पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य का नाम 'पश्चिम बंग' करने का ऐलान किया है. 9 दिसंबर को विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश होगा.

देश की आजादी के 79 साल बाद पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक पहचान में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए यह ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के अंग्रेजी नाम 'West Bengal' को बदलकर बंगाली स्थानीय पहचान के मुताबिक 'Paschim Banga' यानी 'पश्चिम बंग' किया जाएगा. यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का ऐलान कब हुआ?

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार 23 नवंबर 2026 को कोलकाता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का नाम बदलने का विचार काफी समय से चल रहा था और अब कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है.

सरकार ने 4 से 14 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया है. इस 10 दिनों के सत्र के दौरान राज्य सरकार 8 विधेयक पेश करने वाली है. इसी सत्र में 9 दिसंबर को विधानसभा के पटल पर राज्य का नाम 'पश्चिम बंग' करने का आधिकारिक प्रस्ताव रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बताया कि विधानसभा में प्रस्ताव पर बहस होगी और फिर मतदान कराया जाएगा. अगर विधानसभा से यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए नई दिल्ली में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा.

राज्य के नाम में 'वेस्ट' शब्द कैसे जुड़ा?

पश्चिम बंगाल के नाम का इतिहास साल 1947 में देश के विभाजन से जुड़ा हुआ है. आजादी के समय जब भारत का बंटवारा हुआ, तब पुराने बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा गया.

बंगाल का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जो बाद में साल 1971 में बांग्लादेश बना. वहीं बंगाल का पश्चिमी भाग भारत का हिस्सा बना रहा. भारत में शामिल इस पश्चिमी क्षेत्र को अंग्रेजी में 'West Bengal' नाम दिया गया. इस तरह अंग्रेजी नाम में 'वेस्ट' शब्द केवल उसकी भौगोलिक स्थिति को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता रहा.

हालांकि बंगाली भाषा में लोग हमेशा से इस राज्य को 'पश्चिम बंग' के नाम से ही पुकारते आए हैं. सरकार का मानना है कि 'पश्चिम बंग' नाम राज्य के गठन के इतिहास और 1947 की यादों को दिखाता है. इसलिए अब अंग्रेजी नाम को भी बदलकर बंगाली जुबान के हिसाब से 'Paschim Banga' करने की तैयारी की जा रही है.

अब तक कब-कब उठी नाम बदलने की मांग?

पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का प्रयास कोई पहली बार नहीं हो रहा है. IANS की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 27 सालों में कई बार नाम बदलने के प्रस्ताव तैयार किए गए, लेकिन वे पास नहीं हो सके.

साल 1999 और 2011 की कोशिश: सबसे पहले साल 1999 में 'बांग्ला' और फिर 2011 में राज्य का नाम 'पश्चिम बंग' करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई थी. लेकिन उस समय केंद्र से इन नामों पर सहमति नहीं बन पाई थी.

सबसे पहले साल 1999 में 'बांग्ला' और फिर 2011 में राज्य का नाम 'पश्चिम बंग' करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई थी. लेकिन उस समय केंद्र से इन नामों पर सहमति नहीं बन पाई थी. साल 2016 का प्रस्ताव: इसके बाद साल 2016 में सरकार ने अंग्रेजी में 'Bengal' और हिंदी व बंगाली में 'बंगाल' नाम रखने की बात उठाई थी.

इसके बाद साल 2016 में सरकार ने अंग्रेजी में 'Bengal' और हिंदी व बंगाली में 'बंगाल' नाम रखने की बात उठाई थी. साल 2018 का 'बांग्ला' विवाद: साल 2018 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सभी भाषाओं में राज्य का नाम 'बांग्ला' करने का प्रस्ताव पास करके केंद्र के पास भेजा था.

लेकिन साल 2018 के 'बांग्ला' नाम पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जता दी थी. विदेश मंत्रालय का कहना था कि 'बांग्ला' नाम पड़ोसी देश 'बांग्लादेश' से बहुत मिलता-जुलता है. इससे अंतरराष्ट्रीय बैठकों और कागजातों में भ्रम पैदा होने की आशंका थी. इस आपत्ति के बाद 'बांग्ला' नाम का प्रस्ताव रुक गया. अब सरकार ने 'बांग्ला' की जगह 'पश्चिम बंग' नाम चुना है.

