डीएनए एक्सप्लेनर

20 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा, जानें क्या है हर-घर तिरंगा अभियान, क्या होते हैं तिरंगा फहराने से जुड़े नियम

what is har ghar tiranga campaign: इस बार आजादी का जश्न खास अंदाज में मनाया जाएगा. देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने की खुशी हर चेहरे और हर घर में नजर आए इसके लिए एक खास अभियान शुरू किया गया है.