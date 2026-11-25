Vaibhav Suryavanshi News: वैभव सूर्यवंशी के तूफानी 'दोहरे शतक' की मदद से भारत-ए ने UAE के खिलाफ दमदार जीत दर्ज की. इस दौरान वैभव ने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक, सबसे तेज 150 रन और सबसे तेज दोहरे शतक के साथ सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ा.

Vaibhav Suryavanshi News: वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स मैच में UAE के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी. वैभव सूर्यवंशी ने धुआंधार बल्लेबाजी की और महज 53 गेंदों पर 28 छक्कों की मदद से 204 रन ठोक दिए. पारी के दौरान उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स को भी धराशायी कर दिया. वैभव ने 28 गगनचुंबी छक्के के साथ 7 शानदार चौके लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 384.90 का रहा और उन्होंने 196 रन सिर्फ बाउंड्री (चौके-छक्कों) से बनाए.

दोहरा शतक बनाने के बाद भी थे निराश

दोहरा शतक लगाने के बाद भी वैभव जब आउट हुए तो उन्होंने निराशा दिखाई और बल्ला झटक दिया. इससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि वह विनिंग शॉट लगाना चाहते थे. उन्होंने अपनी पारी के दौरान लगातार तीन अर्धशतक सिर्फ 12-12 गेंदों में पूरे किए. सूर्यवंशी का टूर्नामेंट के पहले दो मैचों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस पारी के दौरान उनके बल्ले से सिर्फ रन की बरस रहे थे. नेपाल और पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी आउट होने का कोई मलाल अब उनके दिल में नहीं होगा.

काम आई युवी की सलाह

इन सबके बीच वैभव ने UAE के साथ मैच से पहले युवराज सिंह से हुई बातचीत के बारे में बताया. BCCI.tv को दिए इंटरव्यू में वैभव ने कहा कि उन्होंने युवराज से आधे घंटे तक बात की. इस दौरान भारत के पूर्व ऑलराउंडर ने उसे खुद को समय देने और अपनी काबिलियत पर भरोसा करने की सलाह दी.

'मैच से पहले सिर्फ चार लोगों से की बात'

वैभव ने कहा, 'कल मैंने सिर्फ चार लोगों से बात की. मैंने अपने पापा से बात की. मैंने बचपन के कोच मनीष ओझा से बात की. मैंने बचपन के दोस्त से भी बात की जो मेरे साथ U-19 में था. उसका नाम प्रथम जाचक है. चौथे व्यक्ति युवराज सिंह सर थे. मैंने उनसे लगभग आधे घंटे तक बात की.

उन्होंने मुझे बैटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया. मैं बहुत परेशान था और मैंने उनसे खुलकर बात की. मैंने उनसे कहा कि सर, जब मैं बैटिंग करने जाता हूं तो मुझे ये दिक्कतें होती हैं. उन्होंने मुझे आधे घंटे तक सब कुछ समझाया. उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं 20 बॉल खेलता हूं, तो स्कोर बहुत अलग होगा. उन्होंने मुझे बहुत सी टेक्निकल बातें भी बताईं और इससे मुझे बहुत मदद मिली.'

'भटक रहा था मेरा दिमाग'

सूर्यवंशी ने बताया कि पिछले कुछ मैचों में रन न बनाने से वह थोड़ा प्रभावित हुए थे, लेकिन युवराज ने उन्हें यह समझने में मदद की कि वह क्या गलतियां कर रहे हैं. UAE के खिलाफ मैच से पहले उन्होंने उनपर खास तौर पर काम किया. मेरा माइंडसेट था कि मैं मैदान पर जाकर देखूं कि विकेट कैसा है. मैंने कुछ गेंदों पर ध्यान दिया, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी. इसलिए, मैंने अपने गेम पर ध्यान दिया. पिछले दो मैचों में और यहां तक ​​कि जो डोमेस्टिक मैच मैंने खेला, उसमें भी रन नहीं बनाए. इसलिए, मेरा दिमाग भटक रहा था.'

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युवराज सर ने दिये खास टिप्स

उन्होंने कहा, 'मैंने युवराज सर से बात की. वह मेरे आइडल हैं और जब आपका आइडल कुछ कहता है, तो आप हर शब्द सुनते हैं. उन्होंने मुझे कुछ जरूरी बातें बताईं और मैंने भी अपनी बैटिंग के वीडियो देखते हुए वही बातें देखीं. मुझे लगा कि मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं और मैंने उन पर काम करने की कोशिश की.'

वैभव ने लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

28 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने.

40 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया.

52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक बनाया.

53 गेंदों में 7 चौकों और 28 छक्कों की मदद से 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेली.

लिस्ट-ए क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक 28 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया.

प्रोफेशनल क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने.

सातवें ओवर में लगातार सभी छह गेंदों पर बाउंड्री लगाकर 30 रन बटोरे.

अपने ही 59 गेंदों में 150 रन बनाने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया.

वैभव के प्रदर्शन से कोच गदगद

वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी से उनके कोच मनीष ओझा बेहद खुश हैं. न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए मनीष ओझा ने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए यह उपलब्धि असाधारण है. उन्होंने कहा कि उनके ये रिकॉर्ड्स अपने आप में बहुत खास हैं.

ओझा ने कहा, 'इतनी कम उम्र यानी 15-16 साल में दोहरा शतक लगाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इसलिए आप जो भी आंकड़े देख रहे हैं, वे सभी अपने आप में रिकॉर्ड हैं. वैभव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीढ़ी में एक बार आते हैं. सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील गावस्कर और एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी भी ऐसे ही हैं, जो खेल की दिशा बदल देते हैं.'उन्होंने इस पारी को ऐतिहासिक बताया और इस बात पर जोर दिया कि कितनी तेजी से सूर्यवंशी ने बड़े मुकाम हासिल किए.



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