#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Suvendu Adhikari says, "In English, too, West Bengal will be 'Paschim Banga'. 'Paschim Banga'—it must be written exactly as is. We are bringing a resolution to the Legislative Assembly on the 9th; following that, it will go to the Government of India and then to Parliament. The Cabinet has given its approval today, and we will move the resolution in the Legislative Assembly on the 9th. This is a matter of history—the history surrounding the formation of West Bengal, which took place in 1947. This change is something that ought to happen. Instead of 'West Bengal', it will be 'Paschim Banga'." — ANI (@ANI) November 23, 2026

'पश्चिम बंग' नाम रखने से राज्य को क्या फायदे मिलेंगे?

राज्य का नाम 'पश्चिम बंग' करने के पीछे कई प्रशासनिक और व्यावहारिक फायदे भी जुड़े हैं. पहला बड़ा फायदा राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में मिलेगा. केंद्र सरकार जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों या सचिवों की बैठक बुलाती है तो राज्यों की सूची अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से बनती है. 'West Bengal' का पहला अक्षर 'W' होने की वजह से राज्य का नंबर सूची में एकदम नीचे आता है. इसके कारण बंगाल के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका काफी देर से मिलता है. जब नाम बदलकर 'Paschim Banga' हो जाएगा तो पहला अक्षर 'P' होने से राज्य सूची में काफी ऊपर आ जाएगा और बैठकों में बात रखने का बेहतर मौका मिलेगा.

दूसरा फायदा यह है कि 'पश्चिम बंग' नाम में राज्य की ऐतिहासिक पहचान और बंगाली भाषा दोनों का मेल है. यह नाम 1947 के बंटवारे के इतिहास की याद दिलाता है और बांग्लादेश नाम से भी अलग नजर आता है. इसके अलावा सभी सरकारी दस्तावेजों और बोर्ड्स पर एक जैसा नाम इस्तेमाल होने से कामकाज में आसानी होगी.

कैसे बदले जाते हैं राज्यों के नाम?

किसी भी राज्य का नाम बदलना केवल विधानसभा का प्रस्ताव पास करने से पूरा नहीं होता. इसके लिए देश के संविधान में 5 मुख्य स्टेज तय की गई हैं:

स्टेज 1 (राज्य सरकार का प्रस्ताव): सबसे पहले राज्य कैबिनेट या विधानसभा नाम बदलने का प्रस्ताव तैयार करती है.

सबसे पहले राज्य कैबिनेट या विधानसभा नाम बदलने का प्रस्ताव तैयार करती है. स्टेज 2 (केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच): विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर विचार करता है और संबंधित मंत्रालयों से राय लेता है.

विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर विचार करता है और संबंधित मंत्रालयों से राय लेता है. स्टेज 3 (राष्ट्रपति का विधानसभा से राय मांगना): केंद्र की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा को विधेयक भेजकर तय समय में राय मांगते हैं.

केंद्र की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा को विधेयक भेजकर तय समय में राय मांगते हैं. स्टेज 4 (संसद के दोनों सदनों में पास होना): राष्ट्रपति की सिफारिश मिलने के बाद गृह मंत्रालय संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में विधेयक पेश करता है. संसद में साधारण बहुमत से यह बिल पास होना जरूरी होता है.

राष्ट्रपति की सिफारिश मिलने के बाद गृह मंत्रालय संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में विधेयक पेश करता है. संसद में साधारण बहुमत से यह बिल पास होना जरूरी होता है. स्टेज 5 (राष्ट्रपति के दस्तखत से नाम बदलना): जब संसद के दोनों सदन बिल को पास कर देते हैं, तब यह राष्ट्रपति के पास अंतिम साइन के लिए जाता है. राष्ट्रपति के साइन होते ही कानून बन जाता है और राज्य का नाम सरकारी गजट में आधिकारिक रूप से बदल जाता है.

पिछले 20 साल में कब और किन राज्यों के नाम में हुआ बदलाव?

पिछले 20 सालों में देश में 3 राज्यों के आधिकारिक नाम बदले गए हैं.

1- उत्तरांचल से उत्तराखंड: 1 जनवरी 2007 को नाम बदला गया.

2- उड़ीसा से ओडिशा: 2011 में नाम बदलकर ओडिशा किया गया और भाषा को ओडिया कहा गया.

3- केरल से केरलम: 25 अगस्त 2026 को केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम लागू किया गया.

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