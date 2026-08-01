57 की मौत, 60 हजार ने पार किया बॉर्डर! स्पेन की सीमा पर क्यों उमड़ी भीड़? जानिए वजह

डीएनए एक्सप्लेनर
Spain Morocco Border Crisis: मोरक्को के रास्ते स्पेन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में अब तक कम से कम 57 प्रवासियों की मौत हो चुकी है.
उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित स्पेन के छोटे से शहर सेउटा (Ceuta) की सीमा पर इस वक्त भारी अफरा-तफरी का माहौल है. मोरक्को के रास्ते यूरोपीय संघ की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे प्रवासियों के एक बड़े हुजूम के कारण एक बड़ा मानवीय और कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया है.
(अपनी राय देने और ऐसी ही खबरें पढ़ने के लिए जुड़ें हमारे वॉट्सऐप चैनल से.)
इस पूरी भागदौड़ और समुद्र के रास्ते सीमा पार करने की जद्दोजहद में कम से कम 57 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. हालात की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार (31 जुलाई 2026) को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को आपातकालीन कदम उठाने पड़े हैं और क्षेत्र में अतिरिक्त सेना और पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है.
सेउटा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जुआन जेसुस विवाश के अनुसार, मोरक्को की तरफ से लगभग 60,000 प्रवासियों ने स्पेन की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की है.तटीय इलाकों में तैनात सिविल गार्ड अधिकारियों के अनुसार, मौत की बड़ी वजह समुद्र में डूबना और सुरक्षा ब्रेकवाटर फेंस पर हुई भीषण भगदड़ है.
लोग किसी भी तरह मोरक्को की सीमा पार कर स्पेन की जमीन पर कदम रखना चाहते थे, जिससे सीमा पर लगा सुरक्षा ढांचा पूरी तरह चरमरा गया. वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हजारों लोग तैरकर, हवा वाले ट्यूब्स के सहारे और ऊंची-ऊंची कंटीली बाड़ पर चढ़कर सेउटा में घुसे. कई लोग भावुक होकर वीवा एस्पाना (स्पेन जिंदाबाद) के नारे भी लगा रहे थे.
The INVASION of Spain is unfolding right before our eyes 🇪🇸🚨— Predictivemoney (@Predictivemoney) July 30, 2026
Prime Minister Pedro Sanchez's government policies are actively encouraging massive waves of migration from Africa into Spain.
The Spanish territory of Ceuta - an enclave bordering Morocco near the Strait of… pic.twitter.com/w8i0JR04yR
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घटना का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने इसे स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का सीधा उल्लंघन करार दिया. सांचेज ने कहा कि मानव तस्कर युवाओं को धोखा देकर मौत के मुंह में धकेल रहे हैं. स्पेन की सरकार ने सेउटा में कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए थल सेना, अतिरिक्त पुलिस बल, गोताखोर, ड्रोन और गश्ती नौकाएं भेजी हैं.
स्पेन के गृह मंत्रालय का दावा है कि स्थिति पर तेजी से नियंत्रण पाया जा रहा है. मंत्रालय के अनुसार, घुसपैठ करने वाले 50,000 से अधिक लोगों में से 48,000 से ज्यादा प्रवासियों को वापस मोरक्को की सीमा में भेज दिया गया है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है.
भौगोलिक रूप से सेउटा उत्तरी अफ्रीका में स्थित मोरक्को की सीमा से लगा एक छोटा सा स्पैनिश क्षेत्र है. एनवाईटी के अनुसार, 1580 से ही यह स्पेन के नियंत्रण में है और यूरोपीय संघ का हिस्सा है. हालांकि, मोरक्को इस पर अपना दावा ठोकता रहा है और इसे ऑक्यूपाइड लैंड यानी कब्जे में ली गई जमीन मानता है
अफ्रीका के लोगों के लिए सेउटा, स्पेन और यूरोपीय संघ में जाने का सबसे सुगम और नजदीकी जरिया माना जाता है. मोरक्को के फनिदेक कस्बे से महज 5 किलोमीटर तैरकर लोग यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं. सेउटा की सीमाओं पर बेहद सख्त पहरा होता है. इससे पहले मई 2021 में भी जब मोरक्को ने सीमा ढीली की थी, तब दो दिनों के भीतर 10,000 से ज्यादा प्रवासी यहां घुस आए थे.
स्पेनिश अधिकारियों के अनुसार, इस संकट के पीछे दो मुख्य कारण माने जा रहे हैं-
सेउटा संकट का असर अब पूरे यूरोप और अमेरिका की राजनीति पर देखने को मिल रहा है. ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे स्वीकार न करने योग्य बताया और कहा कि बिना नियमों के किसी को यूरोप में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026
Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.…
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्पेन की सीमाओं में ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए स्पेन को यूरोप के वीजा-फ्री शेंगेन जोन से निलंबित करने की मांग तक कर दी है. फिनलैंड और डेनमार्क ने भी इस मांग का समर्थन किया है. फ्रांस ने स्पेन से लगी अपनी सीमाओं पर चेकिंग और सुरक्षा बेहद सख्त कर दी है.
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने इन तस्वीरों का इस्तेमाल डेमोक्रेटिक पार्टी पर हमला बोलने के लिए किया है. ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं रखी गईं, तो अमेरिका में भी ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे. फिलहाल, स्पेन की सेना और पुलिस बल सेउटा में स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने में लगे हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे यूरोप में अवैध प्रवास और सीमा सुरक्षा की बहस को एक बार फिर गरमा दिया है.
ये भी पढ़ें- कौन है श्रीलंका का वो क्रिकेटर जिसने नीरज चोपड़ा को हराकर जीता गोल्ड? किस नंबर पर रहे अरशद