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Explainer: क्या है सर शोभा सिंह ट्रस्ट और RSS से जुड़े संगठन BMS के किराए का विवाद? याचिका पर आज होगी सुनवाई

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: क्या है सर शोभा सिंह ट्रस्ट और RSS से जुड़े संगठन BMS के किराए का विवाद? याचिका पर आज होगी सुनवाई

Bharatiya Mazdoor Sangh Rent Dispute: सर शोभा सिंह ट्रस्ट ने आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ पर 15 वर्षों से किराया नहीं देने आरोप लगाया है. इस संबंध में ट्रस्ट ने याचिका दायर की है, जिस पर आज दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई होनी है. ट्रस्ट ने बीएमएस पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया है.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 18, 2026, 09:17 AM IST

Explainer: क्या है सर शोभा सिंह ट्रस्ट और RSS से जुड़े संगठन BMS के किराए का विवाद? याचिका पर आज होगी सुनवाई

सांकेतिक फोटो  (इमेज क्रेडिट - AI)

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  • ट्रस्ट ने आरोप लगाया है कि BMS ने 15 वर्षों से किराया नहीं दिया है 
  • ट्रस्ट ने दायर अपनी याचिका में कब्जा करने का भी आरोप लगाया है
  • ट्रस्ट की याचिका पर आज तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई होनी है
  • आए जानते हैं ट्रस्ट और BMS के बीच किराये का विवाद क्या है?

Bharatiya Mazdoor Sangh Rent Dispute: आरएसएस से जुड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ (BMS) और सर शोभा सिंह ट्रस्ट के बीच बकाया किराए का विवाद गहरा गया है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट सर शोभा सिंह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की उस याचिका पर आज सुनवाई करेगी, जिसमें RSS से जुड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ (BMS) और अन्य लोगों पर ट्रस्ट की चार संपत्तियों का लंबे समय से किराया नहीं चुकाने का आरोप लगाया गया है. आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी क्या है?

बीएमएस को किराए पर दी गई ये जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित सर शोभा सिंह बिल्डिंग की दो मंजिलों पर बने चार कमरों में हैं.मौजूदा समय में BMS इन कमरों का इस्तेमाल अपने दिल्ली मुख्यालय के तौर पर कर रहा है.

किराया नहीं देने और कब्जा करने का आरोप 

ट्रस्ट ने 2021 में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि संबंधित किरायेदार करीब 15 वर्षों से किराए का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बिना अनुमति के इन कमरों पर  कब्जा बनाए हुए हैं. मामले में देशराज गुप्ता के खिलाफ तीन हिस्सों और जगदीश प्रसाद माथुर के खिलाफ एक हिस्से को लेकर केस दर्ज किया गया है. दोनों की मौत हो चुकी है. 

याचिका में ये नाम भी हैं शामिल 

मामले में दिल्ली के पूर्व मेयर हंसराज गुप्ता के बेटों शिव राज, राजेंद्र और महेंद्र गुप्ता के साथ BMS को भी प्रतिवादी बनाया गया है. हंसराज गुप्ता लंबे समय तक RSS के दिल्ली प्रांत संघ चालक रहे थे. वह 1967 से 1972 तक जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली नगर निगम के मेयर भी थे. 

जगदीश प्रसाद माथुर RSS प्रचारक थे और उन्होंने लंबे समय तक जनसंघ और बाद में BJP के साथ काम किया था. कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, बाकी प्रतिवादियों में से किसी के कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण BMS इस मामले में अकेले कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.

BMS ने की थी किराया देने की पेशकश

इंडियन एक्सप्रेस ने BMS के वकील आदर्श तिवारी के हवाले से कहा कि संगठन ने 28 जनवरी 2026 को बकाया रकम चुकाने की पेशकश की थी. उनका कहना है कि किराए की कुछ रकम बकाया है और संगठन उसका भुगतान करने को तैयार है. रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रस्ट का कहना है कि किरायेदार बिना अनुमति के रह रहे हैं और कई वर्षों से किराया नहीं दे रहे हैं.

किसने लिया था किराये पर परिसर?

