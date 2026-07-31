Explained: जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 क्या है? समझें नए नियमों में क्या-क्या बदला

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा ने 31 जुलाई को मंजूरी दे दी. समझें आखिर यह विधेयक है क्या और पुराने कानून में क्या बदलेगा...

राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में पास हुआ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक

राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद बन जाएगा कानून

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) में बदलाव

जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में दो साल से ज्यादा की देरी पर प्रावधान सख्त

मोदी सरकार ने जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों को और सख्त करने की तैयारी कर ली है. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा ने 31 जुलाई को मंजूरी दे दी. इससे पहले 29 जुलाई को राज्यसभा भी इस बिल को पारित कर चुकी है. अब संसद से पारित होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून के रूप में लागू होगा और इसके प्रावधान प्रभावी होंगे.

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क्या है जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2026?

यह विधेयक जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) में बदलाव करता है. इसका मकसद जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ज्यादा सख्त और जांच आधारित बनाना है. सरकार का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि जन्म और मृत्यु की जानकारी समय पर दर्ज हो और बहुत देर से रजिस्ट्रेशन कराने के मामलों में डॉक्यूमेंट्स और दावे की सही तरीके से जांच हो सके.

21 दिनों के अंदर देनी होती है सूचना

मौजूदा व्यवस्था में जन्म या मृत्यु की सूचना सामान्य तौर पर 21 दिनों के अंदर स्थानीय रजिस्ट्रार के पास दर्ज करानी होती है. अगर सूचना 21 दिन के बाद लेकिन 30 दिन के भीतर दी जाती है तो निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. 30 दिन से ज्यादा लेकिन एक साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने पर संबंधित अधिकारी की लिखित अनुमति और निर्धारित दस्तावेजों की जरूरत होती है.

1-2 साल की देरी पर क्या?

अब सबसे अहम बदलाव दो साल से ज्यादा पुराने मामलों को लेकर है. प्रस्तावित संशोधन के तहत अगर जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में एक साल से ज्यादा लेकिन दो साल तक की देरी होती है तो संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा.

2 साल से ज्यादा की देरी पर प्रावधान सख्त

वहीं, अगर जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में दो साल से ज्यादा की देरी हो जाती है तो मामला और सख्त हो जाएगा. ऐसे मामलों में अब केवल प्रशासनिक अधिकारी की मंजूरी ही काफी नहीं होगी बल्कि रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट क्लास के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी.

पुराने कानून में क्या था प्रावधान?

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 देश में होने वाले जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की कानूनी व्यवस्था तय करता है. इसके तहत स्थानीय स्तर पर जन्म और मृत्यु की जानकारी दर्ज करना जरूरी है. सामान्य तौर पर जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए. देरी होने पर कानून अलग-अलग समय-सीमा के हिसाब से अलग प्रक्रिया और मंजूरी का प्रावधान करता है. एक साल से ज्यादा पुरानी एंट्री के लिए मौजूदा व्यवस्था में जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी का प्रावधान है. 2026 का संशोधन इसी व्यवस्था को दो साल से ज्यादा पुराने मामलों में और सख्त बनाता है.

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सिर्फ प्रमाण पत्र हासिल करने तक सीमित नहीं है. 2023 में किए गए संशोधनों के बाद जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटाबेस तैयार करने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया गया था. 2023 के संशोधन में जन्म प्रमाण पत्र को कई सरकारी और नागरिक सेवाओं में जन्म की तारीख और स्थान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रावधान भी जोड़ा गया था. इनमें इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन, वोटर लिस्ट तैयार करना और सरकारी नौकरी में नियुक्ति जैसे काम शामिल हैं.

क्या है नए संशोधन का मकसद?

इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मकसद जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में होने वाली देरी को कम करना और रिकॉर्ड को ज्यादा भरोसेमंद बनाना है. इस विधेयक के कानून बनने के बाद पुराने और संदिग्ध मामलों की जांच का स्तर बढ़ेगा. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन समय पर कराना न सिर्फ कानूनी रिकॉर्ड के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य में स्कूल, नौकरी, पासपोर्ट, वोटर लिस्ट और दूसरी सरकारी सेवाओं में डॉक्यूमेंट के तौर पर भी बेहद अहम है.

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