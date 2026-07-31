क्या है Property Aadhar जिससे दिल्ली की हर जमीन को मिलेगी डिजिटल पहचान? समझें घर खरीदारों के लिए कैसे होगा फायदेमंद

दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी आधार लाने की कर रही है तैयारी, जानें इससे होम बायर्स के साथ-साथ बैंक और फाइनेंशिंग कंपनियों को क्या होगा फायदा...

दिल्ली में प्रॉपर्टी आधार लाने की तैयारी कर रही दिल्ली सरकार

राजधानी की हर प्रॉपर्टी को मिलेगी यूनीक डिजिटल आइडेंटिटी

यह कानून बनने के बाद हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड डिजिटली होगा मौजूद

होम बायर्स ही नहीं, बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी होगा फायदा

घर खरीदने के लिए सिर्फ पैसों का इंतजाम करना ही काफी नहीं है. बायर्स को यह भी देखना पड़ता है कि जिस प्रॉपर्टी को वह खरीदना चाहते हैं, उसमें कोई कानूनी पचड़ा तो नहीं है. प्रॉपर्टी खरीदने में कागजों की छोटी सी गड़बड़ी भी खरीदार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है. रजिस्ट्रेशन में देरी से लेकर लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवाद तक सामने आ सकते हैं. घर खरीदारों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार भूमि रिकॉर्ड को ज्यादा व्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है.

2026 में सरकार ने दिल्ली में हर भूमि पार्सल को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान देने के लिए यूनीक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या Bhu-Aadhaar का ऐलान किया है. इसके लिए दिल्ली सरकार दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 2026 लाएगी जिसका मकसद हर प्रॉपर्टी को यूनीक डिजिटल आइडेंटिटी देना है. अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड डिजिटली मौजूद होगा. इसे प्रॉपर्टी आधार कार्ड कहा जा रहा है.

दिल्ली में प्रॉपर्टी आधार की जरूरत क्यों?

राजधानी में जमीन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड अलग-अलग विभागों और एजेंसियों के पास होते हैं. दिल्ली में पहले से ही भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का काम चल रहा है, जिसमें खसरा, खतौनी, जमाबंदी, म्यूटेशन और दूसरी जमीन से जुड़ी जानकारी को डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जा रहा है. राजस्व विभाग के मुताबिक डिजिटल रिकॉर्ड के साथ सटीक डिजिटल मैप और जियो-रेफरेंसिंग की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

इस वजह से किसी संपत्ति को खरीदने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स और सरकारी रिकॉर्ड का मिलान करना बेहद जरूरी होता है. सिर्फ सेल डीड या किसी पुराने डॉक्यूमेंट में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होना अपने आप में हर स्थिति में साफ और निर्विवाद टाइटल की गारंटी नहीं माना जा सकता. खरीदार को यह भी देखना होता है कि जमीन का रिकॉर्ड, म्यूटेशन, प्रॉपर्टी की सीमा, मंजूरियां और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक-दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं. नई डिजिटल व्यवस्था का इस तरह की जानकारी को ज्यादा व्यवस्थित और आसानी से उपलब्ध कराना है.

होम बायर्स को इससे क्या होगा फायदा?

घर खरीदने वालों के लिए प्रॉपर्टी आधार का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी को अलग-अलग रिकॉर्ड से मिलाने का काम आसान हो जाए. अगर किसी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड, उसका नक्शा और उससे जुड़ी दूसरी जानकारी एक ही डिजिटल सिस्टम में बेहतर तरीके से जुड़ती है, तो खरीदार के लिए शुरुआती लेवल पर प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स चेक करना आसान हो जाएगा.

इसका फायदा सिर्फ खरीदारों तक सीमित नहीं रहेगा. बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी होम लोन देने से पहले प्रॉपर्टी और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को चेक कर पाएंगी. डेवलपर्स के लिए भी जमीन की पहचान, सर्वे और रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगी.

प्रॉपर्टी आधार कार्ड से संपत्ति से जुड़े कानूनी मामले रातोंरात खत्म नहीं होंगे. लेकिन अगर दिल्ली सरकार हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाती है तो इससे पेपरवर्क कम होगा, ट्रांजैक्शन्स में तेजी आएगी और खरीदारों के लिए दिल्ली में घर खरीदना आसान हो जाएगा.