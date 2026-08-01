57 की मौत, 60 हजार ने पार किया बॉर्डर! स्पेन की सीमा पर क्यों उमड़ी भीड़? जानिए वजह

Spain Morocco Border Crisis: मोरक्को के रास्ते स्पेन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में अब तक कम से कम 57 प्रवासियों की मौत हो चुकी है.

मोरक्को के रास्ते स्पेन में घुसने की कोशिश में भगदड़ के कारण 57 प्रवासियों की मौत

स्पेनिश सीमा पर अचानक हजारों प्रवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा

हालात बिगड़ने पर स्पेन सरकार को सेना, पुलिस बल, गश्ती नौकाएं तैनात करनी पड़ीं

सीमा पर सुरक्षा सख्त कर अब तक 48,000 से अधिक घुसपैठियों को वापस भेजा

उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित स्पेन के छोटे से शहर सेउटा (Ceuta) की सीमा पर इस वक्त भारी अफरा-तफरी का माहौल है. मोरक्को के रास्ते यूरोपीय संघ की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे प्रवासियों के एक बड़े हुजूम के कारण एक बड़ा मानवीय और कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया है.

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इस पूरी भागदौड़ और समुद्र के रास्ते सीमा पार करने की जद्दोजहद में कम से कम 57 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. हालात की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार (31 जुलाई 2026) को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को आपातकालीन कदम उठाने पड़े हैं और क्षेत्र में अतिरिक्त सेना और पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है.

कैसे शुरू हुआ स्पेन-मोरक्को सीमा संकट?

सेउटा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जुआन जेसुस विवाश के अनुसार, मोरक्को की तरफ से लगभग 60,000 प्रवासियों ने स्पेन की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की है.तटीय इलाकों में तैनात सिविल गार्ड अधिकारियों के अनुसार, मौत की बड़ी वजह समुद्र में डूबना और सुरक्षा ब्रेकवाटर फेंस पर हुई भीषण भगदड़ है.

लोग किसी भी तरह मोरक्को की सीमा पार कर स्पेन की जमीन पर कदम रखना चाहते थे, जिससे सीमा पर लगा सुरक्षा ढांचा पूरी तरह चरमरा गया. वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हजारों लोग तैरकर, हवा वाले ट्यूब्स के सहारे और ऊंची-ऊंची कंटीली बाड़ पर चढ़कर सेउटा में घुसे. कई लोग भावुक होकर वीवा एस्पाना (स्पेन जिंदाबाद) के नारे भी लगा रहे थे.

The INVASION of Spain is unfolding right before our eyes 🇪🇸🚨



Prime Minister Pedro Sanchez's government policies are actively encouraging massive waves of migration from Africa into Spain.



The Spanish territory of Ceuta - an enclave bordering Morocco near the Strait of… pic.twitter.com/w8i0JR04yR — Predictivemoney (@Predictivemoney) July 30, 2026

स्पेन सरकार का रुख और कार्रवाई

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घटना का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने इसे स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का सीधा उल्लंघन करार दिया. सांचेज ने कहा कि मानव तस्कर युवाओं को धोखा देकर मौत के मुंह में धकेल रहे हैं. स्पेन की सरकार ने सेउटा में कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए थल सेना, अतिरिक्त पुलिस बल, गोताखोर, ड्रोन और गश्ती नौकाएं भेजी हैं.

स्पेन के गृह मंत्रालय का दावा है कि स्थिति पर तेजी से नियंत्रण पाया जा रहा है. मंत्रालय के अनुसार, घुसपैठ करने वाले 50,000 से अधिक लोगों में से 48,000 से ज्यादा प्रवासियों को वापस मोरक्को की सीमा में भेज दिया गया है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है.

क्या है सेउटा और क्यों बना है आकर्षण का केंद्र?

भौगोलिक रूप से सेउटा उत्तरी अफ्रीका में स्थित मोरक्को की सीमा से लगा एक छोटा सा स्पैनिश क्षेत्र है. एनवाईटी के अनुसार, 1580 से ही यह स्पेन के नियंत्रण में है और यूरोपीय संघ का हिस्सा है. हालांकि, मोरक्को इस पर अपना दावा ठोकता रहा है और इसे ऑक्यूपाइड लैंड यानी कब्जे में ली गई जमीन मानता है

यूरोप का दरवाजा

अफ्रीका के लोगों के लिए सेउटा, स्पेन और यूरोपीय संघ में जाने का सबसे सुगम और नजदीकी जरिया माना जाता है. मोरक्को के फनिदेक कस्बे से महज 5 किलोमीटर तैरकर लोग यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं. सेउटा की सीमाओं पर बेहद सख्त पहरा होता है. इससे पहले मई 2021 में भी जब मोरक्को ने सीमा ढीली की थी, तब दो दिनों के भीतर 10,000 से ज्यादा प्रवासी यहां घुस आए थे.

अचानक क्यों बढ़ी प्रवासियों की भीड़?

स्पेनिश अधिकारियों के अनुसार, इस संकट के पीछे दो मुख्य कारण माने जा रहे हैं-

कानूनी अफवाहें और तस्कर- स्पैनिश सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद मानव तस्करों ने प्रवासियों के बीच यह अफवाह फैला दी कि समुद्र में पकड़े जाने पर उन्हें तुरंत वापस मोरक्को नहीं भेजा जा सकता.

स्पैनिश सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद मानव तस्करों ने प्रवासियों के बीच यह अफवाह फैला दी कि समुद्र में पकड़े जाने पर उन्हें तुरंत वापस मोरक्को नहीं भेजा जा सकता. भू-राजनीतिक तनाव- एनवाईटी के अनुसार, स्पेन और अल्जीरिया के बीच बढ़ती नजदीकी से मोरक्को नाराज है. वेस्टर्न सहारा क्षेत्र को लेकर मोरक्को और अल्जीरिया में पुराना विवाद है. स्पैनिश पीएम की अल्जीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात के ठीक बाद मोरक्को की तरफ से सीमा पर ढील दी गई, जिससे यह स्थिति पैदा हुई.

वैश्विक स्तर पर बढ़ा कूटनीतिक तनाव

सेउटा संकट का असर अब पूरे यूरोप और अमेरिका की राजनीति पर देखने को मिल रहा है. ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे स्वीकार न करने योग्य बताया और कहा कि बिना नियमों के किसी को यूरोप में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

इटली का कड़ा रुख

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्पेन की सीमाओं में ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए स्पेन को यूरोप के वीजा-फ्री शेंगेन जोन से निलंबित करने की मांग तक कर दी है. फिनलैंड और डेनमार्क ने भी इस मांग का समर्थन किया है. फ्रांस ने स्पेन से लगी अपनी सीमाओं पर चेकिंग और सुरक्षा बेहद सख्त कर दी है.

अमेरिकी राजनीति में घमासान

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने इन तस्वीरों का इस्तेमाल डेमोक्रेटिक पार्टी पर हमला बोलने के लिए किया है. ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं रखी गईं, तो अमेरिका में भी ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे. फिलहाल, स्पेन की सेना और पुलिस बल सेउटा में स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने में लगे हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे यूरोप में अवैध प्रवास और सीमा सुरक्षा की बहस को एक बार फिर गरमा दिया है.

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