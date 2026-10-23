बिना सिम के वाई-फाई पर नहीं चलेगा वॉट्सऐप... जानें क्या है DoT का नया सिम बाइंडिंग फरमान, 1 जनवरी से होगा लागू

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1 जनवरी 2027 से सिम बाइंडिंग का नियम लागू करने वाला है, जानें क्या है यह नियम और कैसे मैसेंजिंग ऐप्स के इस्तेमाल पर पड़ेगा असर...

मैसेजिंग ऐप्स को 31 दिसंबर तक फॉलो करना होगा सिम बाइंडिंग रूल

यूजर के अकाउंट और रजिस्टर्स सिम कार्ड के बीच लगातार बनाना होगा कनेक्शन

मोबाइल से सिम कार्ड निकाला तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे मैसेजिंग ऐप्स

1 जनवरी से लागू होगा सिम बाइंडिंग का नियम

वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए जरूरी खबर है. भारत सरकार ने इन ऐप्स के इस्तेमाल से जुड़ी सिम बाइंडिंग नियमों को लागू करने की तैयारी की है. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन ने मैसेजिंग ऐप्स को 31 दिसंबर 2026 तक इन नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है. 1 जनवरी 2027 से इन नियमों का असर यूजर्स के ऐप इस्तेमाल करने के तरीके पर पड़ सकता है.

नए नियमों के तहत मैसेजिंग ऐप्स को यूजर के अकाउंट और उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़े एक्टिव सिम कार्ड के बीच लगातार कनेक्शन बनाए रखना होगा. ऐसे में जो यूजर्स फोन में रजिस्टर्ड सिम कार्ड लगाए बिना वॉट्सऐप या टेलीग्राम चलाते हैं, उन्हें आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

SIM बाइंडिंग क्या होती है?

SIM बाइंडिंग वह प्रोसेस है जिसमें किसी मैसेजिंग ऐप को उस मोबाइल नंबर से जुड़े सिम कार्ड के साथ जोड़ा जाता है, जिसका इस्तेमाल अकाउंट बनाने या यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए किया गया है. इसका मतलब है कि आपका वॉट्सऐप अकाउंट जिस मोबाइल नंबर से बना है, उस नंबर का एक्टिव सिम कार्ड आपके फोन में मौजूद होना चाहिए.

अभी कई यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से वॉट्सऐप अकाउंट बनाते हैं और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद सिम कार्ड को फोन से निकालकर किसी दूसरे मोबाइल में लगा देते हैं. इसके बावजूद भी वह फिलहाल पहले फोन में बिना सिम कार्ड के भी वाई-फाई की मदद से वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते रहते हैं. सिम बाइंडिंग का नियम लागू होने के बाद इस तरह ऐप के इस्तेमाल करने पर रोक लग सकती है. अगर रजिस्टर्ड सिम हटा दिया जाता है या बंद हो जाता है तो यूजर तक ऐप की सेवाओं की पहुंच पर असर पड़ सकता है.

कैसे काम करेगा नया SIM बाइंडिंग नियम?

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के निर्देशों के मुताबिक, जिन ऐप्स में भारतीय मोबाइल नंबर के जरिए यूजर की पहचान की जाती है या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उन्हें संबंधित सिम कार्ड के साथ लगातार कनेक्शन बनाए रखना होगा. इस नियम का मकसद है कि किसी मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड अकाउंट का इस्तेमाल उस नंबर से जुड़े एक्टिव SIM के बिना न किया जा सके. इस बदलाव का असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है जो एक ही अकाउंट को कई डिवाइस पर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हर तरह के मल्टी-डिवाइस सेटअप पर इसका क्या असर होगा, यह ऐप कंपनियों की ओर से लागू किए जाने वाले तकनीकी बदलावों पर निर्भर करेगा.

दूसरे फोन में SIM लगाकर वॉट्सऐप चलाने वालों को क्या करना होगा?

कई यूजर्स अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दूसरे फोन में रखते हैं, जबकि वॉट्सऐप किसी दूसरे स्मार्टफोन में चलाते हैं. कुछ लोग टैबलेट या दूसरे डिवाइस पर भी मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे यूजर्स को नए नियम लागू होने के बाद अपने इस्तेमाल के तरीके में बदलाव करना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी होगा कि अकाउंट से जुड़ा नंबर एक्टिव हो और ऐप लागू नियमों के मुताबिक सिम को वेरिफाई कर सके.

ड्यूल SIM और eSIM इस्तेमाल करने वालों पर क्या होगा असर?

अगर आप ड्यूल सिम वाला स्मार्टफोन चलाते हैं तो भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि जिस नंबर से आपने मैसेजिंग ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वह उस फोन में एक्टिव हो. सिर्फ दूसरे नंबर का एक्टिव होना जरूरी शर्त को पूरा करने के लिए काफी नहीं होगा.

ई-सिम इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नियमों को लागू करने का तरीका अहम होगा. ई-सिम फोन में डिजिटल रूप से एक्टिवेट किया जाने वाला सिम प्रोफाइल होता है. लेकिन ई-सिम और अलग-अलग डिवाइस कॉन्फिगरेशन के मामले में यह नियम किस तरह से लागू होगा, यह टेलीकॉम कंपनियों पर निर्भर करेगा.

सरकार सिम बाइंडिंग नियम क्यों ला रही है?

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके बनाए गए कुछ मैसेजिंग अकाउंट का गलत इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए किया जा रहा है. विभाग के मुताबिक, अपराधी सिम कार्ड खरीदकर मैसेजिंग अकाउंट बनाते हैं और बाद में इन अकाउंट को विदेश से भी ऑपरेट करते हैं. इससे धोखाधड़ी करने वालों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है.

सरकार का मानना है कि मैसेजिंग अकाउंट को एक्टिव सिम से लगातार जोड़ने से इस तरह के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. इससे फिशिंग, फर्जी पहचान बनाकर ठगी करने और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर क्राइम का रोकथाम किया जा सकेगा.

क्या वॉट्सऐप और टेलीग्राम कुछ फोन पर काम करना बंद कर देंगे?

सिम बाइंडिंग नियमों के कारण यह सवाल उठ रहा है कि क्या 1 जनवरी 2027 से वॉट्सऐप और टेलीग्राम कुछ स्मार्टफोन पर चलना बंद हो जाएंगे. इन नियमों का संबंध फोन के ब्रांड या ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं, बल्कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक्टिव SIM के बीच कनेक्शन से है इसलिए इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित डिवाइस में रजिस्टर्ड सिम मौजूद है या नहीं और ऐप उस सिम को वेरिफाई कर पा रहा है या नहीं.

क्या सभी मैसेजिंग ऐप्स पर लागू होंगे ये नियम?

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 28 नवंबर 2025 को जारी अपने निर्देशों में वॉट्सऐप और टेलीग्राम के अलावा स्नैपचैट, सिग्नल, अरट्टाई, शेयरचैट, जोश और जियोचैट जैसे ऐप्स को भी शामिल किया था. इन ऐप्स को भारतीय मोबाइल नंबरों के इस्तेमाल से जुड़ी सिम बाइंडिंग की जरूरतों का पालन करना है. अलग-अलग ऐप्स इन जरूरतों को किस तरह पूरा करेंगे, इसका असर उनके तकनीकी सिस्टम और लागू किए जाने वाले बदलावों पर निर्भर करेगा.



ऑफिशियल नोटिस में कहा गया था, 'साल 2024 में साइबर धोखाधड़ी से लोगों को ₹22,800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था, जिसे रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है. टेलिकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स के तहत लागू यह नियम ऑनलाइन ठगी जैसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश और लोन फ्रॉड पर लगाम कसने और भारत के डिजिटल सिस्टम में आम जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है.'