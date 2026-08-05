क्या है FCRA 2026 बिल? जिस पर अमेरिकी सांसद को लगी मिर्ची, इसी हफ्ते संसद में हो सकता है पेश

केंद्र सरकार विदेशों से फंड हासिल करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और चैरिटी संस्थाओं पर नकेल कसने के लिए नए और सख्त नियम लाने की तैयारी में है.

संसद में इसी हफ्ते सरकार FCRA संशोधन बिल पेश कर सकती है

नए बिल के तहत विदेशी फंड पर नकेल कसी जाएगी

नियम तोड़ने पर अब संस्था के साथ-साथ उसके डायरेक्टर और ट्रस्टी भी जिम्मेदार होंगे

अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने इस बिल पर आपत्ति जताई है

संसद का मानसून सत्र सोमवार (3 अगस्त 2026) से अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, लेकिन हंगामे के आसार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. शुरुआती दो हफ्तों में जहां नीट-पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में जमकर बावाल हुआ, वहीं अब एक नए कानून को लेकर सियासी पारा चढ़ने वाला है.

केंद्र सरकार संसद में विदेशी अंशदान नियमन कानून यानी FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) में संशोधन का नया बिल पेश करने जा रही है. विदेशी पैसों से चलने वाले गैर-सरकारी संगठनों और चैरिटी संस्थाओं के लिए इस बिल को बेहद सख्त माना जा रहा है. यही वजह है कि बिल के सदन में आते ही विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं.

विदेशी फंड पर कसने वाला है शिकंजा

सरकार का कहना है कि विदेशों से मिलने वाले चंदे में पूरी पारदर्शिता लाने और इसकी आड़ में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए कानून में कड़े बदलाव जरूरी हैं. नए संशोधनों के जरिए सरकार विदेशी फंड हासिल करने वाले सभी एनजीओ पर सीधी और पैनी नजर रखेगी.

हालांकि, विपक्षी दलों और कई स्वयंसेवी संस्थाओं का तर्क है कि इससे एनजीओ के स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी छिन जाएगी. इसके बावजूद, सरकार को उम्मीद है कि वह इस बिल को सदन से पास कराने में सफल रहेगी.

आखिर क्या बदलने वाला है इस नए बिल में?

कानून को आसान भाषा में समझें तो इसमें कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो विदेशी चंदा लेने वालों की मनमानी पर पूरी तरह से ब्रेक लगा देंगे-

सरकारी कब्जे में जाएगी संपत्ति- बिल में एक 'नामित प्राधिकरण' बनाने का प्रस्ताव है. इंडिया टुडे के अनुसार, अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होता है, रिन्यू नहीं हो पाता या संस्था खुद इसे सरेंडर करती है, तो उसकी सारी विदेशी संपत्ति और बैंक में पड़ा पैसा तुरंत इस प्राधिकरण के पास चला जाएगा.

बिल में एक 'नामित प्राधिकरण' बनाने का प्रस्ताव है. इंडिया टुडे के अनुसार, अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होता है, रिन्यू नहीं हो पाता या संस्था खुद इसे सरेंडर करती है, तो उसकी सारी विदेशी संपत्ति और बैंक में पड़ा पैसा तुरंत इस प्राधिकरण के पास चला जाएगा. संपत्ति की नीलामी और जब्ती- सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसी संपत्तियों को किसी सरकारी विभाग को सौंप दे या उन्हें नीलाम करके पैसा सीधे सरकारी खजाने में जमा करा दे.

सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसी संपत्तियों को किसी सरकारी विभाग को सौंप दे या उन्हें नीलाम करके पैसा सीधे सरकारी खजाने में जमा करा दे. समय सीमा और रोक- विदेशी फंड को रखने और खर्च करने के लिए एक सख्त समय सीमा तय की जाएगी. इसके अलावा, जब तक किसी संस्था की जांच चल रही होगी या वह सस्पेंड रहेगी, तब तक वह अपनी किसी भी संपत्ति को बेच या ट्रांसफर नहीं कर पाएगी.

विदेशी फंड को रखने और खर्च करने के लिए एक सख्त समय सीमा तय की जाएगी. इसके अलावा, जब तक किसी संस्था की जांच चल रही होगी या वह सस्पेंड रहेगी, तब तक वह अपनी किसी भी संपत्ति को बेच या ट्रांसफर नहीं कर पाएगी. अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी- नियम तोड़ने पर केवल संस्था का नाम खराब नहीं होगा, बल्कि उसके डायरेक्टर, ट्रस्टी और मुख्य पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा. हालांकि, जेल की सजा की अधिकतम सीमा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रावधान भी रखा गया है.

नियम तोड़ने पर केवल संस्था का नाम खराब नहीं होगा, बल्कि उसके डायरेक्टर, ट्रस्टी और मुख्य पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा. हालांकि, जेल की सजा की अधिकतम सीमा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रावधान भी रखा गया है. जांच के लिए मंजूरी जरूरी- एफसीआरए से जुड़े मामलों में अब कोई भी जांच एजेंसी बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के सीधी कार्रवाई या जांच शुरू नहीं कर सकेगी.

अमेरिकी सांसद को क्यों लगी मिर्ची?

भारत के इस घरेलू विधायी मामले ने सात समंदर पार अमेरिका में भी राजनीतिक भूचाल ला दिया है. डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने इस बिल का खुलकर विरोध किया है. उन्होंने इस प्रस्तावित संशोधन को भारत में रहने वाले ईसाई समुदाय पर सीधा हमला करार दे दिया.

अमेरिकी सांसद राइली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा कि भारत में ईसाई धर्म का इतिहास बहुत पुराना है और यह सेंट थॉमस के जमाने से वहां मौजूद है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून की आड़ में भारत सरकार चर्चों, ईसाई धर्मार्थ संस्थाओं और उनसे जुड़े एनजीओ का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहती है.

Christians have been in India since St. Thomas the Apostle traveled to the Malabar Coast just decades after the resurrection of our Lord Jesus Christ.



But despite this long Christian history, India’s Parliament is considering amending Foreign Contribution Regulation Amendment… — Rep. Riley M. Moore (@RepRileyMoore) August 4, 2026

द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ने की कही बात

राइली मूर ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत की संसद इस बिल को इसी रूप में आगे बढ़ाती है, तो यह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों और कूटनीतिक रिश्तों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन सकता है.

FCRA अमेंडमेंट बिल न केवल भारतीय संसद में राजनीतिक घमासान का केंद्र बनने जा रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है. अब देखना यह होगा कि सरकार विपक्ष के विरोध और विदेशी दबाव के बीच इस बिल को सदन में किस तरह पास कराती है.

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