क्या है FCRA 2026 बिल? जिस पर अमेरिकी सांसद को लगी मिर्ची, इसी हफ्ते संसद में हो सकता है पेश

डीएनए एक्सप्लेनर
केंद्र सरकार विदेशों से फंड हासिल करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और चैरिटी संस्थाओं पर नकेल कसने के लिए नए और सख्त नियम लाने की तैयारी में है.
संसद का मानसून सत्र सोमवार (3 अगस्त 2026) से अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, लेकिन हंगामे के आसार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. शुरुआती दो हफ्तों में जहां नीट-पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में जमकर बावाल हुआ, वहीं अब एक नए कानून को लेकर सियासी पारा चढ़ने वाला है.
केंद्र सरकार संसद में विदेशी अंशदान नियमन कानून यानी FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) में संशोधन का नया बिल पेश करने जा रही है. विदेशी पैसों से चलने वाले गैर-सरकारी संगठनों और चैरिटी संस्थाओं के लिए इस बिल को बेहद सख्त माना जा रहा है. यही वजह है कि बिल के सदन में आते ही विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं.
सरकार का कहना है कि विदेशों से मिलने वाले चंदे में पूरी पारदर्शिता लाने और इसकी आड़ में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए कानून में कड़े बदलाव जरूरी हैं. नए संशोधनों के जरिए सरकार विदेशी फंड हासिल करने वाले सभी एनजीओ पर सीधी और पैनी नजर रखेगी.
हालांकि, विपक्षी दलों और कई स्वयंसेवी संस्थाओं का तर्क है कि इससे एनजीओ के स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी छिन जाएगी. इसके बावजूद, सरकार को उम्मीद है कि वह इस बिल को सदन से पास कराने में सफल रहेगी.
कानून को आसान भाषा में समझें तो इसमें कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो विदेशी चंदा लेने वालों की मनमानी पर पूरी तरह से ब्रेक लगा देंगे-
भारत के इस घरेलू विधायी मामले ने सात समंदर पार अमेरिका में भी राजनीतिक भूचाल ला दिया है. डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने इस बिल का खुलकर विरोध किया है. उन्होंने इस प्रस्तावित संशोधन को भारत में रहने वाले ईसाई समुदाय पर सीधा हमला करार दे दिया.
अमेरिकी सांसद राइली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा कि भारत में ईसाई धर्म का इतिहास बहुत पुराना है और यह सेंट थॉमस के जमाने से वहां मौजूद है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून की आड़ में भारत सरकार चर्चों, ईसाई धर्मार्थ संस्थाओं और उनसे जुड़े एनजीओ का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहती है.
Christians have been in India since St. Thomas the Apostle traveled to the Malabar Coast just decades after the resurrection of our Lord Jesus Christ.— Rep. Riley M. Moore (@RepRileyMoore) August 4, 2026
But despite this long Christian history, India’s Parliament is considering amending Foreign Contribution Regulation Amendment…
राइली मूर ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत की संसद इस बिल को इसी रूप में आगे बढ़ाती है, तो यह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों और कूटनीतिक रिश्तों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन सकता है.
FCRA अमेंडमेंट बिल न केवल भारतीय संसद में राजनीतिक घमासान का केंद्र बनने जा रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है. अब देखना यह होगा कि सरकार विपक्ष के विरोध और विदेशी दबाव के बीच इस बिल को सदन में किस तरह पास कराती है.
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