ट्रस्ट की याचिका के मुताबिक, करीब 1951 में हंसराज गुप्ता के नाम पर इन कमरों को किराये पर लिया गया था. हंसराज गुप्ता उद्योगपति भी थे. परिसर का इस्तेमाल उनके निजी कार्यालय और BMS व जनसंघ से जुड़े कामकाज के लिए किया जाना था.

कितना है किराया, कब से नहीं हुआ भुगतान?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट में पेश दस्तावेजों के अनुसार, 2013 में चार कमरों में से एक का मासिक किराया 849.20 रुपये था. ट्रस्ट का दावा है कि 2005 तक किराया और हाउस टैक्स का भुगतान होता रहा, लेकिन इसके बाद नियमित भुगतान बंद हो गया. रिकॉर्ड में आखिरी भुगतान 1,281 रुपये का बताया गया है, जो 24 जनवरी 2006 के चेक के जरिए एक हिस्से के लिए किया गया था. ट्रस्ट के अनुसार, जनवरी 2006 के बाद उसे किराए के रूप में कोई रकम नहीं मिली. 28 फरवरी 2021 तक कुल बकाया किराया 1.27 लाख रुपये से अधिक हो गया था.

भेजा गया था बकाया भुगतान का नोटिस

याचिका के मुताबिक, 23 अप्रैल 2013 को ट्रस्टी प्रेमइंदर सिंह ने 54,393 रुपये के बकाये के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया था. इसमें दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, 1958 की धारा 6A का हवाला देते हुए किराए में हर तीन साल में 10 फीसदी बढ़ोतरी का प्रावधान बताया गया था. ट्रस्ट के हिसाब से जून 2013 में संबंधित परिसर के एक हिस्से का मासिक किराया 772 रुपये था.

इसके बाद 14 अगस्त 2020 को ट्रस्ट ने गुप्ता परिवार के चार सदस्यों और BMS को एक और नोटिस भेजा। इसमें 15 फीसदी ब्याज के साथ 2.48 लाख रुपये के बकाये का भुगतान करने के अलावा परिसर को मूल स्थिति में लाने और उसे खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था.

ट्रस्ट ने ये भी लगाए आरोप 

याचिका में कहा गया है कि 14 जुलाई 2020 को किए गए निरीक्षण के दौरान पता चला कि गुप्ता परिवार के पास अब परिसर का प्रत्यक्ष कब्जा नहीं था और चारों हिस्सों पर BMS का कब्जा था. ट्रस्ट ने यह भी आरोप लगाया कि किराए की जगह के सामने मौजूद खुली बालकनी और बरामदे को बंद कर दिया गया था. इसके अलावा एक अनधिकृत शेड बनाए जाने का भी आरोप लगाया गया है. 

कभी जनसंघ का केंद्र थी इमारत

सर शोभा सिंह बिल्डिंग का राजनीतिक इतिहास भी रहा है. यह इमारत कभी भारतीय जनसंघ के मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल होती थी. जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में परिवर्तित हुआ. पास की एक अन्य इमारत अब BJP के पास है और पार्टी उसका इस्तेमाल अभी भी करती है.

किसने की थी बीएमएस की स्थापना?

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में RSS के प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने की थी, जिस दौर में जनसंघ ने सर शोभा सिंह बिल्डिंग से अपना कामकाज शुरू किया था, उस समय पार्टी एक अपेक्षाकृत छोटा राजनीतिक संगठन थी. 1967 के बाद कई राज्यों में गठबंधन सरकारों में उसकी भागीदारी के साथ उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ा.

कौन थे सर शोभा सिंह? जिनके नाम पर है ट्रस्ट

सर शोभा सिंह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना मार्च 1961 में सरदार बहादुर सर शोभा सिंह ने की थी. ट्रस्ट की शुरुआती संपत्ति 5,000 रुपये थी. सर शोभा सिंह लुटियंस दिल्ली के प्रमुख ठेकेदारों में शामिल थे. दिल्ली की कई ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. 

इनमें साउथ ब्लॉक, नेशनल म्यूजियम, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट से जुड़े निर्माण कार्य शामिल हैं.ट्रस्ट के शुरुआती ट्रस्टियों में एस. उज्ज्वल सिंह, एस. भगवान सिंह, लेखक खुशवंत सिंह, एस. दलजीत सिंह और आर.बी. नत्थू राम शामिल थे. एस. उज्ज्वल सिंह बाद में पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपाल भी बने.

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