क्या है IndiGo संकट की असली वजह, दबाव बनाने की रणनीति या एयरलाइन के विफलता का नतीजा?

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय गहरे संकट में है. 1 दिंसबर से 6 दिसंबर 2025 के बीच उसकी लगभग 21,00 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं. इनमें दिल्ली-मुंबई, बेंगलुरु-कोलकाता जैसे बड़े एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों की तादाद सबसे ज्यादा है. देश की एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा 64% स्टेक रखनी वाली इंडिगो के इस रवैये से हर कोई हैरान है. लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हुआ क्यों? क्या यह फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) नियम का नतीजा है या फिर सरकार को ब्लैकमेल करने की एयरलाइंस की कोई चाल है?

दरअसल, इंडिगो में यह क्राइसिस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के लागू होने के बाद शुरू हुआ. सरकार के निर्देश पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एफडीटीएल को 1 जुलाई 2025 को लागू किया था. FDTL के तहत सभी एयरलाइंस को एक रोस्टर बनाने के लिए कहा गया. जिसमें पायलट और क्रू मेंबर्स का ड्यूटी का समय क्या होगा? आराम का समय क्या होगा? ग्राउंट समय और टर्न-अराउंड टाइम के साथ-साथ पायलटों की जोड़ी और क्रू मेंबर्स की संख्या सब रोस्टर में बतानी होगी.

FDTL के नए नियमों तय किया गया कि पायलट एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता. अगर दो पायलट क्रू-सेटअप है तो 13 घंटे ड्यूटी कर सकता है. लेकिन हफ्ते में उसे 48 घंटे का आराम देना जरूरी है. इतना ही नहीं पायलट हफ्ते में सिर्फ 2 दिन नाइट ड्यूटी और इस दौरान दो नाइट लैंडिंग कर सकता है. FDTL नियमों में सबसे अहम बात यह थी कि पायलटों को आराम देना जरूरी है.

क्या इसकी वजह FDTL नियम?

जानकारी के मुताबिक, FDTL नियम लागू होने के बाद इंडिगो ने बड़ी संख्या में पायलट आराम पर भेज दिए. जिसकी वजह से एयरलाइन के परिचालन गड़बड़ा गया. इंडिगो के पास न ही एक्स्ट्रा पायलट हैं और न ही क्रू मेंबर्स का स्टाफ. ऐसे में एयरलाइन ने पायलटों की कमी के चलते उड़ानों को रद्द करना शुरू कर दिया, 1 दिसंबर को 600 से ज्यादा फ्लाइटों को कैंसिल किया. इसको लेकर यात्रियों ने जब हंगामा शुरू किया तो उसने अपना बचान करने के लिए इसका आरोप DGCA पर मंड दिया.

इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि DGCA के FDTL नियम लागू करने की वजह से उका परिचालन गड़बड़ा गया. कंपनी ने कहा कि घरेलू विमानन का एक बड़ा हिस्सा अकेले संभालने की वजह से पूरा रोस्टर अपडेट नहीं कर पाई. जिसकी वजह से पायलटों की कमी हो गई और मजबूरन उसे उड़ानों को रद्द करना पड़ा.

हालांकि, कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स इसके लिए इंडिगो को जिम्मेदार ठहरा रही हैं. उनका कहना है कि इंडिगो की यह पूरी रणनीति सरकार पर दबाव बनाने की है, क्योंकि उसको पता है कि देश का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट बेड़ा उसके पास है. उनका कहना है कि FDTL नियम लागू होने के बाद जब सभी एयरलाइंस अपना स्टाफ बढ़ा लिया तो इंडिगो ने ऐसा क्यों नहीं किया? दूसरी बात जब इंडिगो को पता था उसके पास पायलटों की कमी है, फिर उसने अपनी 1000 उड़ानों की टिकट बुकिंग क्यों करनी दी.

एक्स्पर्ट्स का कहना है कि IndiGo सरकार बर बेवजह दबाव बनाना चाहती थी. उसने सरकार को ब्लैकमेल करने के गलत इरादे से खुद को गलत तरीके से मैनेज किया. लेकिन उसका यह दांव उलटा पड़ गया. इतने बडे नेटवर्क की जब चैन बिगड़ती, तो बाकी हिस्से भी तेजी से प्रभावित हुए. दर्जनों एयरपोर्ट, पायलट, क्रू और 2100 से ज्यादा उड़ानों का शेड्यूल एक झटके में बिगड़ गया.

हालांकि, इसका सबसे बुरा असर यात्रियों पर पड़ा. जिन्हें घंटों एयरपोर्ट पर बंधक जैसा रहना पड़ा. दूसरी एयरलाइंस में महंगे टिकट पर सफर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी इंडिगो संकट का फायदा उठाते हुए अपनी टिकटों के दाम महंगे कर दिए.

सरकार ने क्या दिया आदेश

विरोध बढ़ा तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी एयरलाइंस कंपनियों को फटकार लगाई है और दूरी के हिसाब से किराया तय कर दिया. नए फैसले के मुताबिक, 500 किलोमीटर तक के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपये, 500–1000 किलोमीटर तक के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किलोमीटर तक के लिए 15,000 रुपये और 1500 किलोमीटर से अधिक के लिए 18,000 रुपये लिए जा सकेंगे.

