ताइवान को किस चीज का सता रहा डर.... जापान को लेकर ये कैसी चिंता?

ताइवान को इन दिनों जापान और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर डर रहा है. ताइवान को आशंका है कि जापान के साथ अन्य पश्चिमी सहयोगियों से भी उसके संबंध में दरार आ सकती है. आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है.

ताइवान इन दिनों बहुत टेंशन में है

जापान से संबंध खराब होने का डर है

आइए जानतें है कि कारण क्या है?

ताइवान इन दिनों बहुत टेंशन में है. इस दौरान केवल जापान की ही चर्चा हो रहा है. ताइवान को जापान के साथ संबंध खराब होने का डर सता रहा है. ताइवान सरकार को आशंका है कि जापान के साथ अन्य पश्चिमी सहयोगी के साथ संबंध में भी दरार आ सकती है. आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ताइवान में पिछले सप्ताह रूसी राजनयिकों की ओर से जापानी सैन्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध पर एक फिल्म दिखाई गई. फिल्म दिखाए जाने के बाद ताइवान सरकार को आशंका है कि रूस इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए चीन के उस नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

जिसमें जापान की बढ़ती सैन्य ताकत को उसके क्षेत्र के लिए खतरे के तौर पर पेश किया जाता है. उसे यह भी डर है कि रूस की ऐसी गतिविधियों से उसके जापान और दूसरे पश्चिमी सहयोगियों के साथ रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश का हिस्सा हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है?

पूर्वी एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास आज भी केवल इतिहास नहीं है, बल्कि चार देशों की राजनिति और कूटनीति का अहम हिस्सा है. इसमें चीन, रूस, जापान और ताइवान शामिल हैं. इस युद्ध में किसने क्या भूमिका निभाई और जीत का असली श्रेय किसे मिलना चाहिए, इसे लेकर इन देशों के नजरिए एक-दूसरे से काफी अलग हैं, जो अक्सर इन देशों की बीच चर्चा का कारण बना रहता है.

द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की क्या थी भूमिका?

रॉयटर्स के अनुसार सोवियत संघ पूर्वी एशिया के युद्ध में अपेक्षाकृत देर से सक्रिय हुआ. द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी हफ्तों में सोवियत रेड आर्मी ने जापान के कब्जे वाले पूर्वोत्तर चीन यानी मंचूरिया में तेजी से सैन्य अभियान शुरू किया था. सोवियत सैनिकों ने जापानी सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और इलाके के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया.

1946 में सोवियत सेनाएं पूर्वोत्तर चीन के अधिकांश हिस्से से वापस चली गईं. सोवियत संघ और चीन के बीच दोस्ती की संधि थी, लेकिन सोवियत सेना ने जापान से हासिल किए गए कई हथियार माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सेनाओं को सौंप दिए. इन हथियारों ने चीन के गृह युद्ध में कम्युनिस्ट ताकत को मजबूत करने में मदद की.

1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई-शेक की रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार को गृह युद्ध में हरा दिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की. वहीं मॉस्को ने नई चीनी सरकार को तुरंत मान्यता दे दी.

क्यों नहीं हो सका रूस-जापान के बीच शांति समझौता?

रूस और जापान के बीच आज भी द्वितीय विश्व युद्ध की विरासत का एक बड़ा विवाद कायम है. युद्ध के अंत में सोवियत सैनिकों ने जापान के उत्तर में चार द्वीपों पर कब्जा कर लिया था. रूस इन्हें कुरिल द्वीपों का हिस्सा मानता है, जबकि जापान इन्हें नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है. इन द्वीपों पर विवाद के कारण दोनों देशों के बीच आज तक औपचारिक शांति समझौता नहीं हो सका है.

युद्ध में क्या थी चीन की भूमिका?

चीन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ अपनी भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानता है. बीजिंग के अनुसार जापान के खिलाफ चीन का संघर्ष 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर कब्जे से शुरू हुआ था. चीन इस संघर्ष को जापानी आक्रामकता के खिलाफ चीनी लोगों का प्रतिरोध युद्ध कहता है.

चीनी सरकार के मुताबिक जापानी आक्रमण और युद्ध के दौरान करीब 3.5 करोड़ चीनी लोगों की जान गई थी. बीजिंग इस संघर्ष को व्यापक द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध का हिस्सा मानता है.

चीन का दावा है कि जापान और जर्मनी के खिलाफ प्रतिरोध में चीन और सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. बीजिंग विशेष रूप से चीनी कम्युनिस्ट गुरिल्ला सेनाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताता है और उन्हें जापानी सेना के खिलाफ प्रतिरोध की रीढ़ के तौर पर पेश करता है.

ताइवान क्यों करता है चीन के दावे का विरोध?

ताइवान की सरकार का आधिकारिक नाम आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है. ताइवान का तर्क है कि जिस समय जापान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, उस समय चीन की सरकार रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, न कि 1949 में अस्तित्व में आया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना.

जापान के खिलाफ चीन की ओर से मुख्य लड़ाई चियांग काई-शेक के नेतृत्व वाली रिपब्लिक ऑफ चाइना की सेनाओं ने लड़ी थी. गृह युद्ध के बावजूद चियांग की सरकार ने माओ की कम्युनिस्ट सेनाओं के साथ जापान के खिलाफ अस्थायी गठबंधन किया था.

ताइवान का कहना है कि जापान के आत्मसमर्पण के समय रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ही सोवियत संघ और दूसरे मित्र देशों के साथ मिलकर औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे. इसलिए बीजिंग का युद्ध की जीत पर पूरा दावा करना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है.

ताइवान का आरोप है कि माओ की कम्युनिस्ट सेनाओं ने युद्ध के दौरान मुख्य रूप से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर ध्यान दिया और बाद में इसी ताकत के बल पर गृह युद्ध में जीत हासिल की थी.

इतिहास से वर्तमान तक जुड़ी राजनीति

1945 में जापान की हार के बाद चीन में गृह युद्ध दोबारा शुरू हो गया था. 1949 में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जबकि चियांग काई-शेक और उनकी सरकार ताइवान चली गई.

क्यों ताइवान को दिखाई गई फिल्म?

रूस की ओर से ताइवान में जापानी सैन्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध पर फिल्म दिखाया जाना इसी पुराने इतिहास को एक बार फिर मौजूदा राजनीति से जोड़ रहा है. ऐसे में ताइवान को आशंका है कि चीन और रूस मिलकर जापान की सैन्य भूमिका को लेकर ऐसा नैरेटिव तैयार कर रहे हैं.

जिसका असर ताइवान-जापान संबंधों और व्यापक रूप से एशिया में पश्चिमी देशों के गठजोड़ पर पड़ सकता है. द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी भले ही 80 साल पुरानी हो चुकी हो, लेकिन पूर्वी एशिया में उसकी विरासत आज भी रणनीतिक राजनीति, क्षेत्रीय विवाद और बदलते सैन्य समीकरणों को प्रभावित कर रही है.

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