FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तीसरे वनडे में भारत की शानदार जीत, साउथ अफ्रीका ने 271 रन का लक्ष्य दिया था | जायसवाल ने जड़ा वनडे करियर का पहला शतक, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप ने 4-4 विकेट लिए | साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, रोहित ने 75 रन और कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या है IndiGo संकट की असली वजह, दबाव बनाने की रणनीति या एयरलाइन के विफलता का नतीजा?

क्या है IndiGo संकट की असली वजह, दबाव बनाने की रणनीति या एयरलाइन के विफलता का नतीजा?

Yashasvi Jaiswal Century: यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बनें छठे भारतीय बल्लेबाज

Yashasvi Jaiswal Century: यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बनें छठे भारतीय बल्लेबाज

IND vs SA: इंटरनेशनल क्रिकेट में Rohit Sharma ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बनें चौथे भारतीय खिलाड़ी

IND vs SA: इंटरनेशनल क्रिकेट में Rohit Sharma ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बनें चौथे भारतीय खिलाड़ी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक

1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

क्या है IndiGo संकट की असली वजह, दबाव बनाने की रणनीति या एयरलाइन के विफलता का नतीजा?

IndiGo Crisis: FDTL के नए नियमों तय किया गया कि पायलट एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता. अगर दो पायलट क्रू-सेटअप है तो 13 घंटे ड्यूटी कर सकता है. लेकिन हफ्ते में उसे 48 घंटे का आराम देना जरूरी है.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 06, 2025, 09:59 PM IST

क्या है IndiGo संकट की असली वजह, दबाव बनाने की रणनीति या एयरलाइन के विफलता का नतीजा?

IndiGo flight 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय गहरे संकट में है. 1 दिंसबर से 6 दिसंबर 2025 के बीच उसकी लगभग 21,00 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं. इनमें दिल्ली-मुंबई, बेंगलुरु-कोलकाता जैसे बड़े एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों की तादाद सबसे ज्यादा है. देश की एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा 64% स्टेक रखनी वाली इंडिगो के इस रवैये से हर कोई हैरान है. लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हुआ क्यों? क्या यह फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) नियम का नतीजा है या फिर सरकार को ब्लैकमेल करने की एयरलाइंस की कोई चाल है?

दरअसल, इंडिगो में यह क्राइसिस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के लागू होने के बाद शुरू हुआ. सरकार के निर्देश पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एफडीटीएल को 1 जुलाई 2025 को लागू किया था. FDTL के तहत सभी एयरलाइंस को एक रोस्टर बनाने के लिए कहा गया. जिसमें पायलट और क्रू मेंबर्स का ड्यूटी का समय क्या होगा? आराम का समय क्या होगा? ग्राउंट समय और टर्न-अराउंड टाइम के साथ-साथ पायलटों की जोड़ी और क्रू मेंबर्स की संख्या सब रोस्टर में बतानी होगी.

FDTL के नए नियमों तय किया गया कि पायलट एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता. अगर दो पायलट क्रू-सेटअप है तो 13 घंटे ड्यूटी कर सकता है. लेकिन हफ्ते में उसे 48 घंटे का आराम देना जरूरी है. इतना ही नहीं पायलट हफ्ते में सिर्फ 2 दिन नाइट ड्यूटी और इस दौरान दो नाइट लैंडिंग कर सकता है. FDTL नियमों में सबसे अहम बात यह थी कि पायलटों को आराम देना जरूरी है.

क्या इसकी वजह FDTL नियम?

जानकारी के मुताबिक, FDTL नियम लागू होने के बाद इंडिगो ने बड़ी संख्या में पायलट आराम पर भेज दिए. जिसकी वजह से एयरलाइन के परिचालन गड़बड़ा गया. इंडिगो के पास न ही एक्स्ट्रा पायलट हैं और न ही क्रू मेंबर्स का स्टाफ. ऐसे में एयरलाइन ने पायलटों की कमी के चलते उड़ानों को रद्द करना शुरू कर दिया, 1 दिसंबर को 600 से ज्यादा फ्लाइटों को कैंसिल किया. इसको लेकर यात्रियों ने जब हंगामा शुरू किया तो उसने अपना बचान करने के लिए इसका आरोप DGCA पर मंड दिया.

इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि DGCA के FDTL नियम लागू करने की वजह से उका परिचालन गड़बड़ा गया. कंपनी ने कहा कि घरेलू विमानन का एक बड़ा हिस्सा अकेले संभालने की वजह से पूरा रोस्टर अपडेट नहीं कर पाई. जिसकी वजह से पायलटों की कमी हो गई और मजबूरन उसे उड़ानों को रद्द करना पड़ा.

हालांकि, कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स इसके लिए इंडिगो को जिम्मेदार ठहरा रही हैं. उनका कहना है कि इंडिगो की यह पूरी रणनीति सरकार पर दबाव बनाने की है, क्योंकि उसको पता है कि देश का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट बेड़ा उसके पास है. उनका कहना है कि FDTL नियम लागू होने के बाद जब सभी एयरलाइंस अपना स्टाफ बढ़ा लिया तो इंडिगो ने ऐसा क्यों नहीं किया? दूसरी बात जब इंडिगो को पता था उसके पास पायलटों की कमी है, फिर उसने अपनी 1000 उड़ानों की टिकट बुकिंग क्यों करनी दी.

एक्स्पर्ट्स का कहना है कि IndiGo सरकार बर बेवजह दबाव बनाना चाहती थी. उसने सरकार को ब्लैकमेल करने के गलत इरादे से खुद को गलत तरीके से मैनेज किया. लेकिन उसका यह दांव उलटा पड़ गया. इतने बडे नेटवर्क की जब चैन बिगड़ती, तो बाकी हिस्से भी तेजी से प्रभावित हुए. दर्जनों एयरपोर्ट, पायलट, क्रू और 2100 से ज्यादा उड़ानों का शेड्यूल एक झटके में बिगड़ गया.

यह भी पढ़ें- 1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक

हालांकि, इसका सबसे बुरा असर यात्रियों पर पड़ा. जिन्हें घंटों एयरपोर्ट पर बंधक जैसा रहना पड़ा. दूसरी एयरलाइंस में महंगे टिकट पर सफर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी इंडिगो संकट का फायदा उठाते हुए अपनी टिकटों के दाम महंगे कर दिए.

सरकार ने क्या दिया आदेश

विरोध बढ़ा तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी एयरलाइंस कंपनियों को फटकार लगाई है और दूरी के हिसाब से किराया तय कर दिया. नए फैसले के मुताबिक, 500 किलोमीटर तक के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपये, 500–1000 किलोमीटर तक के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किलोमीटर तक के लिए 15,000 रुपये और 1500 किलोमीटर से अधिक के लिए 18,000 रुपये लिए जा सकेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक
1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक
किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद
किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद
Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी
Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी
Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया
Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
Rashifal 04 December 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement