधीन नहीं था.

कैसे होता है किसी राज्य का बंटवारा, क्या है नियम?

किसी राज्य को अलग-अलग राज्यों में बांटने की संवैधानिक प्रक्रिया अनुच्छेद 3 के तहत होती है. इसके तहत संसद कानून बनाकर किसी मौजूदा राज्य से अलग नया राज्य बना सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा-बढ़ा सकती है या उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है.

इसके लिए प्रस्तावित विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है. अगर प्रस्ताव किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उसकी राय के लिए भेजते हैं.

संविधान में विधानसभा की राय लेना जरूरी है, लेकिन उसकी सहमति को अनिवार्य नहीं बनाया गया है. केवल राज्य विधानसभा के प्रस्ताव से किसी राज्य का बंटवारा नहीं हो सकता. संसद चाहे तो राज्य विधानसभा की मंजूरी के बिना भी राज्य बंटवारे का कानून पारित कर सकती है.

कैसे बदली जाती हैं राज्य की सीमाएं?

किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में बस साधारण बहुमत की जरूरत होती है. संसद राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भी सामान्य कानून के जरिए राज्य की सीमाएं बदल सकती है. हालांकि विधानसभा की राय जरूर जानी जाती है, लेकिन मानना अनिवार्य नहीं है.

मायावती क्यों चाहती थीं यूपी का बंटवारा?

2011 में मायावती सरकार ने यूपी को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कराया था. उस समय प्रस्तावित चार क्षेत्र थे- पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश. तत्कालीन राज्य सरकार का तर्क था कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यूपी का प्रशासनिक प्रबंधन कठिन है और छोटे राज्यों के जरिए क्षेत्रीय विकास और प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकता है.

पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग

यूपी के विभाजन की बहस सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं रही है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है. इसे कभी हरित प्रदेश तो कभी पश्चिम प्रदेश के नाम से प्रस्तावित किया गया है. राष्ट्रीय लोक दल के नेता अजीत सिंह भी पश्चिमी यूपी के लिए अलग राज्य की मांग उठाते रहे हैं.

देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी

जनसंख्या के मामले में यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है. 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या करीब 19 करोड़ से अधिक थी. बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए राज्य को 75 जिलों और 18 मंडलों में बांटा गया है.

क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है. पहले इलाहाबाद अब प्रयागराज सबसे बड़ा जिला था, जिसे मायावती की सरकार ने दो हिस्सों में बांटकर नया जिला कौशांबी बनाया था.

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