तेलंगाना सरकार क्यों बदल रही 70 साल पुरानी व्यवस्था... क्या है ग्रेटर हैदराबाद प्रस्तावित CURE विधेयक? जिसका हो रहा विरोध

Telangana Govt CURE Bill 2026: तेलंगाना सरकार ग्रेटर हैदराबाद के समुचित और सुव्यवस्थित विकास के लिए कोर अर्बन रीजन (एकीकृत शासन) बिल ला रही है, जिसका ड्राफ्ट भी राज्य सरकार ने जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस प्रस्तावित बिल में क्या है और किन प्रावधानों का विरोध हो रहा.

तेलंगाना सरकार ग्रेटर हैदराबाद के लिए नया कानून ला रही है

नए कानून का ड्राफ्ट तेलंगाना सरकार ने जारी कर दिया है.

नए प्रस्तावित बिल का नाम कोर अर्बन रीजन (CURE) है

नया बिल 70 साल पुराने GHMC Act की जगह लेगा

Telangana Govt CURE Bill 2026: तेलंगाना सरकार ग्रेटर हैदराबाद का विकास करने और नए सिरे से व्यवस्थित करने के लिए 70 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है. राज्य सरकार ग्रेटर हैदराबाद के लिए कोर अर्बन रीजन (एकीकृत शासन) बिल (CURE) लाने की तैयारी कर रही है. यह प्रस्तावित बिल करीब 70 साल पुराने GHMC Act, 1955 की जगह लेगा.

सरकार का उद्देश्य शहर के अलग-अलग नागरिक निकायों और एजेंसियों को एक साझा कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के तहत लाना है, जिससे की ग्रेटर हैदाराबाद का समुचित और सुव्यवस्थित विकास हो सकते हैं. वहीं इस बिल का भारी विरोध भी हो रहा है. आइए जानते हैं कि इस प्रस्तावित बिल में ऐसा क्या है, जो इसका विरोध हो रहा है.

कब विधानसभा में पेश होगा बिल?

CURE बिल को विधानसभा के मौजूदा मॉनसून सत्र में पेश कर पारित किए जाने की पूरी संभावना है. बिल के तहत शहर के प्रशासन, शहरी नियोजन, डिजिटल गवर्नेंस, नागरिक सुविधाओं और आपदा प्रबंधन को एकीकृत करने की व्यवस्था की जाएगी.

कैसे एक सिस्टम के तहत आएंगी सेवाएं?

इस प्रस्तावित कानून के तहत एपेक्स गवर्नेंस काउंसिल और यूटिलिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी (UCC) भी बनाई जाएगी, ताकि अलग-अलग सेवाओं को एक ही सिस्टम के तहत लाया जा सके. इनका उद्देश्य अलग-अलग एजेंसियों और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना और पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज समेत विभिन्न नागरिक सेवाओं को एकीकृत तरीके से संचालित करना होगा.

एक साथ जुड़ेंगे ये विभाग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिल में कहा गया है कि तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए मौजूदा बिखरे हुए प्रशासनिक ढांचे को बदलने की जरूरत है. नए सिस्टम में सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन और अर्बन प्लानिंग विभागों को एक साथ जोड़ा जाएगा.

नए बिल में होंगे ये नियम

CURE बिल में कचरा अलग करने और आवारा जानवरों के नियंत्रण जैसे नगरपालिका कार्यों के लिए कड़े नियमों का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों के लिए एक जैसे एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड लागू करने की बात कही गई है, जिससे दिव्यांग लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच आसान हो सके. नए ढांचे में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना भी जरूरी किया जाएगा.

बिना OC सर्टिफिकेट वाली संपत्तियों पर सख्ती

बिल के सबसे अहम प्रावधानों में से एक बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) वाली संपत्तियों से जुड़ा है. ऐसी संपत्तियों के अनधिकृत ट्रांसफर और उनमें बिजली-पानी जैसे कनेक्शन ट्रांसफर करने पर कड़ी पाबंदियों और सजा का प्रस्ताव है.

