क्या रद्द हो जाएगी बाहुबली अनंत सिंह की विधायकी, क्या है कानून? पार्टी से निकालने के बाद जेडीयू ने की मांग

जेडीयू से 6 साल के लिए निष्कासित होने के बाद 25 अक्टूबर को बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पार्टी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जेडीयू अब खत्म हो चुकी है.

MLC चुनाव में अनंत सिंह ने जनसुराज प्रत्याशी का समर्थन किया

बाहुबली अनंत सिंह बिहार के मोकामा विधानसभा से विधायक हैं

जेडीयू ने बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम देवी को 24 अक्टूबर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया. दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है. विधानसभा अध्यक्ष को लिखे लेटर में जेडीयू ने तत्काल प्रभाव से अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है. पार्टी ने अनंत सिंह पर कई आरोप भी लगाए हैं.

पार्टी से निकाले जाने के बाद 25 अक्टूबर (रविवार) को अनंत सिंह ने दावा किया कि बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में जेडीयू सिमटकर 10-12 सीटों पर आ जाएगी. उन्होंने पार्टी के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व के अधिकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि भले ही यह पार्टी मूल रूप से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, लेकिन जिन नेताओं ने उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की साजिश रची, उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना राजनीतिक कद खो दिया है.

अनंत सिंह पर जेडीयू के आरोप

बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने एक बयान में कहा कि अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. कुशवाहा ने कहा कि हाल ही में हुए विधान परिषद चुनावों में उन्होंने एक विरोधी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया.

जद(यू) के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के आदेशानुसार, मोकामा के विधायक श्री अनंत कुमार सिंह के द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों, पार्टी के दिशा-निर्देशों की अवहेलना एवं अभी संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में विरोधी दल के पक्ष में प्रचार करने तथा पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध प्रचार करने के कारण जद(यू) की उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द की जाती है। साथ ही उचित प्रावधानों के तहत विधानसभा अध्यक्ष से इनकी विधान सभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। इसके साथ ही, पूर्व विधानसभा सदस्य श्रीमती नीलम देवी को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द करते हुए अगले 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। — Janata Dal (United) (@Jduonline) October 24, 2026

क्या रद्द हो जाएगी अनंत सिंह की विधायकी?

सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट डाॅ. विनय प्रीत सिंह ने बताया कि पार्टी छोड़ना और निष्कासित होना दोनों में अंतर है. अगर कोई स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है तो उस पर संविधान की 10वीं अनुसूची और अनुच्छेद 191(2) के तहत कार्रवाई होती है. ऐसे मामलों में विधानसभा अध्यक्ष सदस्यता खत्म कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि अनंत सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया गया है, जिस कारण उन पर 10वीं अनुसूची का कानून नहीं लागू होता है और विधानसभा से उनकी सदस्यता कानून नहीं खत्म हो सकती है. व्हिप जारी होने या खुद से पार्टी छोड़ने की स्थित में दल-बदल विरोधी कानून लागू होता है. अनंत सिंह के मामले में दोनों नहीं है.

खत्म हो चुकी है जेडीयू, बना लूंगा खुद की पार्टी

न्यूज एजेंसी ANI से अनंत सिंह ने कहा कि जितनी कुर्बानी उन्होंने पार्टी के लिए दी है, उतनी किसी ने नहीं दी है. मैं कहीं क्यों जाऊं? मैं अपनी खुद की पार्टी बना लूंगा. JDU खत्म हो चुकी है, जब चुनाव होंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा. 243 सदस्यों वाली विधानसभा में जेडीयू के 84 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 88 विधायक हैं. वहीं लोकसभा में जेडीयू के 12 सांसद भी हैं.

Patna, Bihar: Fan of Anant Singh says, ''We are always prepared and high in spirits. Always standing firm! Because we are an integral part of Anant Sena. That makes no difference at all. So what if the party expelled? The people are the ones who make someone an MLA or MP; no political leader does that..'' — IANS (@ians_india) October 24, 2026

MLC चुनाव में जनसुराज का किया समर्थन

मोकामा विधायक ने बिहार विधान परिषद चुनाव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह को समर्थन देकर जेडीयू के खिलाफ बगावत की थी. जेडीयू ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से सिफारिश की है कि संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अनंत सिंह की विधानसभा से सदस्यता खत्म कर दी जाए.

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मोकामा के 'छोटे सरकार' हैं अनंत सिंह

अनंत सिंह मोकामा विधानसभा में 'छोटे सरकार' के नाम से जाने जाते हैं. जनता दल यूनाइटेड पार्टी के साथ उनके रिश्ते उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. उन्होंने 2005 में पहली बार जेडीयू के टिकट पर मोकामा से जीत दर्ज की और 2010 में भी वह यहां से विधानसभा पहुंचे. सितंबर 2015 में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के साथ गठबंधन के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ दी. उस साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले RJD में शामिल हो गए और फिर मोकामा से जीत हासिल की.

अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट द्वारा आर्म्स केस (हथियार मामले) में बरी किए जाने के बाद, नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वह फिर से जेडीयू में शामिल हो गए. इससे पहले उनकी पत्नी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से कांग्रेस के टिकट पर JD(U) के ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वह जीत नहीं पाईं. 2022 में मोकामा में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी ने आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज की थी.

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