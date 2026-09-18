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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: क्या UPI के नए MDR चार्ज से कारोबारियों पर बढ़ेगा GST का बोझ? यहां समझें पूरी गणित

UPI MDR: यूपीआई पेमेंट के नियम 15 अक्टूबर से बदल जाएंगे. 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 फीसदी एमडीआर चार्ज लगेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपीआई एमडीआर से कारोबारियों पर कितना जीएसटी का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 18, 2026, 12:06 PM IST

Explainer: क्या UPI के नए MDR चार्ज से कारोबारियों पर बढ़ेगा GST का बोझ? यहां समझें पूरी गणित

UPI MDR नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा. (इमेज क्रेडिट - AI)

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  • सरकार ने UPI पेमेंट पर MDR लागू करने का फैसला किया है 
  • यूपीआई पर एमडीआर का नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा 
  • मर्चेंट डिस्काउंट रेट कारोबारियों पर लगने वाला चार्ज है
  • यह 2000 से अधिक के पेमेंट पर 0.4 फीसदी लगेगा

केंद्र सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए नए नियमों का ऐलान किया है. नए नियम 15 अक्टूबर से लागू होंगे, जिसके तहत बड़े कारोबारियों से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज लिया जाएगा. अब ऐसे में बड़े कारोबारियों की यह चिंता सता रही है कि क्या इससे उन पर अतिरिक्त जीएसडी का बोझ बढ़ेगा या नहीं. आइए समझते हैं इसकी पूरी गणित. 
 
UPI के नए MDR नियमों के तहत केवल कारोबारियों से ही 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी चार्ज लिया जाएगा. कस्टरम पर यह नियम नहीं लागू होगा. सरकार पेमेंट एग्रीगेटर्स और बैंकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि व्यापारी MDR की रकम ग्राहक से अलग से वसूल न करें. 

2000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर क्या बदलेगा?

नए नियम के तहत 2000 रुपये से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR लगाया जाएगा. यह चार्ज कस्टमर से नहीं, बल्कि कारोबारी से लिया जाएगा. वहीं 75,000 रुपये या उससे अधिक के P2M ट्रांजैक्शन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रखी गई है. वहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यानी P2P UPI पेमेंट पहले की तरह मुफ्त जारी रहेगा.

खास बात यह है कि 2,000 तक के P2M ट्रांजैक्शन पर MDR नहीं लगेगा. ऐसे छोटे भुगतान कुल P2M ट्रांजैक्शन का 95 फीसदी से अधिक हिस्सा है. यानी रोजमर्रा की खरीदारी में UPI इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोगों पर इस बदलाव का सीधा असर नहीं पड़ेगा.

अगर किसी ग्राहक ने दुकान पर 1500 का भुगतान UPI से किया, तो उस पर कोई नया MDR नहीं लगेगा. वहीं दायरे में आने वाले 10,000 के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 फीसदी के हिसाब से 40 रुपये MDR  चार्ज लगेगा. 

क्या MDR से कारोबारियों पर बढेगा GST का बोझ?

नए सिस्टम में MDR पर 18 फीसदी GST भी लागू होगा. मान लें कि अगर किसी पात्र मर्चेंट को 10,000 रुपये का UPI पेमेंट से भुगतान मिलता है तो उस पर 0.4 फीसदी MDR के हिसाब से 40 रुपये का MDR चार्ज लगेगाा. इस 40 पर 18 फीसदी GST यानी 7.20 अतिरिक्त होगा. इस तरह MDR और उस पर GST को मिलाकर कुल 47.20 रुपये 10000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर कारोबारी को देना होगा.

कारोबारी ले सकतें है ये फायदा

वहीं GST में रजिस्टर्ड पात्र कारोबारी लागू नियमों और शर्तों के तहत MDR पर चुकाए गए GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं. मतलब है कि वह इस GST को अपनी आउटपुट GST देनदारी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं.

कस्टमर से अलग से UPI चार्ज लेने पर रोक

सरकार नहीं चाहती कि व्यापारी MDR की रकम ग्राहकों से अलग से वसूले. यानी बिल में कीमत बताने के बाद काउंटर पर यह कहकर अतिरिक्त रकम नहीं ली जा सकेगी कि आपने UPI से भुगतान किया है.

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने भी कहा है कि यदि कोई व्यापारी MDR की लागत ग्राहक पर डालने की कोशिश करता है, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और आपराधिक कार्रवाई हो सकती है. सरकार ने अभी यह नहीं बताया है कि 15 अक्टूबर से होने वाली रोजाना निगरानी की पूरी व्यवस्था किस तरह काम करेगी.

कितने UPI पेमेंट पर पड़ेगा असर?

सरकारी अनुमान के मुताबिक, नए MDR से UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का करीब 4 फीसदी हिस्सा प्रभावित होगा. इसका कारण यह है कि UPI पर होने वाले ज्यादातर भुगतान कम रकम के होते हैं.

NPCI के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 86 फीसदी P2M UPI ट्रांजैक्शन 500 रुपये से कम के थे, जबकि करीब 10 फीसदी ट्रांजैक्शन 501 रुपये से 2000 रुपये के बीच के थे.

ऐसे में नया MDR मुख्य रूप से बड़े मूल्य वाले मर्चेंट पेमेंट के एक छोटे हिस्से पर लागू होगा. इसके अलावा, पेमेंट चाहे जितनी हो, RuPay डेबिट कार्ड से होने वाले भुगतान पर यह शुल्क लागू नहीं होगा.

क्या UPI MDR लाने की वजह?

सरकार के मुताबिक MDR लागू करने का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए टिकाऊ कमाई का मॉडल तैयार करना है. UPI के विस्तार के बावजूद लंबे समय तक यूजर्स के लिए पेमेंट मुफ्त रहा और ज्यादातर मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भी MDR नहीं था. UPI इकोसिस्टम में कमाई का एक स्थायी मॉडल बनने से घरेलू कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में काम करने और निवेश करने की गुंजाइश बढ़ सकती है. 

ये भी पढ़ें - Explainer: UPI पर 15 अक्टूबर से लगेगा MDR चार्ज ... यूजर पेमेंट करने से पहले जरूर जानें ये 10 बातें

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