वहीं गेटेड कम्युनिटी और अपार्टमेंट्स को लेकर भी बिल में सख्त प्रावधान किए गए हैं. किसी निर्माण को अनधिकृत घोषित किए जाने के बाद उसे जब्त करने से पहले निवासियों को सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिस पर RWA और रियल एस्टेट कंपनियों ने आपत्ति जताई हैं और विरोध कर रही हैं.

कितने निगमों और क्षेत्रों में ग्रेटर हैदराबाद?

तेलंगाना सरकार ने फरवरी में ग्रेटर हैदराबाद को तीन अलग-अलग नगर निकायों में बांट दिया था. इनमें ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC), साइबराबाद नगर निगम (CMC) और मलकाजगिरी नगर निगम (MMC) शामिल है.

GHMC में सिकंदराबाद, चारमीनार और खैरताबाद जैसे केंद्रीय क्षेत्र आते हैं, जबकि CMC में सेरिलिंगमपल्ली और कुकटपल्ली जैसे प्रमुख टेक-हब क्षेत्र शामिल हैं. वहीं MMC में मल्कजगिरी और उप्पल जैसे पूर्वी और उत्तरी इलाके आते हैं.

क्यों हो रहा प्रस्तावित बिल का विरोध?

CURE बिल को लेकर सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को लेकर उठ रहा है. प्रस्तावित एपेक्स गवर्नेंस काउंसिल के पास बहुत अधिक शक्तियां होने से निर्वाचित मेयर और स्थानीय प्रतिनिधियों के अधिकार सीमित हो सकते हैं. इस कारण प्रस्तावित बिल का विरोध भी हो रहा है.

द प्रिंट ने अर्बन डेवलपमेंट फोरम के कन्वीनर एम. श्रीनिवास के हवाले से कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि बिल राज्य सरकार को क्षेत्रीय कॉरपोरेशन के कामकाज में व्यापक हस्तक्षेप की शक्ति देता है. उनके मुताबिक सरकार रिकॉर्ड मंगा सकेगी, कामकाज की जांच कर सकेगी.

स्थानीय फैसलों को पलट सकेगी और कुछ परिस्थितियों में कॉरपोरेशन को भंग भी कर सकेगी. उन्होंने कहा कि यह भारतीय संविधान का सीधा उल्लंघन है, जिसने 1993 में संशोधन के बाद शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दी थी.

50% महिला आरक्षण का भी प्रावधान

प्रस्तावित बिल में सामान्य और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय और ट्रांसजेंडर समुदाय से एक-एक सदस्य को औपचारिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है. यह प्रावधान आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है.

प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों में नाराजगी

CURE बिल के ड्राफ्ट के सार्वजनिक होने के बाद हैदराबाद में प्रॉपर्टी टैक्स के प्रस्तावित तरीके को लेकर भी बहस तेज हो गई है. 3,000 से ज्यादा लोगों ने सरकार को पत्र लिखकर प्रस्तावित टैक्स व्यवस्था पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि यदि घरों पर मार्केट या गाइडलाइन वैल्यू के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, तो इससे संपत्ति मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.

बिल से RWA और बिल्डरों को डर क्यों?

RWA और रियल एस्टेट संगठनों ने उन प्रावधानों पर भी सवाल उठाए हैं, जिनके तहत बिल्डर या डेवलपर की गलती का असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ सकता है. बिल के उन प्रावधानों का भी बिल्डर विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत कुछ परिस्थितियों में ऐसे अपार्टमेंट्स की पानी, सीवरेज और बिजली की आपूर्ति रोकी या काटी जा सकती है, जहां डेवलपर ने जरूरी सरकारी बकाया का भुगतान नहीं किया हो.

GHMC चुनाव में क्या होगा फायद?

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट (MA&UD) विभाग भी है. ऐसे में CURE बिल का विधानसभा से पारित होना प्रशासनिक बदलाव के साथ-साथ साल के अंत में प्रस्तावित GHMC चुनावों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सरकार इसे तेजी से बढ़ते हैदराबाद के लिए आधुनिक और एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर पेश कर रही है, जबकि विपक्षी और कुछ संगठन आशंका जता रहे हैं कि इससे स्थानीय निकायों की स्वायत्तता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियां कम हो सकती हैं.

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